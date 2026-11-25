El cineasta argentino Lisandro Alonso estrenó este 25 de noviembre en Francia "La libertad doble", rodada en las sierras pampeanas. A través de largos planos secuencia, la película retoma la vida cotidiana del leñador Misael Saavedra para cuestionar la precariedad social.

El proyecto funciona como una continuación de su reconocida ópera prima de 2001, "La Libertad", seleccionada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Aquella observación solitaria de la naturaleza se transforma ahora en una mirada cruda sobre el desamparo.

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Tras pasar por la última Quincena de Realizadores de Cannes, la cinta vuelve a situar la cámara frente a un protagonista que sobrevive a base de la tala árboles pequeños para fabricar postes rústicos. Aunque Misael cambió su antigua carpa por una cabaña de madera y sumó una motosierra, su aislamiento sigue intacto frente a un entorno semiárido.

De qué trata "La libertad doble"

La rutina silenciosa del leñador da un giro inesperado con la llegada de su hermana Micaela, interpretada por la actriz chilena Catalina Saavedra. La mujer padece trastornos mentales y debe mudarse con él porque el centro psiquiátrico donde vivía cierra por falta de fondos.

Mientras Misael continúa interpretando su propia vida frente a la cámara, la ficción irrumpe mediante el personaje femenino. La cámara sigue su descubrimiento sensorial del bosque tras haber pasado años encerrada.

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El vínculo entre ambos se construye sin grandes diálogos, marcado por el peso de las tareas diarias y los viajes al almacén del pueblo. Sobre ellos pesa una sensación compartida de abatimiento en una región donde los comercios cierran y los trenes ya no paran.

El mensaje detrás de la película de Lisandro Alonso

Más allá del retrato naturalista, la obra invita a reflexionar sobre el significado real de la libertad en un contexto de marginalidad y recortes estatales. Según explicó el director en el dossier de prensa, la reducción de ayudas económicas a instituciones de salud mental en Argentina durante el rodaje inspiró el conflicto de la historia.

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El título dialoga con el presente político argentino y cuestiona si el aislamiento rural es una elección emancipadora o una condena por falta de recursos. Lejos de idealizar la vida austera en el monte, el film plantea que los protagonistas quedan a la deriva, resumido en la frase del propio Alonso: "La libertad es una ilusión".

JSM/MSS