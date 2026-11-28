Nicol Villoldo (24) muestra en un video de Instagram su rutina: lava la ropa en el baño compartido, ordena y limpia con dedicación el piso de la habitación a la que fue asignada con su pequeño de dos años y medio y aprovecha el espacio para vender billeteras, monederos, termos, medias o vasos que compra cuando consigue alguna "changa", que a su vez le permite regalarle a su hijo un yogur o alguna cosa para jugar. Le cuenta a PERFIL que todavía no consigue reunir ingresos suficientes para alquilar, que no tiene red de apoyo más que la de la gente que la sigue virtualmente, y que está sola haciéndose cargo de la crianza mientras busca trabajo de manera activa. Desde hace tres años su vida transcurre de parador en parador. “Soy una buena mamá”, asegura como justificándose de algo de lo que no debería.

El último relevamiento del Ministerio de Capital Humano informó unas 9.421 personas en situación de calle en el país: un número que cuestionan muchas organizaciones que realizan análisis propios (que aseguran que son muchas más) y que contempla solamente los datos de 19 provincias. En la representación por género, sin embargo, las estadísticas oficiales son representativas: las mujeres son el 17% del total. Tal vez por eso son pocos los trabajos que se encargan de dimensionar las particularidades de vivir en la calle siendo mujer. Los motivos por los que llegan muchas veces son económicos (como los de los varones), pero se agrega la violencia como una de las motivaciones más importantes –y de los peligros principales una vez en la calle–.

“La mayoría de las mujeres llegan por violencia, o escapando de adicciones o de una pareja violenta y adicta”, afirma a este medio Alexandra Carballo Frascia, directora ejecutiva de la Fundación Cultura de Trabajo, una organización que forma, asiste y conecta a personas en situación de vulnerabilidad con el mundo del trabajo.

Hasta ellos llegó Yolanda, de 46 años, con dos hijas de 16 y 10 años y una madre a cargo. Huyó de una situación de violencia de género ejercida por expareja que la dejó a ella y al resto de la familia sin hogar.

El programa Acompañar, creado específicamente para fortalecer la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+ sobre las cuales se ejerció violencia –y para que personas como Yolanda puedan encontrar un lugar para vivir–, también sufrió el ajuste de la actual gestión de gobierno: en 2023 se registraron 102.510 altas; en 2024, 3.572; y entre 2025 y 2026 apenas 35. El dato surge de un monitoreo de políticas públicas que dieron a conocer recientemente el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), La Garganta Poderosa y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Además de la caída en la cantidad de personas asistidas, la cobertura económica (equivalente a un salario mínimo) se redujo de seis a tres meses. Por eso, aseguran, muchas mujeres están entre seguir sufriendo violencia o quedarse en la calle, lo que puede exponerlas a otro tipo de vulneraciones.

“Si bien hay casos de mujeres que habitaron la calle con sus hijas(os) durante un tiempo prolongado, lo usual es que estén pocos días en el espacio urbano y que roten entre casas de amigos o parientes, aunque a veces este apoyo implica abusos o maltratos constantes”, se lee en un estudio de Verónica Paiva y Martín Boy (Conicet) titulado Mujeres con hijas(os) en situación de calle. Buenos Aires, 2023-2025. “Cuando las mujeres con hijos habitan en la calle lo hacen por tiempos cortos, e implementan estrategias de habitar el espacio específicas que son útiles para sobrevivir, preservarse y cuidar al bebé”, describen los investigadores que llegan a esa conclusión después de varias entrevistas. "Una o dos veces dormí en la calle con el nene. Siempre buscaba la manera de no dormir en la calle. Cuando dormía con él lo hacía en una estación de servicio. Yo no dormía, el nene sí. Como abrigo usaba lo que tenía puesto y el nene también. En el bolso tenía los pañales y todo".

El ejemplo que pone sobre la mesa el documento coincide con la búsqueda de nuevas estrategias para maternar que resume a PERFIL Nicol. “Cuidar a mi hijo en el parador es tener muchos ojos todo el tiempo, no dejarlo solo, estar a la expectativa de lo que hace. Tener mucha atención para el niño y acompañarlo siempre, ya sea en el baño, en la habitación o en el patio”, cuenta.

Nicol cuenta en primera persona cómo es cuidar en situación de calle | Crédito: Gentileza

“Durante la noche en las recorridas que hacemos es difícil encontrar mujeres en situación de calle, porque las que tienen familia tienen miedo de que les quiten a sus hijos. Entonces nosotros no podemos establecer el vínculo, porque si hoy están acá mañana están en otro lado por temor a que le den intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, cuenta Mónica De Russis, de Amigos en el camino, que acompaña y ofrece un plato de comida a personas en situación de calle.

Acompañamiento para madres que “no fueron”

“Nosotras acompañamos a personas que están atravesando distintas situaciones de violencia vinculadas a la calle, al consumo, y muchas de ellas son madres y han tenido o tienen hijos a cargo. Desde hace mucho tiempo uno de los grandes problemas que vemos en los acompañamientos tiene que ver con las desvinculaciones y las separaciones”, explica a PERFIL Paula, de No Tan Distintes. La organización –fundada en 2015 y compuesta por mujeres y disidencias que estuvieron en situación de calle– creó La madre que (no) fui, un proyecto que busca atravesar el duelo en conjunto y elaborar un archivo de esas mujeres y de sus hijos para tener presentes esas pérdidas, pero también acompañar a las que todavía están a tiempo de revincularse o recuperar a sus hijos. Entre sus líneas de acción están el asesoramiento y patrocinio jurídico; la creación de un espacio semanal de reflexión sobre las experiencias de crianza; el acompañamiento a las niñeces que hoy son adolescentes y cuyas madres han sido “malas madres” (que continúan en la calle o en el consumo); y la elaboración de un archivo de memoria con los registros de hijos que ya no están con sus madres “para visibilizar que estas separaciones existen y que las madres siguen pensando en sus hijos, para que ellos –el día de mañana– sepan que esas madres existieron”, describen.

Pero la búsqueda no se queda en eso, y, entre todas las iniciativas que tiene (como la fundación de una editorial con la que publicaron Acompañar es político. Ensayo transfeminista sobre la situación de calle), la organización pretende ir más allá: “la idea es poder salir de la lógica víctima-victimario en relación con las madres, dejar de responsabilizar únicamente a las madres que también están atravesando situaciones de vulnerabilidad y expuestas a violencias, entender qué es lo que hay atrás”. En definitiva, salir del estigma de “mala madre pobre”, que es “a quienes se las criminaliza, se las responsabiliza y se las supervisa cotidianamente, que crían sin recursos y muchas veces sin red”.

Nicol contesta las preguntas mientras su hijo está en el Centro de Primera Infancia, al que manda todos los días. “Es un niño muy inteligente”, cuenta orgullosa. “Nunca tuvimos una casa propia, yo de chica también la pasé muy mal. Pero quiero que mi hijo crezca sabiendo que se puede luchar, se puede emprender, que uno tiene que ser feliz y buscarle siempre un lado bueno a la vida”.

Agradece que muchos seguidores son la familia que le falta: entre ellas, mujeres que tienen hijas de su edad, que le escriben mensajes de aliento y que le acercan donaciones. Pero Nicol quiere trabajar: “de atención al cliente, niñera, cuidado de personas mayores o algún emprendimiento que quiera ponerme a vender cosas”, afirma. También tiene experiencia en marketing y en herramientas digitales de publicidad.

Para contactarla: Instagram @nicol_villoldo