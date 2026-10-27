Vacaciones en Brasil 2027: cayó el real tras las elecciones y las búsquedas de paquetes subieron 43% en octubre

La caída del real brasileño después de las elecciones presidenciales podría reducir algunos gastos de los argentinos que planean pasar sus vacaciones de verano de 2027 en Brasil. La moneda se depreció frente al dólar durante la jornada del lunes 26 de octubre, tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Las agencias de viajes, por su parte, ya registraban un aumento de las consultas y las ventas anticipadas para la próxima temporada. La variación cambiaria podría beneficiar principalmente a quienes paguen sus consumos directamente en reales.

El dólar cerró el lunes a 5,403 reales, después de subir un 8,21% en el mercado brasileño, según informó Agência Brasil. Durante la jornada llegó a superar los 5,60 reales, en medio de una fuerte reacción de los mercados al resultado electoral. Si la depreciación se mantiene, quienes viajen con dólares podrían necesitar menos dinero para pagar consumos cuyos precios estén fijados en reales.

La diferencia será especialmente importante en comidas, traslados, excursiones y servicios de playa, que suelen cobrarse en moneda local. En cambio, muchos pasajes aéreos, alojamientos y paquetes turísticos se comercializan en dólares, por lo que una caída del real no necesariamente reduce sus precios. Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Brasil, señaló que todavía es prematuro determinar cuánto podrían modificarse esos gastos. La ejecutiva identificó los consumos cotidianos como uno de los rubros donde podrían producirse las mayores variaciones.

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Las búsquedas de paquetes a Brasil aumentaron antes del verano de 2027

El interés por viajar a Brasil ya venía creciendo antes de la segunda vuelta electoral. Turismocity registró un aumento del 43% en las búsquedas de paquetes en lo que va de octubre, en comparación con el mismo período de septiembre, según los datos difundidos por la plataforma. La variación refleja una mayor cantidad de consultas, aunque no significa que todas se hayan convertido en reservas. Las empresas del sector también detectaron viajeros interesados en comprar con anticipación para asegurarse determinadas tarifas.

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En el caso de CVC, el grupo propietario de Almundo y Ola Mayorista, las ventas para viajar durante el verano aumentaron en las últimas dos semanas. Diego García, CEO del grupo en la Argentina, precisó que las ventas semanales de viajes para el verano aumentaron un 13% frente al promedio de septiembre. Los datos incluyen tanto pasajes aéreos individuales como viajes comercializados dentro de paquetes.

Las perspectivas para el próximo verano también están vinculadas con una mayor disponibilidad de vuelos hacia el país vecino. Según las cifras del sector difundidas por Clarín, la oferta aérea hacia Brasil aumentó un 7%, mientras que la conectividad con el nordeste brasileño creció un 9,5%. Esta última región concentra destinos de playa que ganaron participación entre los viajeros internacionales. Los incrementos corresponden a la disponibilidad de conexiones y no implican, por sí solos, una reducción de las tarifas aéreas.

Cuánto podrían aumentar los precios turísticos en Brasil

La evolución del real no es el único factor que determinará el presupuesto de las vacaciones. Según la Federación del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de San Pablo (FecomercioSP), los precios de los servicios turísticos brasileños acumularon un incremento del 5% en lo que va de 2026. Para 2027, la entidad proyectó una suba cercana al 4,7%, en línea con sus previsiones de inflación. Estos aumentos podrían compensar parte del beneficio cambiario si se mantienen hasta la temporada de verano.

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Brasil ya recibió más de 2,2 millones de turistas argentinos entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con las cifras de Embratur. El 53% ingresó por vía aérea, frente al 41% registrado durante el mismo período del año anterior. Los argentinos representaron casi el 35% de los 6,45 millones de turistas extranjeros que llegaron a Brasil en los primeros ocho meses del año. Por ahora, la baja del real representa una posibilidad de ahorro en los consumos locales, pero no una reducción confirmada del precio total de los paquetes turísticos.

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