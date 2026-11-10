El petróleo baja a u$s90 por primera vez desde agosto y las bolsas mundiales suben frente a un posible acuerdo entre EEUU e Irán

La posibilidad de un alivio en el conflicto de Oriente Medio cambió el ánimo de los mercados internacionales. Este martes 10 de noviembre, el precio del petróleo Brent cayó por debajo de los US$ 90 por barril por primera vez desde fines de agosto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anticipara que no tiene previsto avanzar, por ahora, con nuevos ataques militares contra Irán. La señal provocó un fuerte retroceso del crudo y alimentó una recuperación de las principales bolsas del mundo.

El Brent del mar del Norte, referencia internacional del petróleo, llegó a tocar los US$ 89,66 durante las primeras operaciones, antes de recuperar parcialmente terreno y volver a ubicarse por encima de los US$ 90. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, también registró pérdidas superiores al 2%.

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La magnitud del ajuste refleja cómo las expectativas de una menor escalada militar están reduciendo la prima de riesgo geopolítico que los inversores habían incorporado al precio del crudo.

El giro de Trump sobre Irán que hizo caer al petróleo

El cambio de expectativas comenzó a tomar fuerza después de que Trump señalara que considera poco probable una nueva ofensiva militar estadounidense contra Irán, aunque aclaró que Washington mantiene abierta la posibilidad de intervenir.

Las declaraciones llegaron tras una reunión con el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en medio de las gestiones diplomáticas que buscan evitar una nueva escalada en una región estratégica para el abastecimiento energético mundial.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos y varios países del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, preferirían preservar el escenario actual antes que avanzar hacia una nueva confrontación.

Sin embargo, los analistas advierten que la reducción del riesgo militar no implica necesariamente que la guerra esté cerca de terminar.

"La probabilidad de una nueva escalada militar ha disminuido", afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, aunque advirtió que todavía existen pocas pruebas concretas de que un acuerdo de paz sea inminente.

A esta percepción se suma otro factor: según analistas de ING, los flujos de petróleo procedentes del Golfo se encuentran cerca de los niveles anteriores a la guerra, gracias a la utilización de rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Las bolsas mundiales reaccionan: fuertes subas en Asia y Europa

La caída del petróleo tuvo un efecto inmediato sobre los mercados bursátiles. Un menor precio de la energía reduce las presiones inflacionarias y puede aliviar los costos de producción, transporte y consumo, una combinación que los inversores interpretaron favorablemente.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,5%, ubicándose a solo un 1% de su máximo histórico. En Asia, el KOSPI de Corea del Sur encabezó las ganancias con una suba del 4,4%, seguido por el Nikkei japonés, que ganó un 2,9%.

En tanto, el índice MSCI de Asia-Pacífico avanzó un 2% y se alejó de los mínimos de siete meses registrados la semana pasada.

El movimiento también encontró respaldo en Wall Street. El lunes, el S&P 500 había registrado su mayor avance diario desde abril, mientras que el Nasdaq, de fuerte presencia tecnológica, cerró con una ganancia del 2,7%, su mejor desempeño en más de tres meses. Los futuros estadounidenses mantenían un tono positivo durante las primeras operaciones del martes.

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La recuperación llegó después de una semana especialmente difícil para los activos de riesgo, marcada por la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses y el temor a una regulación más estricta sobre la industria de inteligencia artificial.

La derrota electoral de Trump también entra en el cálculo del mercado

Para los analistas, la nueva posición de la Casa Blanca frente al conflicto con Irán también tiene una explicación política.

La victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato modificó el equilibrio de poder en Washington y podría limitar el margen de acción del presidente estadounidense.

Donald Trump | Crédito: Agencia NA

Joost van Leenders, estratega senior de inversiones de Van Lanschot Kempen Investment Management, consideró que el resultado electoral aumenta los incentivos de Trump para buscar un entendimiento diplomático antes de enfrentar mayores restricciones del Congreso.

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En esa lectura, la moderación de la política exterior estadounidense no responde solamente a las negociaciones en Oriente Medio, sino también al nuevo escenario político interno.

Para los mercados, el resultado es una menor probabilidad de una nueva escalada militar, aunque persisten interrogantes sobre la duración de una eventual tregua y la seguridad del transporte de petróleo en el Golfo.

La inflación de Estados Unidos, la otra variable que puede mover a los mercados

Mientras el petróleo retrocede y las bolsas recuperan terreno, los inversores esperan un dato que podría determinar el rumbo de los activos financieros durante las próximas semanas: la inflación de octubre de Estados Unidos.

El informe, previsto para este martes, será decisivo para evaluar si la Reserva Federal tiene margen para modificar su política monetaria.

Aunque el abaratamiento del petróleo puede contribuir a moderar las presiones inflacionarias, los economistas anticipan que la inflación estadounidense todavía se mantiene en niveles elevados.

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Los operadores asignaban una probabilidad del 82,2% a una nueva suba de tasas de interés en diciembre, frente al 74% registrado una semana antes.

Los analistas de Deutsche Bank señalaron que los últimos comentarios de funcionarios de la Fed reforzaron la posibilidad de nuevos ajustes monetarios, aunque la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial justificarían actuar con cautela.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años subía 3,3 puntos básicos, hasta el 4,58%, reflejando las expectativas de mayores tasas de interés.

Nvidia y Anthropic: la inteligencia artificial sigue bajo presión

El repunte de las bolsas convive con una creciente incertidumbre alrededor de las principales compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Nvidia quedó nuevamente en el centro de atención después de que la empresa informara que su directorio investiga si su CEO, Jensen Huang, pudo haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera.

La investigación se produjo tras la publicación de acusaciones sobre una relación personal del ejecutivo con una empresaria china presuntamente vinculada con el suministro de información a Pekín. Se trata de señalamientos bajo investigación, no de hechos acreditados.

Las acciones de Nvidia habían caído un 4,3% el lunes, aunque recuperaban alrededor del 2% en las operaciones previas a la apertura del martes.

En paralelo, Anthropic, la empresa desarrolladora de Claude, prepara una salida a bolsa que podría convertirse en una de las mayores operaciones del sector tecnológico.

Circularon entre entidades financieras documentos preliminares que contemplaban una captación de fondos cercana a los US$ 70.000 millones, aunque posteriormente fueron retirados. La expectativa es que la compañía inicie formalmente su presentación ante inversores, en momentos en que aumentan las dudas sobre las valuaciones y la rentabilidad de las fuertes inversiones en inteligencia artificial.

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