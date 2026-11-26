El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) establece que las recetas manuales de color celeste deben estar activadas para retirar medicamentos en las farmacias. Para evitar inconvenientes al momento de acceder a los tratamientos, el organismo dispone de un validador en su página web que permite a los afiliados corroborar el estado de sus prescripciones mediante el número de receta.

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Según informa PAMI, los únicos tipos de recetas válidos para retirar medicamentos son la electrónica de color blanco y la manual de color celeste debidamente activada. Aquellas que no cumplan con este requisito de activación no serán aceptadas en las farmacias.

PAMI: qué medicamentos se pueden retirar con una receta manual

El organismo establece que las recetas manuales de color celeste pueden utilizarse para retirar los siguientes medicamentos:

- Medicamentos oncológicos.

- Antirretrovirales.

- Medicamentos especiales.

- Medicamentos ambulatorios, con excepción de las tiras de diabetes y Vivir Mejor.

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En todos estos casos, la activación de la receta manual es un requisito obligatorio para acceder a los medicamentos.

Cómo saber si una receta manual de PAMI está activada

Los afiliados pueden verificar el estado de su prescripción mediante el Validador de Receta Manual, disponible en la página web oficial de PAMI. Para realizar la consulta, deben seguir tres pasos:

- Ingresar al Validador de Receta Manual de PAMI.

- Introducir el número de receta.

- Presionar el botón "Buscar".

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El organismo también recomienda consultar con el médico para confirmar que la prescripción esté correctamente activada, debido a que las farmacias no aceptan recetas celestes que no hayan sido activadas.

GZ / lr