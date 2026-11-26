Los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) cuentan con una nueva escala salarial vigente desde el 1° de noviembre de 2026. Los valores varían de acuerdo con la categoría profesional y contemplan tanto el sueldo básico como los montos correspondientes al Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica.

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La escala salarial distingue entre investigadores, profesionales, técnicos y artesanos. Los sueldos básicos oscilan entre $94.885,14 y $293.993,52, mientras que los importes correspondientes al programa de jerarquización se ubican entre $917.990,80 y $2.885.053,62.

Cuánto gana un investigador del Conicet en noviembre de 2026

Los investigadores se distribuyen en cinco categorías y concentran los importes más elevados de la escala. A continuación, se detallan los salarios básicos y los montos correspondientes al programa de jerarquización, respectivamente:

- Investigador superior: $293.993,52 y $2.885.053,62.

- Investigador principal: $264.520,64 y $2.473.382,63.

- Investigador independiente: $236.967,06 y $2.035.832,90.

- Investigador adjunto: $207.738,75 y $1.761.961,81.

- Investigador asistente: $178.025,21 y $1.519.049,17.

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Cuánto cobran los profesionales y técnicos del Conicet en noviembre

En el caso del personal profesional y técnico, los montos correspondientes al Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica superan el millón de pesos en todas las categorías.

Los valores del sueldo básico y del programa de jerarquización, respectivamente, son:

- Profesional principal: $192.638,81 y $1.761.638,52.

- Profesional adjunto: $162.929,74 y $1.431.358,10.

- Profesional asistente: $133.460,15 y $1.264.102,31.

- Técnico principal: $148.792,53 y $1.358.329,02.

- Técnico asociado: $133.460,15 y $1.176.979,85.

- Técnico asistente: $118.125,89 y $1.070.201,28.

- Técnico auxiliar: $109.500,51 y $1.002.648,65.

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Cuánto cobra el personal artesano del Conicet en noviembre

La escala salarial también contempla cuatro categorías para el personal artesano. Los salarios básicos y los importes del programa de jerarquización son los siguientes:

- Artesano principal: $112.374,28 y $1.114.065,44.

- Artesano asociado: $107.104,95 y $1.115.934,80.

- Artesano ayudante: $100.875,79 y $967.736,25.

- Artesano aprendiz: $94.885,14 y $917.990,80.

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