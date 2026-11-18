(Berlín) La seguridad económica es tema de preocupación para los gobiernos de todo el mundo. Pero la implementación de medidas concretas para reforzarla (ya sea exigiendo cambios de conducta a los socios económicos o buscando alternativas) es un ámbito reservado ante todo a las economías más grandes (en particular la Unión Europea y Estados Unidos).

Para las economías más pequeñas, el único modo real de reducir la vulnerabilidad ante el hostigamiento y la coerción es la diversificación.

Cuando en 2020 Australia pidió una investigación internacional sobre los orígenes de la Covid‑19, China le impuso restricciones comerciales en represalia, a lo que Australia respondió diversificando los mercados para sus exportaciones.

Ahora es el turno de Canadá, que tras negarse a ceder a las exigencias del presidente Donald Trump en temas comerciales, enfrenta la ira de Estados Unidos (su mayor socio económico). Aunque las consecuencias ya se hacen sentir, Canadá se está esforzando en redirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos.

Pero en el caso de determinados bienes (en particular, los minerales de tierras raras) incluso las mayores economías del mundo se encuentran con que sus opciones son limitadas.

Las tierras raras son insumos fundamentales en varios productos de alta tecnología, incluidas algunas de las armas más avanzadas (como el caza F‑35 estadounidense), así como los imanes permanentes que se usan en vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Pero el suministro mundial de tierras raras (y de los imanes permanentes) está muy concentrado, y China tiene un dominio indiscutido del mercado.

En la UE y Estados Unidos, donde las autoridades se han puesto como alta prioridad económica y de seguridad garantizar el acceso a esos bienes, la preocupación por el dominio chino se intensificó a principios del año pasado, cuando China introdujo un régimen de licencias para su exportación.

Aunque no se impuso ni una cuota formal ni un embargo general, las demoras derivadas de los nuevos trámites provocaron una reducción drástica de los cargamentos exportados.

El impacto se sintió de inmediato en la industria automotriz europea y estadounidense, que en el marco de la estrategia de gestión de cadenas de suministro “just in time” (hecha posible por la globalización) mantenía inventarios muy reducidos.

Es verdad que las exportaciones de tierras raras chinas se reanudaron en poco tiempo, y en definitiva, en 2025 crecieron respecto del año anterior. China no ha dejado de suministrar estos insumos vitales a sus clientes occidentales. Pero para las autoridades estadounidenses y europeas, la mera existencia del régimen de licencias es una señal de que China podría interrumpir los envíos en cualquier momento.

En esto hay mucho de teatro político. En el “juego de opciones” de las tierras raras, China tiene el control sobre una eventual escalada: puede provocar grandes costos a las economías occidentales cortándoles el suministro. Pero tiene pocos incentivos para ejercer esa opción, porque imponer un embargo sería un arma que se puede usar una sola vez y con efectos limitados.

Cuando en 2010 China provocó una reducción drástica de las exportaciones de tierras raras mediante la imposición de un régimen de cuotas generales, los precios se dispararon.

Pero los usuarios no tardaron en hallar formas de minimizar el impacto; por ejemplo, rediseñar productos y procesos para reducir la necesidad de tierras raras y buscar proveedores alternativos. Al final, los precios volvieron a la normalidad.

Hoy la UE y Estados Unidos ya están invirtiendo en fuentes de suministro alternativas, y China al parecer comprende que el valor de la opción de escalada implícita en el régimen de licencias sólo se mantiene en la medida en que no la ejerza plenamente.

Sin embargo, el temor a esa posibilidad es muy fuerte en Occidente, donde los medios de comunicación realzan el dramatismo al informar sin descanso sobre cualquier alteración o encarecimiento del suministro, pero no prestan tanta atención cuando el suministro se reanuda o los precios vuelven al nivel anterior.

Aun así, la UE y Estados Unidos se han ido dando cuenta de que desarrollar un suministro alternativo de tierras raras es un proceso lento y costoso, ya que mientras China no escale el conflicto, invertir en nuevos proyectos mineros no es rentable. En Europa, la búsqueda de alternativas hasta ahora no ha dado frutos, a pesar de los llamados de algunos dirigentes de la UE (por ejemplo el canciller alemán Friedrich Merz) a que haya un aumento de las inversiones en el sector. Estados Unidos invirtió más, pero sus avances tuvieron un alto costo.

Una opción más barata es acumular reservas (algo que Estados Unidos ya tiene y que líderes como Merz están promoviendo en la UE). Por ejemplo, las reservas de metales raros han permitido a Japón desde 1983 hacer frente a perturbaciones en el suministro. Y aunque China está tratando de impedir esa acumulación, su capacidad para hacerlo es limitada. Incluso si las autoridades aduaneras chinas aumentaran el control de los pedidos grandes, no tendrían modo de saber qué parte de la demanda de tierras raras de cientos de miles de empresas occidentales se destinará a la producción actual y qué parte a formar reservas. Además, China no es el único origen posible para las reservas oficiales de Occidente.

En cualquier caso, lo más probable es que ambas partes sigan prefiriendo la preparación ostensible al conflicto real, y que China no imponga un embargo, aunque manteniendo viva la amenaza de hacerlo.

Esto es compatible con la prórroga de dos meses dada en noviembre por China a una suspensión previa de los controles adicionales a la exportación de tierras raras. Es probable que Occidente no consiga independizarse de las importaciones, pero seguirá tratando de reducir su vulnerabilidad a perturbaciones del suministro. El resultado probable será un equilibrio precario en el que China seguirá autorizando la mayoría de las exportaciones con destino civil y reservándose la capacidad de demorar determinados envíos.

Esto obligará a los gobiernos occidentales a afrontar el costo adicional de mantener inventarios y conseguir cierta capacidad de abastecimiento fuera de China.

La cuestión relevante para las autoridades no es si es posible independizarse de China, sino cuánto vale la pena invertir para tener un seguro contra perturbaciones temporales y cómo evitar que ese seguro se convierta en una subvención por tiempo indeterminado para cada industria que afirme tener importancia estratégica.

*Director del Institute for European Policymaking en la Universidad Bocconi, Copyright: Project Syndicate, 2026.