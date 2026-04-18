Más de 9.500 personas viven en situación de calle en el país

Del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle implementado por el Ministerio de Capital Humano y al que adhirieron 19 provincias, se contabilizaron en total 9.421, un 17% de mujeres y un 83% de varones. El informe se concretó a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En cuanto al rango de edad, el 92% tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad.

A partir de 7.894 entrevistas realizadas tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas) como en sitios de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% tiene DNI”.

Además, un 52% tiene la primaria completa, pero el secundario sin terminar; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

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El ministerio que conduce Sandra Pettovello señaló en un comunicado que el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de “promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física”. El comunicado afirma que “contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz”.

Explica en ese contexto que “la planificación de la recolección de datos ha sido el resultado de un proceso de trabajo político y técnico que se viene desplegando de manera conjunta, simultánea y coordinada con las provincias y los municipios”.

Concluye que “los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático”.