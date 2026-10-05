Real hoy: precio y a cuánto cotiza este lunes 5 de octubre de 2026 tras el triunfo sorpresivo de Bolsonaro

La cotización del real brasileño en la plaza cambiaria argentina operó este lunes 5 de octubre en los mostradores del Banco de la Nación Argentina a $278 para la punta compradora y a $303 para la punta vendedora en la modalidad billete. El valor minorista de la divisa del vecino país mantiene la franja operativa al inicio de la semana de negocios en el mercado financiero local.

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La divisa de Brasil representa un valor de consulta permanente en la plaza financiera para el seguimiento de las monedas de la región, el comercio exterior, la realización de compras, los pagos internacionales y la planificación de viajes al país vecino.En el mercado actual, la equivalencia de 100 reales alcanza los 27.800 pesos argentinos. Asimismo, la conversión de 1.000 reales equivale a 278.000 pesos en la referencia cambiaria.

Las variaciones en la paridad entre el peso argentino y el real brasileño responden a una serie de variables de la economía. Entre los factores principales se encuentran la cotización del dólar, la política monetaria implementada en Brasil, la evolución de la inflación en ambos países, además de los coletazos que dejó las elecciones de este fin de semana en el país vecino.

A estas dinámicas se suman la demanda de la moneda brasileña motivada por el turismo o las operaciones de comercio bilateral, como así también las condiciones generales que registra el mercado cambiario a nivel local.

Bolsonaro ganó en Brasil y obligó a un Lula "optimista" a reinventarse

Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, rompiendo con el pronóstico de buena parte de las encuestas previas y obligando a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a empezar de cero una campaña que pretendía saldar este domingo 4 de octubre. De esta manera, el hijo de Jair no solo plasmó la "supervivencia" del bolsonarismo como máquina electoral sino que sobrellevó las numerosas acusaciones de vínculos con el caso Master y otros hechos de presunta corrupción.

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Con casi el cien por ciento de las mesas escrutadas, el hijo de Jair Bolsonaro obtuvo 47,03% contra 45,16% de Lula, con una diferencia de poco más de 2,2 millones de votos. Los escándalos que atravesaron la campaña (del Banco Master a la crisis del Supremo Tribunal Federal), no solo alcanzaron para sacar al bolsonarismo de la pelea, sino que permitió que el senador de Río de Janeiro hiciera una elección mejor que la realizada por su padre en la primera vuelta en 2022.

Los mercados celebran el resultado de Bolsonaro

El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil desató una fuerte reacción en los mercados. Antes de la apertura de Wall Street, el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) trepaba 12% hasta los US$43,11, mientras los principales ADR brasileños también mostraban saltos de dos dígitos: Bradesco subía 13,03%, Itaú 12,52%, Nubank 10,69% y Petrobras 10,58%, en tanto Vale avanzaba 6,69%. La elección se definirá ahora en un balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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La reacción también se trasladó al mercado cambiario. En Chicago, el contrato de futuros del real con vencimiento en noviembre avanzaba 4,65%, hasta US$0,1992 por real, una cotización equivalente a cerca de R$5,02 por dólar. La mejora marca una apreciación significativa frente al cierre del viernes, cuando la moneda estadounidense había terminado en Brasil en R$5,2173.

Según el site especializado en mercados investing.com, la magnitud de las subas mostró que la reacción no quedó concentrada en un solo sector. Bancos, petroleras, minería, consumo y compañías industriales registraban avances significativos en sus cotizaciones en Nueva York, en una señal de que el mercado parece incorporar de manera inmediata el nuevo escenario electoral. Incluso activos vinculados a Brasil fuera de Wall Street mostraron mejoras: Telefónica y Santander, que cotizan en Madrid, avanzaban cerca de 2%.

GZ