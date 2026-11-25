Un jurado investigador federal en Los Ángeles acusó formalmente a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por cargos vinculados a la posesión de material de abuso sexual infantil, según informaron los fiscales tras una investigación impulsada por agentes del FBI y el hallazgo de elementos en depósitos y propiedades vinculadas al acusado.

Thomas Markle Sr., padre de Megan Markle, acusado formalmente de tenencia de pornografía infantil

La imputación formal se conoció luego de que, el 19 de noviembre, Markle, de 82 años, fuera declarado mentalmente competente durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa, Florida, donde una evaluación psiquiátrica concluyó que comprendía los cargos en su contra y podía asistir a su defensa.

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De acuerdo con los antecedentes del caso difundidos por medios internacionales, la investigación cobró impulso en octubre, tras revelaciones publicadas por el tabloide británico The Sun sobre el hallazgo de material en cajas ubicadas en Filipinas, donde el exdirector de iluminación había residido en Cebú, y posteriormente se sumaron peritajes e incautaciones realizadas por el FBI en unidades de almacenamiento alquiladas en Los Ángeles desde 2008, además de diligencias vinculadas a otros lugares en el exterior.

Frente a las acusaciones previas a su detención en Florida, Markle negó los señalamientos, “No tengo pornografía infantil. No tengo fotos de niños desnudos”, habría dicho según los reportes de la pericia psiquiátrica, mientras que su hija Samantha calificó las denuncias en declaraciones a la prensa británica como falsedades impulsadas por motivos económicos por parte de su hermano, Thomas Jr.

Por su parte, Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, se había manifestado “profundamente consternada” cuando trascendieron los primeros reportes sobre el caso, en el marco de un prolongado distanciamiento familiar y de su regreso junto a su esposo y sus dos hijos al Reino Unido a fines de agosto, tras seis años en Estados Unidos.

Detuvieron en Florida a Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, acusado por material de abuso sexual infantil

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido el viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, por agentes federales del FBI, según informó el Departamento de Justicia estadounidense tras una investigación que incluyó allanamientos en Los Ángeles y Filipinas.

De acuerdo con el reporte oficial, la pesquisa llevó al allanamiento de dos depósitos que Markle alquilaba en el área de Los Ángeles desde 2008, donde los investigadores incautaron aproximadamente 78 elementos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros, que contendrían material ilegal. Por este caso, el acusado enfrenta un cargo federal que, en caso de condena, conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.

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La declaración jurada incorporada a la denuncia penal detalla tres fotografías halladas entre los elementos secuestrados que comprometerían al acusado: dos exhibirían a un hombre adulto junto a una niña desnuda prepúber, en las que un testigo que conoce a Markle desde hace décadas lo identificó como quien aparece en las imágenes, mientras que la tercera mostraría a una menor en una habitación vinculada con una cadena de moteles en Filipinas.

En paralelo, la causa avanzó en territorio filipino, donde las autoridades recuperaron cerca de 7.500 fotografías y un video de distintos dispositivos electrónicos entregados a la Policía el 23 de octubre. Según precisó el secretario de Interior filipino, Jonvic Remulla, los archivos incluirían imágenes de niños y niñas menores de edad, de aproximadamente 10 y 11 años, y los peritajes iniciales detectaron material sospechoso de abuso y explotación sexual infantil en tres tarjetas de memoria y uno de los cinco teléfonos analizados.

En el marco de esas averiguaciones, Thomas Markle Jr., de 60 años y hermanastro de Meghan Markle, también quedó bajo observación oficial luego de que testigos declararan haber visto a menores ingresar a una vivienda vinculada con él en Cebú. Remulla confirmó que se analiza su posible participación, y que se pidió cooperación al FBI para rastrear a los dueños y usuarios de los dispositivos, aunque aclaró que por ahora no figura como sospechoso ni enfrenta cargos.

El arresto se conoció semanas después de que Meghan Markle, duquesa de Sussex, expresara públicamente su preocupación por las acusaciones contra su padre y señalara que en 2018 recibió información sobre señalamientos preocupantes vinculada a Thomas Markle, factor que incidió en su decisión de mantenerlo apartado de sus hijos, en un vínculo roto desde 2018, cuando él tampoco acudió a su boda con el príncipe Harry.