La aerolínea israelí El Al pondrá en marcha este domingo su primer servicio aéreo directo entre Israel y la Argentina, que se convertirá en la ruta más extensa de su red. Los ministerios de Exteriores y Transportes israelíes calificaron la inauguración como un "importante paso para fortalecer las relaciones" bilaterales, según informó la agencia EFE.

El vuelo partirá del aeropuerto internacional Ben Gurión, ubicado en las afueras de Tel Aviv, a las 23:55 (hora local) de este domingo y llegará a Buenos Aires alrededor de las 11:30 del lunes. El trayecto tendrá una duración estimada de 16 horas y 35 minutos.

"La ruta directa es un paso importante en el fortalecimiento de relaciones entre Israel y Argentina, que se han hecho considerablemente cercanas bajo la presidencia de Javier Milei", señala el comunicado conjunto de ambos ministerios, encabezados por Gideon Sa'ar y Miri Regev, respectivamente.

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El documento también destaca que la nueva conexión permitirá acortar los tiempos de viaje, fortalecer los vínculos con la comunidad judía argentina y ampliar los intercambios comerciales y las inversiones. Además, considera que facilitará el turismo y acercará a Israel a América Latina.

En paralelo, las autoridades israelíes anunciaron que establecerán un mecanismo para garantizar la seguridad económica de El Al durante los primeros dos años de funcionamiento de la ruta. La medida busca respaldar la operación durante su etapa inicial.

El acercamiento entre Argentina e Israel

La inauguración de la conexión aérea se inscribe en la estrategia de Israel para profundizar sus relaciones con América Latina. En abril de este año, ambos países lanzaron los Acuerdos de Isaac, una iniciativa de cooperación bilateral que tuvo a la Argentina como primer socio, según consignó EFE.

Milei en Israel

Milei visitó Israel en tres oportunidades desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Su último viaje fue en abril de este año, cuando se encontraba en marcha el acuerdo de alto el fuego con Irán, después de más de 40 días de enfrentamientos.

Los vínculos entre ambos países también tienen un componente demográfico y cultural. Según datos de la Embajada argentina, alrededor de 100.000 argentinos residen en Israel. A su vez, la Argentina alberga la comunidad judía más numerosa de América Latina.

MSC/AF