La lápida de Matthew Perry tiene un nuevo epitafio. A tres años de la muerte del actor, la placa de su tumba en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, fue reemplazada por otra de mayor tamaño. El cambio, documentado por Entertainment Weekly durante una visita al lugar, dejó fuera la palabra "Friend", que la revista interpretó como un guiño a la comedia que Perry protagonizó durante diez temporadas.

Qué dice la nueva lápida de Matthew Perry

La placa abre con «Rest now» («Descansa ahora»). Debajo figuran el nombre completo del actor, Matthew Langford Perry, y sus fechas de nacimiento y muerte, el 19 de agosto de 1969 y el 28 de octubre de 2023. La inscripción cierra con una dedicatoria repartida en dos líneas: "We love you with our whole hearts" ("Te queremos con todo nuestro corazón").

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El epitafio anterior decía "Much Loved — Friend —" ("Muy querido — Amigo —"). El vínculo con Friends estaba en esa última palabra, en singular, que remitía al título de la serie de NBC en la que Perry interpretó a Chandler Bing.

La primera placa era temporal y se colocó en enero de 2026. Hasta entonces, la tumba había permanecido más de dos años sin una inscripción que la identificara, según la revista. La cobertura que dio a conocer el reemplazo no precisó cuándo se instaló la nueva placa ni el motivo por el que se eligió otra dedicatoria.

De qué murió Matthew Perry y qué resolvió la Justicia

Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles y los paramédicos constataron su muerte en el lugar. En diciembre de ese año, el Departamento de Medicina Forense del condado determinó que la causa fueron los efectos agudos de la ketamina y clasificó la muerte como accidental.

El informe forense identificó otros tres factores que contribuyeron al desenlace: el ahogamiento, una enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, un medicamento que se utiliza en el tratamiento del trastorno por consumo de opioides.

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La investigación federal sobre el suministro de ketamina terminó con cinco personas condenadas. La última sentencia se dictó en mayo de 2026. Kenneth Iwamasa, el asistente personal que vivía con el actor, recibió tres años y cinco meses de prisión tras declararse culpable de conspirar para distribuir ketamina con resultado de muerte y lesiones graves. Según la fiscalía, Iwamasa le administró al actor la dosis que provocó su muerte.

Jasveen Sangha, conocida como la «Reina de la Ketamina», fue condenada a 15 años de prisión. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ella suministró la droga a Erik Fleming, quien se la vendió a Iwamasa y recibió una pena de dos años de cárcel.

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El exmédico Salvador Plasencia recibió dos años y medio de prisión por distribuir ketamina al actor. Mark Chavez, que le vendió la sustancia a Plasencia, fue condenado a tres años de libertad vigilada, ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicio comunitario.

El documental de Netflix sobre Matthew Perry

El cambio en la lápida se conoció semanas después del estreno de The One About Matthew Perry, la serie documental de Netflix que llegó a la plataforma el 27 de octubre de 2026. En tres episodios, la producción recorre sus primeros pasos como actor, el salto a la fama con Friends y los años en los que combinó su carrera con distintos tratamientos por sus problemas de adicción.

La serie reúne fotografías y videos inéditos del archivo familiar con testimonios de amigos de toda la vida y de su hermana, Mia Perry Bowick. Su relato recupera escenas de la vida privada del actor y recuerda el humor con el que Perry seguía haciendo reír a sus allegados incluso en sus momentos más difíciles.