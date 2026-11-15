El 'clásico' entre 412 y Luzu rompió todo: más de 1,5 millones de "en las tribunas de redes"

El fútbol tuvo este fin de semana a la Selección Argentina enfrentando a Uruguay en una Bombonera con tribunas semivacías. Sin embargo, este domingo el 'clásico' de streamers y youtubers entre 412 y Luzu explotó las plataformas digitales. En un momento del segundo inicio del segundo tiempo sumaban 1,5 millones de espectadores que se divertían viendo de un lado a Davoo Xeneize y La Cobra como estrellas de 412, y del otro Nicolás Occhiato es el dueño de la pelota en Luzu, quipo que ganó la primera edición de este show, hoy transmitido en simultáneo en YouTube y Kick. El resultado fue 7-6 para Luzu, con un penal errado en el último minuto por La Cobra que le dio más rating al duelo.

Para darle tono ABC1 relató el Pollo Vignolo y desde los bancos se escuchaba la voz del inconfundible Titi Fernández.

Antes del comienzo, Ángela Torres fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino, en una previa que también tuvo su cuota de show.

442 vs Luzu | Crédito: Captura Web

Ya avanzando el segundo tiempo, 412 ganaba 5-4, pero reaccionó Luziu y terminó festejando 7-6, así que la bronca quedó para Davoo y los suyos..

Del lado de 412, jugaron Davoo, La Cobra, Teo D'Elía, Agusneta, Gastón Edul, Ian Lucas y Agustín Occhiato, el hermano de Nicolás. El equipo tenía con un arquero identificado como "Sin Guantes" y tiene a Beno SDR como director técnico.

442 vs Luzu | Crédito: Captura Web

En Luzu, además de Nicolás Occhiato estuvieron Marcos Giles, Santi Talledo, Diego Castro, Fermín Bo, El Purre, que ocupa el arco, y Lucas Spadafora, conocido como "La Garza", quien se suma para esta edición en reemplazo de El Trinche. El director técnico es Martín Garabal.

HB