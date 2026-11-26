El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, donde conversaron sobre la situación actual del país y la gestión de Javier Milei. El encuentro fue confirmado por el propio diplomático a través de su cuenta de la red social X.

A un año de su llegada a la Argentina, el embajador Peter Lamelas tuvo su ‘rodeo’

En su publicación, Lamelas manifestó su deseo de “volver a ver juntos a los dos presidentes y amigos” de cara a 2027. Además, destacó que ambos países todavía tienen “mucho por hacer” en materia de relaciones bilaterales.

Peter Lamelas, embajador de EE.UU. y Donald Trump.

Washington volvió a ratificar su respaldo a Javier Milei

El encuentro entre el embajador y Trump se produjo apenas dos días después de que Lamelas reiterara el apoyo de Estados Unidos al Gobierno argentino, tras celebrar la aprobación definitiva de la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

“Hecho en Argentina. El Congreso aprobó la adhesión al PCT. Con el ARTI, una pyme puede ganar clientes en EE. UU. y sumar laburo acá. Así crece el país. El rumbo lo eligen los argentinos. EE. UU. apoya al presidente Milei. ¡Seguimos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”, escribió el embajador.

“Estamos poniendo la plata”: el embajador de EEUU confirmó el respaldo de Trump al Gobierno de Milei y reveló cuánto invertirán "antes del final de 2027”

La iniciativa fue convertida en ley por el Senado con 47 votos a favor y 22 en contra. El proyecto había sido modificado previamente en la Cámara de Diputados, por lo que debió regresar a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.

El acuerdo de patentes que Estados Unidos reclamaba a la Argentina

La incorporación al sistema internacional de patentes era uno de los puntos que Washington reclamaba durante las negociaciones bilaterales y forma parte de los compromisos vinculados con el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI), firmado en febrero de este año.

El PCT permite presentar una única solicitud internacional de patente para buscar protección de una invención en diferentes países. Si bien simplifica los procedimientos administrativos, la decisión final sobre el otorgamiento de cada patente continúa en manos de las oficinas nacionales correspondientes.

Uno de los principales cambios que introduce la adhesión es la ampliación de 12 a 30 meses del plazo para definir en qué países continuar con el proceso de patentamiento.

Para Peter Lamelas, Trump se equivocó con ICE y por eso perdió las elecciones

De esta manera, los solicitantes dispondrán de más tiempo para evaluar oportunidades comerciales, analizar los costos y planificar su expansión internacional antes de afrontar los gastos correspondientes a cada trámite nacional.

GZ