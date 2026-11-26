Diez años después de su separación, Angelina Jolie y Brad Pitt pusieron fin a su pelea judicial por el Château Miraval, la bodega que compartían en el sur de Francia. Los actores presentaron este miércoles un pedido conjunto para cerrar las demandas que se habían iniciado el uno contra el otro, y lo anunciaron en un comunicado.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios", indicaron los representantes de Pitt, y de Jolie. No se dieron a conocer los términos económicos ni las condiciones del acuerdo. El conflicto había ido más allá de lo comercial, porque en una de sus presentaciones judiciales la actriz denunció situaciones de violencia por parte del actor.

Cómo empezó la disputa

La pareja compró el Château Miraval, una finca de 485 hectáreas, en 2008, y allí se casó. Tras la separación, Pitt demandó a Jolie en 2022. La acusó de no respetar un acuerdo por el que él iba a comprarle su mitad de la bodega. En lugar de eso, en 2021 la actriz le vendió su parte por 64 millones de dólares al empresario Yuri Shefler, a través de Tenute del Mondo, la división de vinos del grupo Stoli. Para el actor, fue una decisión "vengativa" e "ilegal", que no podía tomarse sin su consentimiento y que arruinó un lugar íntimo que había sido como su segundo hogar.

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Jolie respondió con otra presentación, en la que salieron a la luz por primera vez los detalles de lo que había pasado en 2016, durante un vuelo en un avión privado desde Europa. Según la actriz y sus abogados, las negociaciones con Pitt para la venta se cayeron porque él le exigió firmar un amplio acuerdo de confidencialidad, un mecanismo "diseñado para obligarla a guardar silencio sobre su abuso" hacia ella y sus hijos.

Sin embargo, el conflicto por la bodega no terminó del todo. Pitt mantiene abiertas sus demandas contra Shefler y su empresa, en las que busca que la Justicia lo habilite a comprar la parte de Jolie al mismo precio que pagó el empresario, además de una indemnización.

El vuelo de 2016

Jolie pidió el divorcio en 2016, después de ese viaje, y argumentó que lo hacía por "la salud de la familia". Como la pareja recurrió a jueces privados, algo cada vez más común entre las celebridades que se separan, los detalles del divorcio quedaron casi en secreto, incluso cuando se cerró, a fines de 2024. La demanda por la bodega terminó siendo la vía por la que se conocieron.

Según la presentación de Jolie, durante ese vuelo Pitt la agarró de la cabeza y la sacudió, ahorcó a uno de sus hijos y golpeó a otro en la cara. Un representante del actor negó las acusaciones y sostuvo que Jolie "sigue repitiendo, revisando y reinventando su versión" de lo ocurrido.

El FBI y los servicios de protección infantil investigaron lo ocurrido en el vuelo, sobre todo el trato que recibió el hijo mayor de la pareja. A fines de 2016, el FBI informó que no seguiría adelante con la investigación, y la fiscalía no presentó cargos. Según un informe del FBI con gran parte del texto tachado, que se conoció en 2022, un agente presentó a los fiscales elementos para avanzar, pero "todas las partes acordaron que no se presentarían cargos penales". El documento indicaba que Jolie estaba "personalmente en conflicto" sobre si apoyar una acusación, y la actriz explicó después ante la Justicia que decidió no impulsarla por el bien de su familia.

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Pitt negó haber sido violento, aunque no defendió su comportamiento en ese vuelo. En 2017 admitió que en ese momento tenía problemas con el alcohol, que había dejado de tomar y que hacía terapia. Este año contó que estuvo siete años sin beber, pero que volvió a tomar "de una manera más moderada".

Una familia dividida

Los seis hijos de la expareja ya son mayores de edad: los más chicos, los mellizos Knox y Vivienne, cumplieron 18 en julio. Varios de ellos habrían dejado de usar el apellido de su padre.

En público, los dos actores mantuvieron un hermetismo total sobre la separación, incluso durante las giras de promoción de sus películas. Entre ellas, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, protagonizada por Pitt, que se estrenó en algunos cines este mismo miércoles.

Jolie y Pitt comenzaron su relación en 2004, cuando eran dos de las mayores estrellas del cine, después de protagonizar juntos Sr. y Sra. Smith, donde interpretaban a una pareja de asesinos a sueldo. Jolie, conocida por Maléfica y Lara Croft: Tomb Raider, ganó el Oscar por Inocencia interrumpida, de 1999. Pitt, protagonista de El club de la pelea y Bastardos sin gloria, se consolidó como actor y productor tras la separación, y ganó su propio Oscar por Había una vez en Hollywood, de 2019.

Desde el divorcio, Jolie mantuvo un perfil más bajo y se dedicó sobre todo a criar a sus hijos, aunque dirigió y protagonizó varias películas. Fue nominada al Globo de Oro por su interpretación de la soprano Maria Callas en Maria, y este año estrenó Couture.

IC/MSS