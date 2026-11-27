El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió una serie de recomendaciones para cuidar la salud de sus afiliados ante el fenómeno climático El Niño. A través de su página web, el organismo explicó cómo reducir los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones, las lluvias y las altas temperaturas, con especial atención a la prevención del dengue, los golpes de calor y la leptospirosis.

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PAMI señaló que las inundaciones pueden comprometer la calidad del agua y la conservación de los alimentos, mientras que las lluvias y las temperaturas pueden favorecer la proliferación de mosquitos. En este contexto, el organismo detalló una serie de medidas preventivas.

| Crédito: AFP

PAMI: cómo prevenir enfermedades ante las inundaciones

Para reducir los riesgos relacionados con el consumo de agua y alimentos contaminados, PAMI recomienda:

- Utilizar agua segura para beber, cocinar, limpiar utensilios y lavarse los dientes.

- Lavarse las manos con agua segura y jabón.

- Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para hervir o desinfectar el agua cuando no sea potable.

- No consumir alimentos que hayan estado en contacto con agua de inundación o que no se hayan conservado correctamente.

- Guardar los alimentos en recipientes cerrados, en lugares secos y protegidos de los roedores.

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Dengue y golpes de calor: las recomendaciones de PAMI

Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, el organismo recomienda eliminar los recipientes que puedan acumular agua, renovar el agua de los bebederos, mantener limpios los patios y jardines y adoptar medidas de protección contra las picaduras.

Por otra parte, durante los meses de verano, PAMI aconseja tomar agua con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos y ventilados. También recomienda prestar atención al estado de salud y consultar si se necesita orientación médica.

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Leptospirosis: cuáles son los síntomas y cómo prevenirla

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias presentes en la orina de animales infectados, especialmente roedores. Se transmite mediante el contacto con agua, barro o tierra contaminados, y las inundaciones pueden aumentar el riesgo de exposición.

Los síntomas más frecuentes son:

Fiebre.

- Dolor de cabeza.

- Dolores musculares, especialmente en las pantorrillas y la espalda.

- Náuseas, vómitos o diarrea.

- Dolor abdominal.

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Según PAMI, los síntomas pueden aparecer entre los 2 y los 30 días posteriores al contacto con la bacteria, aunque lo más habitual es que se manifiesten entre los 5 y los 14 días.

Para prevenir esta enfermedad, el organismo recomienda:

- Evitar el contacto con agua estancada, charcos y barro.

- Utilizar botas y guantes impermeables durante las tareas de limpieza posteriores a una inundación.

- Cubrir las heridas o lesiones de la piel.

- Lavarse las manos con agua y jabón.

- Ducharse o lavarse lo antes posible después de entrar en contacto con agua o suelo posiblemente contaminados.

- Mantener limpios los espacios del hogar y evitar la acumulación de residuos que puedan atraer roedores.

GZ