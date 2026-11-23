La reforma laboral introdujo cambios en el régimen de vacaciones de los trabajadores argentinos, al permitir que el descanso anual se divida en períodos de al menos siete días, habilitar acuerdos para tomarlo fuera de la temporada habitual y reducir de 45 a 30 días el plazo de aviso del empleador. Sin embargo, la cantidad de días de vacaciones según la antigüedad no se modificó, al igual que el derecho a cobrarlas por adelantado. Abogados laboralistas explicaron a PERFIL cómo funciona el nuevo esquema, qué puede exigir una empresa y cuáles son los derechos que conservan los empleados.

El 46% de la clase media no se tomará vacaciones por la situación económica

Uno de los principales cambios es la posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos más cortos, una alternativa que permite distribuir los días de descanso a lo largo del año. No obstante, esta modalidad requiere un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Por lo tanto, una empresa no puede imponer unilateralmente la división de las vacaciones, mientras que el empleado conserva la posibilidad de disfrutar todos los días que le corresponden de manera consecutiva.

En cuanto a la duración del descanso, el régimen general mantiene cuatro escalas de vacaciones según la antigüedad: 14, 21, 28 y 35 días corridos. Esto significa que el cómputo incluye sábados, domingos y feriados comprendidos dentro del período, aunque los convenios colectivos de determinadas actividades pueden establecer condiciones diferentes y más favorables.

| Crédito: , Central de pasajes

Reforma laboral: cómo se pueden dividir las vacaciones y quién decide las fechas

El nuevo esquema permite dividir las vacaciones en tramos de al menos siete días, siempre que exista conformidad entre ambas partes. Por ejemplo, un trabajador con 14 días puede tomarse dos períodos de una semana, mientras que quien tenga 21 días puede optar por dos semanas consecutivas y una tercera en otro momento, o distribuirlas en tres períodos de siete días. Para quienes cuentan con 28 o 35 días, también existe la posibilidad de organizar el descanso en diferentes fracciones, respetando siempre el mínimo establecido.

Según explicó Nahuel Altieri, abogado laboralista y director de Altieri Legal, la norma establece que las partes podrán convenir el fraccionamiento, lo que implica que el consentimiento del trabajador es indispensable. El especialista advirtió que rechazar esta modalidad constituye el ejercicio de un derecho y no debería generar represalias. También recomendó evitar la firma de cláusulas genéricas al ingresar a una empresa, mediante las cuales el empleado acepte anticipadamente dividir sus vacaciones todos los años, ya que el acuerdo debería realizarse para cada período concreto.

Verano austero: solo el 37% de los argentinos tiene previsto tomar vacaciones

Por su parte, Alejandro Losito, abogado de PASBBA Abogados, señaló que la reforma otorga un marco jurídico expreso a una práctica que ya existía en algunas empresas: acordar vacaciones fuera del período legal comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Esta posibilidad permite adaptar las fechas de descanso a las necesidades personales del trabajador y a la organización de la compañía, pero continúa requiriendo el consentimiento de ambas partes.

La elección de las fechas sigue siendo, en principio, una facultad del empleador dentro del período comprendido entre octubre y abril. Sin embargo, cuando las vacaciones se organizan por turnos, el trabajador conserva el derecho a disfrutarlas durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años. Altieri explicó que esta garantía busca facilitar la coincidencia del descanso laboral con las vacaciones escolares, especialmente para quienes tienen hijos.

Aviso de vacaciones, enfermedades y derechos que se mantienen

Otro de los cambios centrales es la reducción de 45 a 30 días del plazo de anticipación con el que el empleador debe comunicar el inicio de las vacaciones. La notificación debe realizarse por escrito y de manera fehaciente, aunque pueden existir convenios colectivos que establezcan condiciones más favorables. Altieri mencionó como ejemplo el convenio de empleados de comercio, que contempla un aviso de 60 días, por lo que ese plazo debe respetarse cuando resulte aplicable.

La reforma también establece qué ocurre si un trabajador se enferma durante sus vacaciones. Losito explicó que, cuando la enfermedad se comunica oportunamente y el empleado permite que la empresa realice el control correspondiente, los días de descanso que no pudo disfrutar deben reprogramarse. Si al finalizar el período originalmente previsto se encuentra en condiciones de trabajar, debe reincorporarse en esa fecha, aunque todavía tenga días de vacaciones pendientes. De esta manera, la enfermedad no implica automáticamente extender el descanso.

Vacaciones en Brasil 2027: cayó el real tras las elecciones y las búsquedas de paquetes subieron 43% en octubre

Respecto de la forma de establecer los acuerdos, Losito aclaró que la ley no exige un mecanismo especial para convenir el fraccionamiento o las vacaciones fuera del período habitual, aunque resulta fundamental poder demostrar la conformidad de ambas partes. Un documento firmado, un intercambio de correos electrónicos o los registros de una aplicación de Recursos Humanos pueden servir para acreditar las fechas acordadas, la cantidad de días utilizados y los que quedan pendientes. En cualquier caso, la comunicación del inicio de las vacaciones debe realizarse por escrito y de forma fehaciente.

Finalmente, Altieri recomendó que los trabajadores documenten cada acuerdo, revisen las condiciones de su convenio colectivo y exijan el pago de las vacaciones antes de comenzar cada período de descanso. También recordó que los días de vacaciones no pueden reemplazarse por dinero y que, si el empleador no comunica las fechas correspondientes, el trabajador conserva la posibilidad de ejercer su derecho mediante una notificación escrita y fehaciente, organizando el descanso para que finalice antes del 31 de mayo. Así, aunque la reforma introduce mayor flexibilidad para distribuir las vacaciones, mantiene las garantías básicas sobre su duración, remuneración y necesidad de acuerdo para fraccionarlas.

GZ