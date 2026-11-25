Chubut, Santa Fe y San Luis encabezan el ranking de las provincias con mayor litigiosidad laboral en la Argentina, en un escenario en el que se proyectan 135.377 juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para el cierre de 2026. Las tres provincias registran más de 350 demandas por cada mil siniestros, muy por encima del promedio nacional.

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Así se desprende del último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), titulado Diagnóstico estratégico de la litigiosidad en Argentina: proyectado 2026, que analiza las diferencias entre las 24 jurisdicciones del país y el impacto económico de la judicialización sobre el sistema.

El ranking de las provincias con mayor litigiosidad laboral

Para medir la intensidad de la litigiosidad en cada provincia, el organismo utiliza el índice de judicialidad, que establece la cantidad de juicios por cada mil siniestros notificados en un mismo período. El promedio nacional se ubica en 189,6 demandas.

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Chubut lidera el ranking con 378,1 juicios por cada mil siniestros, prácticamente el doble de la media nacional. Le siguen Santa Fe (370,2) y San Luis (354,7), mientras que la Ciudad de Buenos Aires ocupa el cuarto lugar (254,4).

En total, seis jurisdicciones se encuentran por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto, La Rioja, La Pampa y Chaco presentan los menores índices de judicialidad del país.

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Las siete jurisdicciones que concentran el 86% de los juicios laborales

Más allá del índice de judicialidad, la SRT clasificó a las provincias según su nivel de riesgo, para lo cual también tuvo en cuenta el sobrecosto económico por trabajador. De esta manera, identificó siete jurisdicciones de riesgo alto, seis de riesgo medio y once de riesgo bajo.

Dentro del primer grupo se encuentran San Luis, Chubut, Santa Fe, Mendoza, CABA, Buenos Aires y Jujuy. Estas jurisdicciones reúnen al 69% de los trabajadores cubiertos por el sistema y concentran el 86% de los juicios del país.

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Al incorporar las seis provincias clasificadas como de riesgo medio, la concentración asciende al 97% de los litigios, mientras que la proporción de trabajadores cubiertos alcanza el 84%.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentran aproximadamente el 54% de los trabajadores cubiertos a nivel nacional, lo que amplifica el impacto económico de cualquier variación en sus niveles de judicialización.

Cuánto costará la litigiosidad laboral en 2026

De acuerdo con las proyecciones de la SRT, los juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales generarán un sobrecosto de US$ 2.347 millones durante 2026, equivalente al 1,5% de la masa salarial del sistema.

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Si bien Chubut lidera el ranking de judicialidad, San Luis registra el mayor impacto económico por trabajador, con un sobrecosto de US$ 823. Le siguen Jujuy (US$ 573), Chubut (US$ 400), Mendoza (US$ 389) y Buenos Aires (US$ 317), frente a un promedio nacional de US$ 247.

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Por último, para dimensionar el impacto económico de la litigiosidad, la SRT estimó que el sobrecosto anual proyectado equivale a la contratación de 139.000 trabajadores formales durante un año o al pago de 1,8 millones de salarios mensuales.

GZ