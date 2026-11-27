Netflix presentó el tráiler de "Felicidades", su nueva película argentina que tendrá como protagonistas a Adrián Suar y Griselda Siciliani. La producción, dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia, apuesta por una historia que comienza con una celebración familiar y termina convirtiéndose en una noche llena de situaciones inesperadas.

El lanzamiento del adelanto permitió conocer un poco más sobre esta adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima de Mariano Pensotti. La historia recupera a los personajes que conquistaron al público en la calle Corrientes durante 2024 y los traslada al lenguaje audiovisual, con una propuesta que combina comedia, tensión y elementos sobrenaturales.

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En esta oportunidad, Suar y Siciliani vuelven a compartir protagonismo en una ficción, acompañados por un elenco integrado por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola. La película también contará con la participación especial de Diego Capusotto.

La fecha de estreno ya fue confirmada por la plataforma: "Felicidades" estará disponible a nivel mundial el próximo 18 de diciembre. De esta manera, Netflix suma una nueva producción nacional a su catálogo de diciembre, con un equipo artístico que reúne nombres reconocidos del teatro, el cine y la televisión argentina.

De qué trata "Felicidades", la nueva película argentina de Netflix

Felicidades la película argentina de Netflix | Crédito: Captura de pantalla

La trama gira alrededor de Julián, el personaje interpretado por Adrián Suar, un hombre que atraviesa una crisis de pareja y decide organizar un cumpleaños especial para su esposa, Felicitas, interpretada por Griselda Siciliani. Su intención es recuperar la conexión entre ambos y conseguir que la celebración sea una noche inolvidable.

Sin embargo, lo que parecía ser un festejo perfecto comienza a desmoronarse con la llegada de un médium, que altera por completo el ambiente. A partir de ese momento, los invitados quedan envueltos en una sucesión de acontecimientos inesperados, mientras empiezan a salir a la luz secretos y mentiras que permanecían ocultos.

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Uno de los elementos centrales de la historia es la casa en la que transcurre el encuentro, un espacio que parece tener vida propia y que acompaña el clima cada vez más extraño de la reunión. La película lleva los conflictos cotidianos al terreno de lo absurdo y lo sobrenatural, con el humor negro como uno de sus principales recursos.

Detrás de esta adaptación está Álex de la Iglesia, reconocido por películas como "El día de la bestia", "La comunidad" y "Las brujas de Zugarramurdi". El director trabajó en el guion junto a Mariano Pensotti, autor de la obra original. Además, el proyecto marca su primera colaboración con una película de Netflix realizada en Argentina.

SC / JMV