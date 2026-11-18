Las pequeñas y medianas empresas argentinas le reclaman al Gobierno de Javier Milei una reforma tributaria que reduzca los impuestos, mayor acceso al crédito y medidas para reactivar el consumo interno, en medio de las dificultades que atraviesan sectores como la industria, el comercio, la construcción y el turismo. Los pedidos se hicieron escuchar este miércoles 18 de noviembre durante el encuentro El país que se viene, organizado por Somos Pymes, donde empresarios y referentes del sector debatieron sobre las perspectivas económicas de cara a 2027.

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Chris Dátola, CEO de Somos Pymes, destacó como una señal positiva las recientes medidas de ARCA vinculadas con los embargos y los planes de facilidades de pago. Sin embargo, advirtió que muchas empresas acumulan deudas fiscales porque no cuentan con recursos suficientes para afrontarlas. "El acceso al financiamiento para las pymes hoy todavía es muy difícil y si consiguen es caro", sostuvo, y cuestionó que los bancos otorguen créditos a compañías que no los necesitan mientras dejan afuera a las que atraviesan mayores dificultades.

El empresario identificó tres prioridades: financiamiento, una reforma tributaria favorable a las PyMEs y recuperación del mercado interno. También señaló que existen realidades muy diferentes entre sectores. Mientras las actividades vinculadas con petróleo y gas, minería, litio, economía del conocimiento y campo muestran un mejor desempeño, la construcción, el comercio, la industria y el turismo enfrentan mayores dificultades. Para Dátola, el desafío es lograr que ambos grupos puedan integrarse en un entramado productivo más sólido.

Chris Dátola, CEO de Somos Pymes | Crédito: Somos PyMEs

La reforma tributaria que reclaman las PyMEs para recuperar competitividad

Dátola puso especial atención en la reforma impositiva que el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó durante su discurso en el evento, marcando esto como una posibilidad para 2027. El principal cuestionamiento de Dátola apunta a Ingresos Brutos, un tributo provincial que, según el empresario, perjudica la competitividad. Por eso, planteó que el reclamo también debe dirigirse a gobernadores y ministros de Producción, responsables de las políticas tributarias de cada jurisdicción.

La preocupación es compartida por Florencia Vitale, presidenta de la Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta (CARMAHE), quien pidió reducir gradualmente Ingresos Brutos, las tasas municipales y el impuesto al cheque, comenzando por las micro y pequeñas empresas. "Creemos que el primer bastión a trabajar es Ingresos Brutos, porque realmente es un impuesto que va en cadena", explicó. Según sostuvo, liberar esos recursos permitiría invertir en maquinaria, tecnología e inteligencia artificial para mejorar la productividad.

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Desde el sector del transporte, Mauricio Badaloni, CEO de Andesmar, también reclamó una menor intervención impositiva sobre la actividad empresarial. "Necesitamos que bajen los impuestos, que eliminen los impuestos en la financiación", afirmó. El empresario consideró que reducir esas cargas permitiría mejorar los procesos productivos y ampliar las posibilidades de exportación.

Crédito caro y dificultades para financiar a las pequeñas empresas

Otro de los problemas señalados durante el encuentro fue el costo del financiamiento. Dátola destacó que Caputo reconoció tasas financieras cercanas al 60% o 70%, cuando deberían aproximarse al 26%, según las cifras que el propio ministro mencionó en su discurso. También cuestionó que la modernización laboral todavía no haya generado beneficios inmediatos para las PyMEs, debido a que muchas empresas atraviesan una etapa de contracción económica que limita la contratación de trabajadores.

Luis Caputo en Summits de Somos PyMEs | Crédito: Somos PyMEs

Gonzalo Campos, gerente de Banca Empresas de Brubank, coincidió en que el acceso al crédito es una de las principales necesidades del sector. Explicó que muchas compañías nuevas encuentran dificultades porque todavía no tienen balances o antecedentes suficientes. Por eso, planteó la posibilidad de evaluar el historial de sus socios, sus proyectos y contratos futuros para facilitar el financiamiento. También señaló que las PyMEs buscan reducir la burocracia y simplificar sus operaciones bancarias.

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Desde Getnet Argentina, Ignacio Allita, líder comercial de PyMEs, advirtió que uno de los principales problemas de los pequeños comercios es la necesidad de disponer rápidamente del dinero de sus ventas. Explicó que, mientras algunas empresas pueden esperar para recibir sus cobros a cambio de menores comisiones, los negocios de barrio necesitan liquidez inmediata para reponer mercadería y pagar salarios. La reducción de costos y el acceso al efectivo se convierten así en factores determinantes para sostener la actividad cotidiana.

La industria y el comercio advierten por las dificultades para competir

Las dificultades de competitividad también aparecieron entre los empresarios vinculados con la producción. Juan Castoldi, integrante de la tercera generación de Atalaya, cuestionó la presencia de alimentos importados en el mercado argentino. "Me choca el pan lactal brasilero, me choca el limón de Chile", expresó, al plantear sus dudas sobre las condiciones en las que compiten los productores nacionales.

Por su parte, Mariano Frassia, CEO de BeWork, describió las dificultades del sector textil frente a los productos importados. "No queremos una ayuda, queremos competir de igual a igual", afirmó. Explicó que su empresa busca diferenciarse mediante productos personalizados, calidad y menores tiempos de entrega, aunque reconoció que los costos locales complican la competencia por precios.

Vitale destacó que las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pueden abrir oportunidades para que las PyMEs se incorporen como proveedoras de grandes proyectos. Tras valorar la experiencia realizada en Rosario, confirmó que su cámara participará en el encuentro previsto para el 2 de diciembre en Buenos Aires. Según explicó, estas iniciativas permiten establecer contactos comerciales y promover asociaciones entre empresas.

Frassia coincidió en que la posibilidad de integrarse a nuevas cadenas de valor representa una alternativa para las compañías que necesitan diversificar sus negocios. Sin embargo, reconoció que la adaptación exige cambios en un escenario económico difícil. Para el empresario, las oportunidades de vinculación comercial deben acompañarse con condiciones que permitan competir frente a los productos provenientes del exterior.

Qué esperan las PyMEs del Gobierno de cara a 2027

Más allá de las medidas fiscales anunciadas por ARCA, Dátola consideró que el Gobierno todavía debe encontrar una respuesta para la falta de dinamismo del consumo y las dificultades de los ingresos familiares. Advirtió que existen trabajadores con dos empleos que no consiguen llegar a fin de mes y planteó la necesidad de mejorar los salarios sin provocar nuevas presiones inflacionarias.

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Las diferencias entre los sectores productivos también plantean un desafío para 2027. Mientras algunas actividades vinculadas con las grandes inversiones encuentran nuevas oportunidades de negocios, las PyMEs industriales, comerciales y de servicios reclaman condiciones para sostener su actividad. El interrogante que dejaron los empresarios en el encuentro de Somos Pymes es si las medidas del Gobierno lograrán trasladar el crecimiento de los sectores más dinámicos al resto del entramado productivo.

GZ