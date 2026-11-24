En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof habilitó al Ministerio de Trabajo bonaerense para que implemente el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), una declaración jurada digital destinada a sistematizar información laboral, fortalecer las tareas de fiscalización de los establecimientos y las relaciones de trabajo, y agilizar las presentaciones de los empleadores. La medida no fue bien recibida por algunos empresarios e incluso generó la reacción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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La reforma fue establecida mediante la Resolución RESO-2026-260-GDEBA-MTGP, firmada por el ministro de Trabajo, Walter Correa. Allí se reglamentó que los empleadores podrán presentar el formulario de manera voluntaria desde diciembre de 2026 y su cumplimiento será obligatorio a partir de enero de 2027.

“Defendiendo algún kiosko de la casta”

Desde el Gobierno nacional, quien salió a criticar esta medida fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En su cuenta de la red social X, el funcionario libertario aseguró que la Ley de Modernización Laboral prohíbe esta práctica, considerando que la Provincia de Buenos Aires podría estar “defendiendo algún kiosko de la casta”.

x Fede Sturzenegger | Crédito: x Fede Sturzenegger

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires informó que “la implementación de F.U.T.U.R.O. se inscribe en el nuevo escenario normativo nacional, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 a la Ley de Contrato de Trabajo”. De esta manera, “la Provincia reafirma sus facultades constitucionales para ejercer el poder de policía en materia laboral y garantizar el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”.

El ministro Walter Correa afirmó: “F.U.T.U.R.O. es una clara respuesta de la Provincia al artículo 20 de la denominada Ley de Modernización Laboral, que cercena facultades constitucionales provinciales y amenaza nuestro poder de policía en materia inspectiva”.

Además, Correa agregó que no permitirán que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a Buenos Aires. “Con esta herramienta fortalecemos la fiscalización y reafirmamos nuestra responsabilidad de proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”, aseguró el funcionario bonaerense.

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Cómo será la presentación del formulario F.U.T.U.R.O.

El trámite permitirá relevar información sobre jornadas laborales, liquidación y pago de salarios, recibos de haberes, acreditaciones bancarias, entre otros. Estos datos facilitarán la detección de posibles incumplimientos, como pagos parciales o fuera de término, falta de descansos mínimos, omisión de conceptos remunerativos o subdeclaración salarial.

La presentación se realizará mediante un formulario único, a través del Portal de Trabajo del Ministerio, y no requerirá el pago de tasa retributiva. La información digital permitirá estandarizar los datos antes de las inspecciones presenciales, mejorar la planificación de los controles y fortalecer las tareas de fiscalización. También aportará información para la elaboración de estadísticas y el diseño de políticas públicas en materia laboral.

Formulario de ejemplo de FUTURO | Crédito: PBA

La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece la responsabilidad estatal de fiscalizar las condiciones de trabajo. A su vez, la Ley 10.149 otorga al Ministerio de Trabajo facultades de policía laboral en todo el territorio provincial, entre ellas la posibilidad de ingresar a los establecimientos, requerir información y solicitar libros, planillas, recibos y toda otra documentación respaldatoria.

La declaración jurada se completará y firmará digitalmente a través del Portal de Trabajo, dentro del SITRADIB. Incluirá información identificatoria del empleador migrada del Legajo Digital, datos del período de liquidación, montos abonados en concepto de salarios —remunerativos, no remunerativos y netos—, modalidades de control horario, recibos de haberes y comprobantes de acreditación bancaria.

En caso de existir acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos sobre jornada laboral, compensación de horas extraordinarias, banco de horas o descansos compensatorios, deberán adjuntarse con la presentación correspondiente al mes siguiente a su celebración, indicando su período de vigencia.

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La presentación tendrá carácter mensual y deberá realizarse por períodos vencidos, hasta el último día hábil del mes siguiente al informado.

El rechazo empresarial

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su profunda preocupación ante esta nueva medida. El organismo “valora la existencia de obligaciones laborales razonables, condición indispensable para garantizar los derechos de los trabajadores y asegurar una competencia justa entre las empresas, lo que no la priva de objetar aquella normativa que resulta a todas luces innecesaria, extemporánea y perjudicial para el crecimiento de la actividad y la generación de empleo formal”.

Desde la Cámara aseguran que avanza en sentido contrario a los objetivos de simplificación registral y desburocratización. Destacaron que el nuevo artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “Esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”, en relación con que la única registración obligatoria debe realizarse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Consideran que la resolución provincial impone nuevas obligaciones administrativas que duplican información ya registrada ante ARCA, incrementan los costos operativos y generan nuevas contingencias sancionatorias para los empleadores, afectando especialmente a las PyMEs y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las relaciones laborales.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) también se pronunciaron en contra, considerado esta medida como “un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo”

x Sociedad Rural Argentina | Crédito: x Sociedad Rural Argentina

Además, marcaron su rechazo a las nuevas exigencias considerando que representan un “retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores”.

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Agregaron también un pedido para que el Gobierno provincial y el Ministerio de Trabajo “revean esta medida, reconsideren sus alcances y avancen hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación, la eficiencia y la reducción de las cargas administrativas”, asegurando que los productores necesitan “medidas que generen previsibilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo y la generación de nuevos empleos formales”.

En esta misma línea, la CAC también solicitó a las autoridades bonaerenses que suspendan la obligatoriedad del formulario mencionado, argumentando que “la generación de puestos de trabajo de calidad no requiere de nuevos obstáculos burocráticos sino de reglas claras y previsibles”. De esta manera, la nueva medida implementada por el Gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que busca desafiar la Ley de Modernización Laboral, ya encontró sus primeras piedras en el camino.

GZ/MSS