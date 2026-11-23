El transporte público registra fuertes diferencias de precios entre las ciudades argentinas en noviembre de 2026, con boletos de colectivo que superan los $2.300 en algunas localidades del interior, mientras que los servicios nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen una tarifa mínima de $743. Según el último relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET, Bariloche, en Río Negro, encabeza el ranking con $2.333, seguida por Santa Fe ($2.322), Córdoba y Rosario ($2.150) y Tandil ($2.109), en la provincia de Buenos Aires.

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El informe señala que el boleto promedio ponderado del interior del país alcanzó los $1.853 en noviembre, un valor considerablemente superior al de los colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Esta diferencia se profundizó desde febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional eliminó el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, lo que provocó un fuerte incremento de las tarifas fuera del AMBA.

Evaluación de la tarifa de colectivos del interior en pesos | Crédito: IIEP-UBA

La determinación del precio del transporte depende de la jurisdicción que regula cada servicio. En la mayoría de los casos, los gobiernos locales establecen las tarifas urbanas, mientras que los gobiernos provinciales intervienen en los recorridos entre municipios y la Nación determina los valores de los servicios interjurisdiccionales. Por ese motivo, una misma provincia puede presentar diferentes precios según la ciudad y el recorrido.

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De acuerdo con el gráfico 31 del relevamiento federal del IIEP-UBA, Bariloche y Santa Fe tienen los boletos de colectivo más caros del país, con tarifas de $2.333 y $2.322, respectivamente. En tercer lugar, aparecen Córdoba y Rosario, ambas con un boleto de $2.150, seguidas por Tandil, donde viajar cuesta $2.109. Estos valores corresponden a tarifas urbanas relevadas en ciudades específicas y no representan un precio único para toda la provincia.

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El listado continúa con Bahía Blanca ($2.041), Comodoro Rivadavia ($1.975), Concordia ($1.930), Mar del Plata ($1.922) y Corrientes ($1.890). También se ubican por encima del promedio ponderado del interior los servicios de subte de la Ciudad de Buenos Aires, con $1.887, y los colectivos de Resistencia, con $1.885. Así, el relevamiento muestra que las tarifas más elevadas se distribuyen entre ciudades de distintas regiones del país.

Lista de los lugares con la tarifa de transporte público más cara en Argentina | Crédito: IIEP-UBA

En el otro extremo del relevamiento, La Rioja registra una tarifa de $1.000, San Luis de $1.200 y Salta de $1.450, mientras que San Salvador de Jujuy presenta un boleto de $1.477. Estas diferencias reflejan la dispersión de precios entre los distintos sistemas urbanos. El informe también muestra que, medido en términos reales, el transporte del interior cuesta un 50% más que en 2019, mientras que las tarifas del AMBA se aproximan al máximo registrado durante aquel año.

La diferencia con el AMBA y el impacto de la reducción de subsidios

La brecha se vuelve más evidente al comparar las tarifas del interior con las del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los colectivos de jurisdicción nacional mantienen un boleto mínimo de $743, congelado desde julio de 2026, mientras que las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires cuestan $957 y las que operan únicamente en el Gran Buenos Aires alcanzan los $1.276. Por su parte, el boleto mínimo de trenes se ubica en $450 y el subte porteño cuesta $1.887.

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Uno de los factores que explica el encarecimiento del transporte es la reducción de las compensaciones estatales destinadas al sistema. Según el IIEP-UBA, los subsidios nacionales al transporte acumulan una caída real del 24% durante 2026, de acuerdo con los datos relevados hasta noviembre. A su vez, las compensaciones al transporte automotor del AMBA se redujeron un 46% en términos reales respecto del promedio de 2022 y 2023, con diferencias entre las jurisdicciones encargadas de financiar el servicio.

La reducción de los beneficios también afecta a quienes utilizan la tarifa social del transporte, destinada a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, trabajadores de casas particulares y otros grupos. Mediante la Resolución 40/2026, el Gobierno nacional estableció un límite al descuento tomando como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio.

Como consecuencia, el beneficio efectivo pasó del 55% al 44% en octubre para las jurisdicciones alcanzadas por el congelamiento del descuento, mientras que en los servicios nacionales sin aumentos se mantiene en el 55%.

Descuentos efectivos por atributo social en noviembre | Crédito: IIEP-UBA

El relevamiento concluye que el transporte público del interior tiene un mayor peso relativo sobre los salarios que el AMBA y otras ciudades sudamericanas. Además, el área metropolitana de Buenos Aires pasó de contar con el transporte más asequible de la región a superar los costos relativos de Bogotá, Montevideo y Santiago de Chile, aunque todavía se mantiene por debajo de San Pablo.

Costo de una canasta de transporte público | Crédito: IIEP-UBA

De esta manera, las diferencias tarifarias entre las ciudades argentinas reflejan tanto las decisiones de los gobiernos locales como los cambios en el financiamiento del transporte público.

GZ