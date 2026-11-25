El papa León XIV designó este miércoles al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, al frente del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria. Este organismo mundial reemplaza a la antigua comisión de la materia para coordinar diócesis, formar agentes pastorales y defender la dignidad de las personas privadas de su libertad. El prelado ejercerá este cargo durante cinco años, de manera simultánea con su labor pastoral en la arquidiócesis porteña.

El vínculo de García Cuerva con las poblaciones carcelarias comenzó en 1997 en la pastoral penitenciaria de la diócesis de San Isidro, y continuó como capellán en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Además, representó a América Latina y el Caribe ante la comisión internacional del área. En diciembre de 2025, el Papa lo designó delegado pontificio para evaluar la reestructuración de este organismo.

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Durante un encuentro con León XIV en enero de 2026, García Cuerva dijo que la pastoral carcelaria “se aprende caminando los pabellones”, y que la realidad que viven los internos “excede ampliamente a las prisiones”. En la misma línea, mediante el documento pontificio In carcere eram, et venistis ad me, León XIV remarcó que el problema de las cárceles “es un problema de la sociedad como tal”.

El papa León XIV junto a los internos de la Cárcel de Devoto, el 11 de noviembre. | Crédito: NA

Esta iniciativa continúa el trabajo que impulsó el papa Francisco durante su pontificado en favor de los detenidos. En la entrevista de enero de 2026 con los medios vaticanos, García Cuerva recordó tanto las visitas de Jorge Bergoglio a las cárceles cuando era arzobispo de Buenos Aires como los lavatorios de pies realizados en distintos penales. El prelado destacó también la salida que el pontífice efectuó hacia la cárcel romana de Regina Coeli el Jueves Santo de 2025, días antes de su muerte.

Otro argentino, al frente del protocolo del Vaticano

Habrá también un entrerriano en la estructura vaticana. Es monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, que fue nombrado este miércoles jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado. El diplomático, nacido en Paraná en 1974, cuenta con una sólida trayectoria en el servicio exterior de la Santa Sede, que incluye pasos por las nunciaturas de Liberia, El Salvador y Filipinas.

Antes de este ascenso, se desempeñó como consejero de la Nunciatura y director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica. Desde su nueva función, organizará las reuniones con el cuerpo diplomático, las audiencias con líderes extranjeros y los viajes internacionales del Papa.

La promesa de León: “La Argentina tiene dos Papas”

El vínculo entre el pontífice y el país se fortaleció tras la visita pastoral que realizó a principios de noviembre. Fue particularmente significativa la jornada en la que recorrió el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto junto al arzobispo porteño. Las diversas actividades y muestras de afecto popular consolidaron una afinidad recíproca con la feligresía local.

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Al despedirse de Argentina, León XIV dijo a través de una publicación oficial en la red social X: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Aunque la comunicación fue retirada de las plataformas institucionales horas después, la frase encapsuló el carácter de la visita. El ascenso de dos religiosos argentinos a puestos de relevancia en la estructura vaticana podría reafirmar esas palabras.

MSS