Stellantis inauguró una nueva planta de motores este miércoles 25 de noviembre en el Polo Industrial Ferreyra, Córdoba, en momentos en que la industria automotriz argentina enfrenta un achique de mercado de algo más del 10% y con la devaluación acelerada que lleva el real brasileño en las últimas semanas.

RDC: las automotrices chinas ganan terreno en Brasil y retrocede el histórico intercambio con Argentina

Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica se refirió a la pérdida de competitividad regional en medio del avance de los vehículos chinos, y la devaluación del real. "No prevemos crecimiento sino estabilidad", dijo en rueda de prensa al referirse a cómo pueden cerrar las ventas este año, y cómo las proyectan para el año próximo.

En ese sentido, reconoció que la compañía evalúa distintos escenarios para definir sus próximos pasos industriales. “Tenemos que tomar decisiones sobre el futuro”, aseguró y reconoció que, ante condiciones desfavorables de competitividad, una de las alternativas es reducir temporalmente los volúmenes de fabricación.

Las declaraciones adquieren especial relevancia frente a la situación que atraviesa el propio grupo en El Palomar, donde dispuso suspensiones y vacaciones anticipadas en la producción de vehículos Peugeot.

Stellantis, nueva planta de motores en Ferreira Córdoba | Crédito: Matias R. Quiroga, Prensa Stellantis

La nueva planta cordobesa, destinada a la fabricación del motor Multijet 2.2, forma parte de una inversión de US$ 385 millones, que también permitió el desarrollo de las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota. Stellantis acumula inversiones por más de US$ 1.000 millones en la Argentina durante los últimos tres años.

El propulsor equipará a ambas camionetas y a otros nueve modelos de producción regional. Más del 70% de los motores se destinará a la exportación.

La competitividad regional: más importaciones, menos producción y mayores costos

En relación a la competitividad regional trazó una comparación entre los mercados automotores de la Argentina y Brasil para explicar cómo el crecimiento de las importaciones afecta la escala productiva y la competitividad de las terminales radicadas en la región.

“El mercado en Argentina cae poco más del 10% en comparación con el último año. En Brasil, el mercado crece cerca del 15%, pero la producción local cae. El mercado crece apenas con importaciones, en especial chinas. La misma situación acontece acá en Argentina, donde las importaciones también crecen en comparación con el último año”, explicó.

El ejecutivo advirtió que, independientemente de la evolución de las ventas en cada país, la menor participación de los vehículos de fabricación nacional tiene consecuencias directas sobre los costos industriales.

“Cuando la producción local cae, los costos fijos que nosotros tenemos tienen que ser soportados por una cantidad de producción menor. Y con eso, claro, la competitividad cae. Nuestra capacidad de mantener la competitividad está ligada, en primer lugar, a nuestra capacidad de equilibrar los costos”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que Stellantis trabaja sobre distintos componentes de su estructura de costos para compensar la pérdida de escala productiva. “Estamos intentando hacer eso con mucho trabajo en términos industriales, con eficiencia industrial, con la búsqueda de tecnologías que nos permitan ser más competitivos y con la sustitución de algunos proveedores. La búsqueda de competitividad está en todas partes: las materias primas, los proveedores, la eficiencia local, los equipamientos, la negociación comercial y el costo de distribución, con toda la red de concesionarios”, enumeró.

Sin embargo, reconoció que los esfuerzos internos de la compañía pueden resultar insuficientes frente al crecimiento de los vehículos importados. “Si la producción local no crece porque crecen las importaciones, tenemos que buscar la competitividad necesaria en algún otro campo”, explicó.

Consultado sobre las consecuencias de la depreciación de la moneda brasileña, reconoció que las fluctuaciones cambiarias condicionan tanto las decisiones de inversión como la competitividad de las distintas plantas del grupo.

“El (tipo) cambio es algo que define competitividad”, afirmó el ejecutivo, quien explicó que las compañías no tienen capacidad para controlar la evolución de las monedas y deben adaptar sus operaciones a las condiciones de cada mercado.

"Estamos hoy discutiendo todos los movimientos que podemos hacer para garantizar que las decisiones que tenemos que tomar para el futuro sean las decisiones precisas, basados en la situación actual, que es de baja competitividad, pero es claro que necesitamos entender lo que puede acontecer en el futuro", dijo. “Nosotros tenemos que adaptarnos. Nosotros tenemos que trabajar con la realidad”, sostuvo.

La depreciación del real, cuando no es acompañada por un movimiento equivalente del peso argentino, puede abaratar en términos relativos los costos de producción brasileños y dificultar la competencia de los vehículos fabricados en la Argentina.

Zola explicó que Stellantis está analizando las perspectivas económicas y cambiarias de los distintos mercados antes de adoptar nuevas definiciones industriales. “No vamos a tomar una decisión basados apenas en la situación actual, tenemos que intentar prever lo que puede acontecer en el futuro también, antes de tomar cualquier decisión más drástica”, señaló.

Entre las alternativas, mencionó la posibilidad de reducir temporalmente los volúmenes de producción mientras la compañía trabaja para bajar los costos y recuperar competitividad. "Ese es el movimiento de adaptación, que yo creo que nosotros en Sudamérica estamos acostumbrados. Todo el tiempo tenemos cambio: cambio de gobiernos, cambio de legislación, cambio del tipo de cambio, entonces todo cambia, y nos tenemos que adaptar para mantener una situación regular de competitividad", aseguró.

Las declaraciones cobran protagonismo cuando se mira en retrospectiva. A comienzos de octubre, Herlander Zola, había respondido a una consulta de un medio de Brasil sobre la posibilidad de que la compañía pudiera hacer cambios en su producción, en función de la evolución del mercado y la competitividad. “Tenemos dos plantas en la Argentina. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas. Todo puede pasar”, había señalado.

La presión de los autos chinos y el planteo a los gobiernos de la región

La transición hacia los vehículos eléctricos y electrificados introduce otro factor de competencia para las terminales sudamericanas. Las inversiones necesarias para desarrollar baterías, incorporar nuevas tecnologías y adaptar las fábricas, sumadas a los distintos esquemas tributarios de cada país, modifican las condiciones de producción.

Stellantis, nueva planta de motores en Ferreira Córdoba | Crédito: Prensa Stellantis

Zola reconoció que las automotrices instaladas en Sudamérica enfrentan una desventaja frente a los fabricantes chinos en ese segmento. “Cuando comparamos la competitividad que nosotros tenemos hoy para producir vehículos eléctricos o electrificados con los chinos, hoy encontramos algo que no es favorable para nosotros que estamos acá”, sostuvo.

Leapmotor alcanzó los 2 millones de autos fabricados

El ejecutivo planteó que los gobiernos de la región deben encontrar un equilibrio entre la búsqueda de nuevas inversiones extranjeras y las condiciones de competitividad de las industrias que ya están radicadas en sus países.

Su preocupación apunta a que el crecimiento de las importaciones, favorecido por las condiciones arancelarias, termine por reducir los volúmenes de fabricación local y condicione futuras inversiones.

En ese sentido, recordó que Stellantis también tiene capacidad para importar vehículos desde China y mencionó la expansión regional de Leapmotor, la automotriz china con la que el grupo mantiene una alianza. “Todas las posibilidades que algunos de nuestros competidores tienen para importar coches de China o de cualquier otro mercado, nosotros tenemos también”, afirmó.

El ejecutivo señaló que la compañía trabaja para ampliar la presencia de Leapmotor en Sudamérica, una estrategia que convive con las inversiones destinadas a fortalecer su producción regional.

Martín Zuppi: transformación y resiliencia industrial

La inauguración de la nueva fábrica de motores coincide con el 30° aniversario del Polo Industrial Ferreyra, que desde 1996 produjo más de 1,5 millones de vehículos.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, repasó las distintas etapas del complejo cordobés y destacó su capacidad de reconversión. “Lo que acabamos de recorrer no son solamente 30 años de una planta. Son 30 años de historias personales, de familias, de aprendizajes, de desafíos y de orgullo”, expresó.

Stellantis, nueva planta de motores en Ferreira Córdoba | Crédito: Matias R. Quiroga, Prensa Stellantis

El ejecutivo recordó que algunos de los trabajadores que ingresaron en 1996 continúan formando parte de la compañía y que, en algunos casos, sus hijos también trabajan en la fábrica. “Esta planta nunca dejó de transformarse, renovó sus productos, incorporó tecnología, desarrolló nuevas capacidades y acompañó la evolución de la industria”, afirmó.

Zuppi recordó sus primeras visitas a Ferreyra durante la década del 90, cuando difícilmente hubiera imaginado que allí se fabricaría una pick-up de Ram. También reivindicó el trabajo realizado durante la pandemia y el desempeño comercial del Fiat Cronos. “Transformación y resiliencia” fueron las dos palabras que eligió para sintetizar la trayectoria del establecimiento industrial.

Entre inversiones y suspensiones: las dos realidades de Stellantis en Argentina

La puesta en marcha de la fábrica de motores en Córdoba contrasta con los ajustes productivos en El Palomar y se produce en momentos en que los principales indicadores de la industria automotriz argentina muestran números negativos.

Según los informes de ADEFA y ACARA, en octubre la producción nacional de vehículos cayó un 14,4% interanual, los patentamientos retrocedieron un 12% y las ventas a concesionarios disminuyeron un 12,2%.

En el comunicado oficial difundido durante la inauguración, Zola había planteado la necesidad de trabajar de manera conjunta para generar “condiciones que favorezcan la inversión, una mayor integración regional y un entorno competitivo equilibrado”.

La apuesta por exportar más del 70% de los motores fabricados en Ferreyra permitirá ampliar la escala productiva de la operación argentina. Sin embargo, las advertencias del presidente regional de Stellantis muestran que las decisiones sobre futuras inversiones y los niveles de actividad de las terminales estarán condicionados por la evolución cambiaria, los costos industriales y el avance de las importaciones.





ML