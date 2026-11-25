El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) compartió una serie de recomendaciones para que sus afiliados puedan evitar estafas virtuales y proteger sus datos personales. A través de su página web, el organismo detalló cuáles son las tres características que permiten identificar sus cuentas oficiales y reconocer posibles perfiles falsos.

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Si bien la tecnología permite realizar trámites desde casa y mantenerse conectado desde diferentes dispositivos, PAMI remarcó la importancia de proteger la información personal ante los riesgos que presenta el entorno digital.

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PAMI: las tres claves para identificar las cuentas oficiales

Para evitar posibles engaños, el organismo recomienda prestar atención a tres características de sus cuentas oficiales:

- Tilde de verificación: siempre aparece junto al nombre de la cuenta.

- Historial de publicaciones: las cuentas oficiales cuentan con un registro extenso de contenidos publicados.

- Cantidad de seguidores: los perfiles oficiales tienen miles de seguidores.

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Estas características sirven como herramientas para distinguir los canales oficiales de aquellos perfiles que buscan hacerse pasar por el organismo.

PAMI busca concientizar a sus afiliados sobre la importancia de identificar los canales oficiales y proteger la seguridad de sus datos personales para reducir el riesgo de sufrir estafas virtuales.

GZ