El dueño de Havanna elogia a Milei pero se le complica el negocio: la empresa vendió 215.710 kilos menos de alfajores

El respaldo de Damián Pozzoli, uno de los dueños de Havanna, al rumbo económico de Javier Milei contrasta con los últimos resultados de la compañía: durante el tercer trimestre de 2026, la empresa vendió 215.710 kilos menos de alfajores, galletitas y Havannets, sufrió una caída del 25,8% en su facturación y una merma fuerte en sus ganancias netas. Así lo revela el balance consolidado de Havanna Holding S.A., cerrado el 30 de septiembre y firmado el 6 de noviembre.

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Pocos días después del cierre del informe, el 8 de noviembre, Pozzoli defendió las políticas económicas del Gobierno en declaraciones a Infobae. “El Gobierno, más allá de sus formas, está haciendo todo lo que hay que hacer”, sostuvo el empresario, integrante de Inverlat Investments, el grupo inversor vinculado a Havanna, y destacó el superávit fiscal como uno de los principales logros de la administración libertaria.

Damián Pozzoli | Crédito: Captura video

En esa misma entrevista, Pozzoli aseguró que “a medida que el mundo se complica, Argentina se vuelve más razonable para invertir” y proyectó un escenario favorable para los negocios: “Si este rumbo se confirma habrá capital nacional dispuesto a seguir invirtiendo en los proyectos locales”. Sin embargo, mientras el empresario celebra las oportunidades de inversión que ofrece el país, los números de Havanna muestran un retroceso en sus ventas y rentabilidad.

El respaldo de Pozzoli a Milei y las expectativas sobre la economía

El optimismo del empresario no es reciente. En una entrevista publicada por Forbes Argentina el 3 de enero de 2026, Pozzoli afirmó: “A partir de las elecciones se abrió un panorama nuevo para Argentina. Creo que todos tenemos la gran esperanza y el optimismo de que ahora va a arrancar en serio”. También expresó su expectativa de un país previsible, atractivo para las inversiones extranjeras y con seguridad jurídica.

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En esa conversación, el dueño de Havanna estableció una diferencia entre las inversiones realizadas antes y después de la llegada de Milei a la Casa Rosada. “Nosotros desde 2017 a 2024 no hicimos ninguna inversión, nos dedicamos a manejar las compañías. Desde (Javier) Milei hicimos un montón de adquisiciones, por ejemplo, varias compañías subsidiarias que se habían ido de Argentina”, declaró a Forbes Argentina.

La misma mirada favorable se mantuvo en noviembre, cuando Pozzoli aseguró que “si el mundo se sigue complicando y Argentina sigue siendo una isla, como hasta ahora, va a seguir pasando”. Sus declaraciones estuvieron centradas en las fusiones, adquisiciones y oportunidades de inversión, aunque el desempeño comercial de Havanna presenta un panorama diferente dentro de los negocios del grupo.

Damián Pozzoli | Crédito: X Damián Pozzoli

Havanna vendió 215 mil kilos menos y su facturación cayó 25,8%

De acuerdo con el balance consolidado de Havanna Holding S.A., entre julio y septiembre de 2026 la compañía comercializó 973.539 kilos de alfajores, galletitas y Havannets, frente a los 1.189.249 kilos vendidos durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa 215.710 kilos menos y una contracción del 18% en volumen, lo que evidencia el retroceso comercial de una de las principales categorías de productos de la empresa.

Havanna comercializó 215.710 kilos menos de alfajores, galletitas y Havannets durante el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. | Crédito: Balance Havanna Holding sep2026

La caída también se reflejó en los ingresos. Durante el tercer trimestre, Havanna facturó $35.494 millones, frente a los $47.819 millones registrados un año antes, una disminución interanual del 25,8%. Dentro de ese resultado, la categoría de alfajores, galletitas y Havannets pasó de generar $33.810 millones a $22.316 millones, mientras que los ingresos por cafetería e insumos retrocedieron de $9.197 millones a $8.369 millones.

Los ingresos de Havanna cayeron un 25,8% interanual, con un fuerte retroceso en su principal categoría de productos. | Crédito: Balance Havanna Holding sep2026

El deterioro comercial impactó sobre las ganancias. El resultado operativo de Havanna Holding cayó de $7.429 millones en el tercer trimestre de 2025 a $4.052 millones en igual período de 2026, una reducción cercana al 45,4%. Por su parte, la ganancia neta pasó de $2.467 millones a $1.369 millones, lo que representa una contracción del 44,5% interanual.

En su reseña informativa, la compañía atribuyó parte de la caída a la decisión de aplicar aumentos de precios inferiores a la inflación para preservar el poder de compra de los consumidores. También señaló que la comparación con 2025 resultó particularmente exigente por el lanzamiento del Alfajor Dubai, que había representado más del 20% de las ventas totales durante aquel trimestre y había impulsado volúmenes récord de comercialización.

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Las ganancias también retrocedieron en los primeros nueve meses de 2026

El balance acumulado entre enero y septiembre confirma que el retroceso no quedó limitado al tercer trimestre. Durante los primeros nueve meses de 2026, Havanna Holding registró ingresos por $127.763 millones, frente a los $143.310 millones del mismo período de 2025. En paralelo, el volumen comercializado de alfajores, galletitas y Havannets descendió de 3.592.756 a 3.501.694 kilos, una diferencia negativa de 91.062 kilos.

Havanna Holding registró una caída del 44,5% en su ganancia neta trimestral, que pasó de $2.467 millones a $1.369 millones. | Crédito: Balance Havanna Holding sep2026

La rentabilidad también mostró una caída en el acumulado anual. La ganancia operativa pasó de $25.447 millones a $19.119 millones, mientras que el resultado neto se redujo de $12.093 millones a $9.574 millones, una disminución aproximada del 20,8%. Pese a estos resultados, la compañía destacó una mejora en sus costos financieros por la reducción de deuda en pesos y su reemplazo parcial por financiamiento en dólares, además de una recuperación del margen operativo favorecida por la baja del precio del cacao.

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Frente a este escenario, Havanna continúa con su estrategia de expansión comercial. Al cierre de septiembre contaba con 297 locales en Argentina y 256 en el exterior, mientras avanzaba con su planta de producción en España y la comercialización de productos asociados a Lionel Messi.

Así, el optimismo de Pozzoli sobre las inversiones y el rumbo económico del Gobierno convive con un balance que muestra menos volumen vendido, menor facturación y una fuerte reducción de las ganancias de Havanna.

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