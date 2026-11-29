El presidente Javier Milei tendrá una semana con actividades centradas en la promoción de inversiones, reuniones con empresarios y encuentros internacionales. La agenda comenzará este lunes 30 de noviembre, a las 10:15, con el acto de firma de la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG, que se realizará en la Sala Argentina del Palacio Libertad.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y miembros del Gabinete. Después del acto, mantendrá una audiencia con representantes de YPF, la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

YPF | Crédito: Cedoc Perfil

La actividad presidencial continuará a las 13.30, cuando recibirá en Casa Rosada a jóvenes que participan de los programas de la Fundación ILAN (Israel Innovation Network), orientados a la innovación tecnológica y el impacto social. Por la noche, a las 20:30, presentará su libro La moral como política de Estado en el Palacio Libertad.

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El martes 1 de diciembre, Milei mantendrá tres reuniones en Casa Rosada. A las 15 recibirá a representantes de la aerolínea israelí El Al; a las 16 se encontrará con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; y a las 17 tendrá una reunión con una delegación del Instituto Javier Milei para la Desregulación de Alemania.

Ese mismo día, a las 13, se reunirá la Mesa Política del Gobierno en Casa Rosada. En paralelo, Karina Milei visitará las oficinas de Microsoft en Puerto Madero junto a la legisladora porteña Pilar Ramírez.

El miércoles 2, el Presidente participará de la apertura de la Segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para las 9.30 en el Hipódromo de San Isidro. Estará acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Por la noche, a las 21:30, brindará el discurso central de La Noche de las Distinciones 2026, la cena de gala de la minería argentina, que se realizará en el Complejo Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del 50.º aniversario de Panorama Minero.

El jueves 3 de diciembre Milei visitará por la tarde la planta de Toyota en Zárate, acompañado por la secretaria general de la Presidencia. A las 19 participará de la presentación del libro de Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, en el hotel Sofitel de la Ciudad de Buenos Aires.

Toyota en Zárate | Crédito: Toyota

El viernes 4, el mandatario viajará a Montevideo, Uruguay, para participar de la 69.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrollará entre el 3 y el 4 de diciembre.

La agenda del Gabinete: inversiones y reuniones internacionales

Además de las actividades presidenciales, distintos integrantes del Gabinete tendrán compromisos vinculados con la seguridad, el comercio y la desregulación.

Este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezará a las 8:30 la reunión del Consejo de Seguridad Interior en la Quinta de Olivos, con la participación de los ministros de Seguridad provinciales. Por la tarde, a las 15, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertará en la apertura del Foro de Inversiones y Negocios de la Unión Europea en Argentina, en el hotel Hilton Buenos Aires.

El martes, el canciller Pablo Quirno participará a las 10:30 del Foro de Inversiones Argentina-Unión Europea. Luego, a las 11:45, se reunirá en el Palacio San Martín con Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea.

El jueves, Luis Caputo participará en Montevideo de la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países miembros del Mercosur. Ese mismo día, Sturzenegger expondrá en el Fórum Empresarial de Buenos Aires, organizado por LIDE en el Campo Argentino de Polo.

Por último, el viernes, el ministro de Desregulación participará de una charla en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, mientras que Quirno continuará con las actividades de la cumbre regional en Uruguay.

MSC/AF