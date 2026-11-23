El personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tiene una nueva escala salarial en noviembre de 2026, según la actualización de remuneraciones prevista en la paritaria nacional 2026-2027. Los sueldos establecidos para los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto 2539/15 van desde $423.258,72 hasta $2.451.759,36, dependiendo del nivel y grado correspondiente, sin contemplar los adicionales salariales.

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La actualización forma parte del acuerdo salarial correspondiente al período septiembre-diciembre de 2026, difundido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La escala contempla ocho niveles, con una asignación básica y 15 grados salariales para cada uno, además de complementos vinculados con la formación, capacitación y responsabilidades laborales. Los montos están sujetos a la publicación del decreto homologatorio.

Cuánto cobra el personal civil de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2026

La escala salarial establece diferentes remuneraciones según el nivel y grado de cada trabajador. A continuación, se detallan todos los salarios correspondientes a noviembre de 2026, desde la asignación básica hasta el grado 15.

Nivel I

•Asignación básica: $1.268.970,72 •Grado 1: $1.396.230,24 •Grado 2: $1.491.674,88 •Grado 3: $1.613.296,32 •Grado 4: $1.744.180,32 •Grado 5: $1.886.743,20 •Grado 6: $1.948.762,08 •Grado 7: $1.996.283,04 •Grado 8: $2.047.025,76 •Grado 9: $2.101.392,96 •Grado 10: $2.159.787,36 •Grado 11: $2.218.181,76 •Grado 12: $2.276.576,16 •Grado 13: $2.334.970,56 •Grado 14: $2.393.364,96 •Grado 15: $2.451.759,36

Nivel II

•Asignación básica: $1.066.805,28 •Grado 1: $1.173.526,08 •Grado 2: $1.253.667,36 •Grado 3: $1.356.360,96 •Grado 4: $1.465.900,80 •Grado 5: $1.585.911,36 •Grado 6: $1.637.862,24 •Grado 7: $1.677.731,52 •Grado 8: $1.720.419,84 •Grado 9: $1.766.732,64 •Grado 10: $1.815.461,76 •Grado 11: $1.864.190,88 •Grado 12: $1.912.920,00 •Grado 13: $1.961.649,12 •Grado 14: $2.010.378,24 •Grado 15: $2.059.107,36

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Nivel III

•Asignación básica: $896.052,00 •Grado 1: $985.858,56 •Grado 2: $1.053.112,80 •Grado 3: $1.139.697,60 •Grado 4: $1.231.517,76 •Grado 5: $1.332.600,48 •Grado 6: $1.375.691,52 •Grado 7: $1.409.922,72 •Grado 8: $1.445.764,80 •Grado 9: $1.484.023,20 •Grado 10: $1.525.100,64 •Grado 11: $1.566.178,08 •Grado 12: $1.607.255,52 •Grado 13: $1.648.332,96 •Grado 14: $1.689.410,40 •Grado 15: $1.730.487,84

Nivel IV

•Asignación básica: $753.489,12 •Grado 1: $829.200,48 •Grado 2: $885.178,56 •Grado 3: $958.070,88 •Grado 4: $1.035.393,12 •Grado 5: $1.120.367,04 •Grado 6: $1.157.014,56 •Grado 7: $1.184.802,24 •Grado 8: $1.215.006,24 •Grado 9: $1.247.626,56 •Grado 10: $1.282.260,48 •Grado 11: $1.316.894,40 •Grado 12: $1.351.528,32 •Grado 13: $1.386.162,24 •Grado 14: $1.420.796,16 •Grado 15: $1.455.430,08

Nivel V

•Asignación básica: $654.822,72 •Grado 1: $720.466,08 •Grado 2: $769.597,92 •Grado 3: $832.824,96 •Grado 4: $900.079,20 •Grado 5: $973.776,96 •Grado 6: $1.005.591,84 •Grado 7: $1.029.755,04 •Grado 8: $1.056.334,56 •Grado 9: $1.084.524,96 •Grado 10: $1.114.728,96 •Grado 11: $1.144.932,96 •Grado 12: $1.175.136,96 •Grado 13: $1.205.340,96 •Grado 14: $1.235.544,96 •Grado 15: $1.265.748,96

Nivel VI

•Asignación básica: $559.378,08 •Grado 1: $615.356,16 •Grado 2: $657.641,76 •Grado 3: $711.203,52 •Grado 4: $768.792,48 •Grado 5: $832.019,52 •Grado 6: $859.001,76 •Grado 7: $879.943,20 •Grado 8: $902.898,24 •Grado 9: $926.658,72 •Grado 10: $952.030,08 •Grado 11: $977.401,44 •Grado 12: $1.002.772,80 •Grado 13: $1.028.144,16 •Grado 14: $1.053.515,52 •Grado 15: $1.078.886,88

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Nivel VII

•Asignación básica: $485.680,32 •Grado 1: $534.812,16 •Grado 2: $571.056,96 •Grado 3: $618.175,20 •Grado 4: $668.112,48 •Grado 5: $722.479,68 •Grado 6: $746.240,16 •Grado 7: $764.362,56 •Grado 8: $784.095,84 •Grado 9: $805.037,28 •Grado 10: $827.186,88 •Grado 11: $849.336,48 •Grado 12: $871.486,08 •Grado 13: $893.635,68 •Grado 14: $915.785,28 •Grado 15: $937.934,88

Nivel VIII

•Asignación básica: $423.258,72 •Grado 1: $465.947,04 •Grado 2: $497.359,20 •Grado 3: $538.436,64 •Grado 4: $581.930,40 •Grado 5: $629.451,36 •Grado 6: $649.990,08 •Grado 7: $665.696,16 •Grado 8: $683.013,12 •Grado 9: $701.135,52 •Grado 10: $720.868,80 •Grado 11: $740.602,08 •Grado 12: $760.335,36 •Grado 13: $780.068,64 •Grado 14: $799.801,92 •Grado 15: $819.535,20

Qué adicionales cobra el personal civil de las Fuerzas Armadas en noviembre

Además de los salarios establecidos para cada nivel y grado, la escala contempla adicionales por tramos, formación funcional, capacitación y función de jefatura, cuyos valores dependen del nivel correspondiente.

En los tramos intermedio y avanzado, los importes van desde $63.488,81 y $126.977,62, respectivamente, para el nivel VIII, hasta $190.345,61 y $380.691,22 para el nivel I. Por su parte, la compensación por formación funcional oscila entre $31.744,40 y $95.172,80, mientras que el complemento transitorio por funcionalidad se ubica entre $126.977,62 y $380.691,22.

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Los adicionales por capacitación terciaria van de $98.223,41 a $134.407,80, según el nivel, mientras que los correspondientes a capacitación universitaria se ubican entre $313.618,20 y $444.139,75. En tanto, los adicionales por función de jefatura oscilan entre $221.898,72 y $296.804,64, según la categoría.

La escala también establece un valor de $402,72 para la unidad retributiva (U.R.) correspondiente a noviembre de 2026. Los importes están sujetos a la publicación del decreto homologatorio.