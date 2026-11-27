El presidente Javier Milei encabezará este lunes 30 de noviembre la presentación de su nueva obra editorial, una trilogía titulada La moral como política de Estado. El evento se realizará desde las 20.30 en el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) el mismo día que se cerrará el acuerdo con Argentina LNG y tendrá el formato de una "conferencia magistral".

Según trascendió, el mandatario convocó a ministros del Gabinete nacional, diputados y senadores de La Libertad Avanza, y se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo. En el escenario, el Presidente estará acompañado por el economista Juan Carlos de Pablo y el filósofo español Agapito Maestre.

Javier Milei en X | Crédito: X @JMilei

La presentación presidencial cerrará una jornada de fuerte peso institucional en el Palacio Libertad, ya que ese mismo lunes 30 de noviembre se firmará allí la Decisión Final de Inversión (FID) del megaproyecto energético Argentina LNG, impulsado por YPF junto a la petrolera italiana Eni y XRG, iniciativa que Luis Caputo llamó "la mayor inversión de la historia argentina".

La trilogía fue editada por Hojas del Sur, el sello fundado y dirigido por Andrés Mego, quien también participó de la organización del acto en el Movistar Arena y está vinculado a La Derecha Fest. El primer volumen, que será el eje de la exposición del lunes, se titula La construcción de una idea. Las otras dos entregas repasarán la implementación del programa oficial y el detalle de la gestión, específicamente el tercero funcionará como una "bitácora" de las decisiones adoptadas durante los primeros 30 meses de gobierno.

Los dos primeros tomos ya se encuentran en preventa en el sitio web de la editorial a un precio de $35.000 cada uno, con 336 páginas en el primer volumen y 296 en el segundo. Además, durante una exposición en la Universidad Torcuato Di Tella, Milei había adelantado que en diciembre se publicarán otros ocho libros correspondientes a las distintas carteras ministeriales, con los que buscará completar una colección de once volúmenes para documentar las reformas impulsadas desde su llegada a la Casa Rosada.

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En la antesala de la presentación, Milei anticipó que la obra condensa el marco conceptual de su administración. "Todo lo que estamos diseñando y la forma en la cual encaramos la política está volcada en lo que es mi próximo libro", afirmó durante su paso por el Argentina Week en París. En sus intervenciones previas, el Presidente vinculó ese enfoque con la filosofía griega, el derecho natural y la tradición judeocristiana, y enumeró como "valores no negociables" el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y el cumplimiento de la palabra.

En el plano político, el acto en el Palacio Libertad inaugura el tramo final de la agenda partidaria de La Libertad Avanza para el cierre del año, que continuará en diciembre con un congreso partidario en el conurbano bonaerense y una cumbre de la juventud libertaria en Rosario. Al mismo tiempo, la elección del título y la apelación a la moral como eje rector abren un frente de discusión con la oposición y sectores críticos, que contrastan ese planteo con controversias que atravesaron la gestión, como las denuncias en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, el caso de la criptomoneda $LIBRA y la investigación patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La publicidad en la Calle

Los libros del presidente están siendo promocionados en la vía publica, cosa que ha llevado a conflicto a la diputada Lilia Lemoine, que el miércoles se encontró con unos jóvenes que estaban dibujando un bigote similar al de Adolf Hitler en la cara de Javier Milei. La diputada intervino a los gritos y lo posteó en sus redes sociales con el mensaje " Me encanta hacer correr zurdos. Es parte de mi trabajo como diputada(?)".

​La publicidad puede encontrarse en distintos ámbitos urbanos y, al tratarse de una figura política, suele tener alguna intervención o directamente rasgaduras.

Publicidad de los libros de Milei en Corrientes y Ayacucho | Crédito: Lucas Porta

MSS