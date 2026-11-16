El Gobierno Y Toyota anunciaron una inversión de más de u$s1.300 millones para construir una nueva planta en Zárate

El presidente Javier Milei recibió este lunes 16 de noviembre a directivos de Toyota en la Casa Rosada, quienes le presentaron el proyecto para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de u$s1.300 millones. El proyecto fue aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según la compañía, representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

Toyota invertirá US$ 1.341 millones en un vehículo electrificado que aún no se fabrica en Argentina

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por parte de la compañía participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki, el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

El objetivo de esta nueva planta es la producción local de vehículos electrificados. Su inicio esta pautado para el 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma. La nueva instalación complementará las líneas del complejo de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.



En el comunicado oficial informaron que “la iniciativa contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales y reforzará el papel de la Argentina como base de producción y exportación de Toyota”.

“En 2025, la compañía fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5% de las exportaciones totales del país”, agregaron en la misiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su cuenta en la red social X para destacar esta novedad por ser “uno de los RIGIs más importantes”. Además, destacó la inversión de Toyota y la posicionó como una de las “empresas que miran el largo plazo y valoran el cambio de modelo”, para cerrar su mensaje agradeciendo la confianza de la compañía.



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