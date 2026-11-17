La Dirección General de Migración de Bolivia decidió activar una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), en el contexto de una investigación del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira por un presunto alzamiento armado relacionados a los 53 días de bloqueos de carreteras entre mayo y junio pasado.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el director regional de Migración, Daniel Prieto, le anunció a los periodistas que la disposición fiscal entró a la institución el viernes pasado, tras una denuncia que presentó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y luego ordenó que se activara el mecanismo de control contra Morales.

El funcionario detalló que, si el expresidente se presenta en un aeropuerto o en un puesto fronterizo terrestre, los agentes migratorios deberán remitir inmediatamente el caso a la Policía Boliviana para que actúe en el contexto de las investigaciones.

Rodrigo Paz Pereira

Este alerta es un procedimiento administrativo de vigilancia y registro migratorio y no representa, por sí misma, ni una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo, tampoco implica automáticamente la detención del exmandatario.

Por qué se lanzó la alerta migratoria contra Evo Morales

La investigación fiscal está vinculada a los 53 días de bloqueos de carreteras lideradas por la Central Obrera Bolivia, campesinos y personas afines a Evo Morales que afectaron al país y generaron graves pérdidas económicas, según los denunciantes.

El expresidente es investigado por presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros relacionados a la seguridad del Estado.

El Ministerio Público decidió abrir este proceso tras la difusión de grabaciones telefónicas atribuidas al expresidente, en las que, supuestamente, ordenaba cercar ciudades y cortar el suministro de alimentos durante las protestas.

Según las autoridades el objetivo de esas acciones era desestabilizar el orden constitucional. Morales y su entorno niegan esas acusaciones, cuestionan la autenticidad y legalidad de los audios y dicen ser víctimas de una persecución a nivel policial y judicial.

Evo Morales

El exmandatario también afirmó que no abandonará Bolivia y que enfrentará los procesos en su contra.

El expresidente vive desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde tiene el resguardo de sus seguidores.