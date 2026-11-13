Carlos Melconian anunció su intención de ser candidato a presidente, criticó la motosierra de Milei y busca un "romance con la gente"

El economista Carlos Melconian anunció su intención de competir políticamente para liderar un proceso de crecimiento económico en la Argentina, aunque aclaró que todavía no mantiene acuerdos con partidos ni cuenta con una estructura electoral definida.

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En una entrevista con Reynaldo Sietecase, en el programa La Inmensa Minoría, de Radio Con Vos, el exfuncionario aseguró que busca construir una alternativa alejada de los extremos políticos y que su primer objetivo será conseguir el respaldo de la sociedad. "Por ahora quiero iniciar un romance con la gente", afirmó, al explicar cómo pretende comenzar esta nueva etapa.

Esta vez, aclaró que pretende iniciar su recorrido sin recurrir a los acuerdos políticos tradicionales ni a una estructura partidaria previamente organizada.

"Estoy buscando que el nivel de aceptabilidad e ingreso sea a partir de que la gente te escucha y te quiera", explicó. En ese sentido, consideró que la fragmentación del escenario político abre espacio para una nueva propuesta, aunque evitó definirla como una fuerza de centro o asociarla con una doctrina específica. "Yo estoy en el capitalismo occidental", afirmó, y reiteró su intención de promover una pacificación nacional.

En materia de política exterior, Melconian explicó que Lula Da Silva fue "vital para evitar que el mapa se pinte de un solo color", mientras que consideró que los comicios estadounidenses también resultaron fundamentales para mantener un equilibrio político. En el caso de Israel, valoró su proceso electoral y vinculó estas reflexiones con su propuesta de pacificación nacional, aunque aclaró que su posicionamiento ideológico está dentro del "capitalismo occidental".

Melconian cuestionó la motosierra de Milei y pidió revisar el ajuste económico

El economista Carlos Melconian lanzó duras críticas contra el ajuste económico de Javier Milei, al asegurar que la política de la "motosierra" no logró afectar a la denominada casta y terminó perjudicando a los sectores más vulnerables. A través de publicaciones realizadas en su cuenta de X, el exfuncionario cuestionó la falta de dinero en los bolsillos de los argentinos y reclamó un cambio de rumbo sin abandonar el equilibrio fiscal.

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La crítica más contundente llegó este viernes 13 de noviembre, cuando Melconian cuestionó uno de los principales símbolos de la política económica libertaria. "La mal llamada motosierra (licuadora) al final no purificó. Ni rozó a la casta y terminó en maltrato despiadado a los más débiles y vulnerables", escribió el economista, en referencia a las consecuencias del ajuste implementado por el Gobierno nacional.

Posteo Carlos Melconian | Crédito: X @CarlosMelconian

En esa misma publicación, Melconian vinculó su cuestionamiento con el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina, al señalar que el pontífice pidió priorizar la compasión. A partir de esa reflexión, planteó la necesidad de revisar las decisiones económicas del Ejecutivo: "Corolario: respetando el equilibrio de las cuentas públicas hay que barajar y dar de nuevo".

Melconian cuestionó a Milei por la falta de dinero en los bolsillos

Las declaraciones del economista comenzaron a tomar fuerza durante la noche del jueves 12 de noviembre, cuando puso en duda la posibilidad de sostener un crecimiento económico sin una recuperación de los ingresos de la población. "Milei insiste con un crecimiento sin plata en el bolsillo de la gente", sostuvo Melconian, en un cuestionamiento directo al enfoque económico del mandatario.

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El economista profundizó su planteo con una pregunta sobre el consumo y la actividad: "¿Cómo va a crecer la economía si la gente no tiene un mango en el bolsillo?". A continuación, remarcó que la recuperación del poder de compra no necesariamente debe implicar un desequilibrio de las cuentas públicas. "Tiene que haber plata en la calle. Y sí, es posible sin déficit fiscal", afirmó.

De esta manera, Melconian marcó una diferencia con el Gobierno respecto de las condiciones necesarias para impulsar la economía. Su planteo no estuvo dirigido a abandonar la disciplina fiscal, sino a revisar una estrategia que, según sus declaraciones, no consigue trasladar los resultados económicos a los ingresos de los ciudadanos.

Carlos Melconian

El miércoles 11 de noviembre, el economista ya había utilizado la visita de León XIV para reclamar una discusión más amplia sobre la situación del país. "#LeonXIVenArgentina dejó en evidencia muchas cosas. Traducido: dejemos de fingir demencia, es decir, blanqueemos lo que nos está pasando", expresó. También defendió la convivencia entre distintas posiciones políticas al sostener que "pensar distinto no es delito" y que los argentinos comparten esperanzas más allá de sus diferencias ideológicas.

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Milei defendió el crecimiento económico y apostó por la tecnología

Mientras Melconian cuestionaba la falta de dinero en los hogares, Javier Milei participó este jueves 12 de noviembre de la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en Rut Haus, en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a emprendedores de todo el país, el Presidente centró su discurso en el impacto de la revolución tecnológica sobre la economía y rechazó la idea de que los avances tecnológicos provoquen necesariamente una destrucción del empleo.

Durante su exposición, Milei sostuvo que el aumento de la productividad permite mejorar los salarios y reducir los precios. "La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera", afirmó. También aseguró que los beneficios del crecimiento terminan alcanzando especialmente a los sectores de menores ingresos, debido al abaratamiento de los bienes y servicios.

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El mandatario también destacó el potencial de la inteligencia artificial en sectores como la salud y la educación, y defendió las posibilidades de desarrollo de la Argentina. "Somos un país con energía, minerales y talento y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino", señaló, al reivindicar la política de desregulación económica de su administración.

Al finalizar su intervención, Milei aseguró que "Argentina ha demostrado tener todo para convertirse en un polo tecnológico". El contraste con las declaraciones de Melconian dejó expuestas dos miradas sobre el crecimiento económico: mientras el Presidente puso el acento en la productividad y la eliminación de regulaciones como motores del desarrollo, Melconian reclamó que la recuperación se refleje en los ingresos de la población y pidió revisar los efectos sociales del ajuste sin renunciar al equilibrio fiscal.

GZ