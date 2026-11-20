El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la aprobación del Senado de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y puso el foco en los costos que enfrentaban los científicos, inventores y emprendedores para proteger sus desarrollos fuera del país. Según aseguró, patentar en el exterior podía costar entre cinco y diez veces más que realizar una presentación local, una barrera que, en determinados casos, obligaba a los innovadores a ceder participaciones de sus proyectos.

AmCham respaldó la adhesión al tratado de patentes y destacó una señal de mayor competitividad para Argentina

"UN GRAN TRIUNFO PARA LA CIENCIA, LA INDUSTRIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL PAÍS. Esperamos 56 años, pero llegó", escribió el funcionario en su cuenta de X, tras la sanción de la ley que incorpora a Argentina a un sistema internacional del que ya forman parte 159 países.

Sturzenegger consideró que la decisión constituye uno de los principales avances de las últimas décadas para el sistema científico y tecnológico argentino, en particular para el CONICET, las empresas industriales y el ecosistema emprendedor.

"Es el avance más importante para la ciencia, para el Conicet, para el ecosistema emprendedor y para los industriales que apuestan a innovar en décadas", afirmó.

Patentar en el exterior costaba hasta 10 veces más, según Sturzenegger

Uno de los aspectos más destacados de su publicación fue la diferencia de costos que, según explicó, debían afrontar los inventores argentinos cuando buscaban proteger sus desarrollos en los mercados internacionales.

"Antes, para tener protección global había que ir a patentar a un país PCT con un costo que era de entre 5 y 10 veces el costo de presentarla localmente (si se patentaba en EEUU, por ejemplo)", sostuvo.

Posteo Fede Sturzenegger | Crédito: X @fedesturze

El ministro también señaló que existían situaciones en las que los emprendedores debían entregar una parte de sus compañías para avanzar con el registro de sus innovaciones.

En particular, mencionó que en algunos casos era necesario ceder acciones del proyecto para gestionar patentes en Chile o Brasil, aunque no identificó empresas ni operaciones específicas en su publicación.

El planteo expone una dificultad que afecta especialmente a las startups y a los emprendimientos de base científica, cuyos desarrollos pueden tener potencial comercial internacional, pero que no siempre cuentan con los recursos necesarios para financiar los procedimientos de propiedad intelectual en distintos mercados.

La nueva legislación busca facilitar ese proceso mediante la incorporación de Argentina al sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Qué cambia para los inventores argentinos con la adhesión al PCT

En su posteo, el ministro señaló que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes "permite iniciar, a través de una única solicitud internacional", el procedimiento para buscar protección de una invención en múltiples países.

Hasta ahora, los inventores argentinos podían utilizar el sistema internacional a través de oficinas receptoras habilitadas fuera del país, pero Argentina no formaba parte del tratado.

Con la adhesión, una vez que el acuerdo entre en vigor para el país y estén disponibles los procedimientos correspondientes, los solicitantes podrán acceder al mecanismo desde Argentina, sin necesidad de recurrir a una oficina extranjera.

Una de las ventajas más importantes que señala es la ampliación del plazo para decidir en qué países continuar con el trámite de una patente. El procedimiento PCT permite contar, generalmente, con hasta 30 meses desde la fecha de prioridad, frente a los 12 meses habituales para reivindicar prioridad mediante solicitudes nacionales directas.

Esto brinda más tiempo para evaluar la viabilidad comercial de una tecnología, buscar inversores y determinar en qué mercados conviene avanzar con la protección.

Sin embargo, el tratado no crea una patente mundial ni garantiza que una invención quede automáticamente protegida en todos los países adheridos. Cada jurisdicción conserva la facultad de examinar y aprobar las solicitudes según su propia legislación.

El impacto en el CONICET y las empresas tecnológicas

Sturzenegger también destacó las oportunidades que, a su entender, se abren para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), cuyos investigadores producen desarrollos que pueden derivar en patentes y aplicaciones comerciales.

"Para el Conicet, que salía a patentar en países PCT la aprobación permitirá una gestión mucho más ágil de su propiedad intelectual", aseguró.

El funcionario recordó que los resultados de las investigaciones realizadas en el organismo pueden constituir activos de propiedad intelectual del CONICET, cuya protección es relevante para concretar acuerdos de transferencia tecnológica y vinculación con empresas.

También sostuvo que la falta de integración al sistema internacional había perjudicado a inventores argentinos que lograron registrar sus desarrollos en el país, pero no pudieron hacer lo mismo en el exterior.

"Quedan atrás las historias de inventores en Argentina que patentaron aquí, y que porque no pudieron hacerlo en otro lado, vieron como sus invenciones tuvieron éxitos en otros países, birlada su propiedad intelectual por no tener protección", afirmó.

La declaración apunta a uno de los principales problemas que busca resolver el tratado: facilitar que quienes desarrollan nuevas tecnologías puedan planificar su protección internacional antes de ingresar a otros mercados.

Argentina era el único país del G20 que no integraba el tratado de patentes

La aprobación también representa un cambio en el posicionamiento internacional del país. Según destacó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Argentina era el único integrante del G20 que todavía no había adherido al PCT.

Sturzenegger utilizó una comparación geopolítica para dimensionar la decisión. Afirmó que Argentina dejaba de integrar el grupo de países donde mencionó a Irán, Yemen, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur y Venezuela, para sumarse al sistema en el que participa la mayor parte de las principales economías del mundo.

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