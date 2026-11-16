De Crepúsculo a 007: el radical giro de Robert Pattinson para convertirse en el nuevo James Bond

Robert Pattinson acaba de conseguir uno de los papeles más codiciados de Hollywood. A los 40 años, el actor británico fue elegido para convertirse en el nuevo James Bond, el agente secreto más famoso del cine. La confirmación de Amazon MGM Studios marca el comienzo de una nueva etapa para la franquicia, pero también representa otro capítulo en una trayectoria que estuvo lejos de seguir un camino convencional. El intérprete que alguna vez quedó asociado al fenómeno adolescente de “Crepúsculo” logró construir una identidad artística propia y ahora se prepara para suceder a Daniel Craig como el rostro de 007.

La elección no es menor. Pattinson llega al universo de Bond después de haber transitado por producciones independientes, películas de autor y grandes franquicias internacionales. Su carrera estuvo atravesada por personajes muy diferentes entre sí: desde un vampiro romántico que conquistó a millones de espectadores hasta un superhéroe atormentado, pasando por figuras marginales y protagonistas de historias psicológicas. Esa versatilidad es, precisamente, una de las características que hoy definen su perfil dentro de la industria.

De “Harry Potter” al fenómeno mundial de “Crepúsculo”: el comienzo de una fama inesperada

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de su generación, Pattinson tuvo un primer acercamiento a una de las franquicias más importantes del cine fantástico. En 2005 interpretó a Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego”, la cuarta entrega de la saga basada en los libros de J. K. Rowling. Aunque su participación todavía era secundaria, aquel personaje le permitió ganar visibilidad internacional y trabajar en una producción de gran escala.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó tres años después. En 2008 protagonizó “Crepúsculo”, la adaptación cinematográfica de la novela de Stephenie Meyer, donde interpretó a Edward Cullen, un vampiro que se enamora de una adolescente humana, encarnada por Kristen Stewart. La película se convirtió en un fenómeno cultural y dio inicio a una saga que movilizó a millones de seguidores en todo el mundo.

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El éxito fue inmediato y transformó a Pattinson en una estrella internacional. La historia de amor entre Edward y Bella trascendió las salas de cine, alimentó debates entre fanáticos y convirtió a sus protagonistas en figuras centrales de la cultura popular. Con cuatro películas más “Luna nueva”, “Eclipse” y las dos partes de “Amanecer”, el actor quedó asociado durante años a uno de los personajes románticos más populares del cine juvenil.

Pero la popularidad también tuvo un costo. La exposición mediática, la atención permanente sobre su vida privada y la identificación casi automática con Edward Cullen amenazaban con limitar su futuro profesional. Para Pattinson, el desafío ya no consistía solamente en sostener el éxito de una franquicia, sino en demostrar que podía interpretar algo completamente diferente.

La reinvención: del galán adolescente a los personajes más incómodos del cine

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

Lejos de aprovechar únicamente la popularidad conseguida con “Crepúsculo”, Pattinson comenzó a tomar decisiones que lo alejaron de las producciones comerciales más previsibles. Su acercamiento al cine independiente fue progresivo y estuvo acompañado por colaboraciones con directores interesados en explorar personajes complejos, historias inquietantes y universos narrativos menos convencionales.

Uno de esos primeros pasos fue “Cosmópolis” (2012), dirigida por David Cronenberg. Allí interpretó a Eric Packer, un multimillonario que atraviesa Manhattan mientras su mundo financiero y personal comienza a desmoronarse. El papel significó un cambio importante respecto de su imagen pública, ya no era el protagonista de una historia romántica adolescente, sino un personaje frío, hermético y profundamente contradictorio.

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Más adelante llegaron “Good Time” (2017), de los hermanos Josh y Benny Safdie, y “El faro” (2019), de Robert Eggers. En la primera, Pattinson se puso en la piel de un delincuente que intenta liberar a su hermano después de un robo fallido. En la segunda, compartió pantalla con Willem Dafoe en una historia claustrofóbica ambientada en un faro, donde la tensión psicológica y el aislamiento ocupan un lugar central.

Esas interpretaciones ayudaron a modificar la percepción que la industria tenía sobre él. Pattinson empezó a ser reconocido por su disposición a asumir riesgos y por su capacidad para construir personajes alejados de los modelos tradicionales de estrella cinematográfica. También participó en producciones como “High Life” (2018), de Claire Denis, y “Tenet” (2020), de Christopher Nolan, que volvieron a demostrar su interés por alternar entre el cine experimental y las grandes producciones.

Batman: el regreso a las grandes franquicias con una nueva identidad

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

En 2022, Pattinson volvió a ocupar el centro de una superproducción internacional cuando fue elegido para interpretar a Bruce Wayne en “The Batman”, dirigida por Matt Reeves. La noticia generó expectativas y también cierta resistencia entre quienes todavía lo identificaban con el universo de “Crepúsculo”. Sin embargo, su versión del héroe de Ciudad Gótica apostó por un enfoque diferente: un Bruce Wayne joven, solitario y marcado por sus conflictos internos.

La película se alejó de algunas de las convenciones más habituales del cine de superhéroes y presentó una historia con elementos de policial negro y thriller detectivesco. En lugar de concentrarse exclusivamente en las escenas de acción, la trama profundizó en la psicología del personaje, su relación con la ciudad y la dificultad de distinguir entre la justicia y la venganza.

El resultado consolidó otra faceta de su carrera y confirmó que podía liderar una franquicia de gran presupuesto sin abandonar la búsqueda de personajes complejos. Además, el universo continuará con “The Batman: Part II”, la secuela dirigida nuevamente por Matt Reeves, que se encuentra en producción y tendrá a Pattinson de regreso como Bruce Wayne.

“The Drama” y “La Odisea”: los proyectos que marcan su presente en Hollywood

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

La agenda cinematográfica reciente del actor también refleja la diversidad de propuestas en las que participa. En 2026 protagonizó “The Drama”, una producción de A24 junto a Zendaya, dirigida por Kristoffer Borgli. En esta comedia negra, Pattinson interpreta a Charlie, un hombre que está a punto de casarse y cuya relación comienza a desmoronarse cuando un secreto altera los planes de la pareja. La película le permitió explorar un registro diferente, entre el humor incómodo, el drama sentimental y la tensión psicológica.

Ese mismo año formó parte de “La Odisea”, la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan del poema épico atribuido a Homero. En la producción interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope durante la ausencia de Odiseo. El proyecto lo reunió con un elenco internacional y lo incorporó a otra de las grandes apuestas cinematográficas de los últimos años.

A estos trabajos se suma “Dune: Parte Tres”, nuevamente bajo la dirección de Denis Villeneuve, en la que Pattinson interpreta a Scytale, un personaje vinculado a los misteriosos bailarines de rostros de la saga. Su participación en esta producción resulta especialmente significativa porque lo reúne con el mismo director que estará al frente de su primera película como James Bond.

James Bond: el desafío de suceder a Daniel Craig y escribir una nueva etapa

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

La confirmación de Pattinson como el próximo agente 007 abre una de las etapas más esperadas de su carrera. El actor tomará el lugar de Daniel Craig, quien interpretó al espía británico durante cinco películas, desde “Casino Royale” (2006) hasta “Sin tiempo para morir” (2021). Su llegada lo incorpora a una lista de intérpretes que incluye a Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, responsable de “Dune”, “Blade Runner 2049” y “La llegada”, mientras que el guión estará a cargo de Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”. La producción contará con Amy Pascal y David Heyman como productores, además de Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Se trata de un equipo creativo que combina experiencia en grandes franquicias con una mirada autoral sobre el cine de espectáculo.

Para Pattinson, el papel representa mucho más que sumarse a otra saga exitosa. Después de haber atravesado el fenómeno juvenil de “Crepúsculo”, el cine independiente, el universo de Batman y algunas de las producciones más ambiciosas de Hollywood, tendrá que construir su propia versión de un personaje que lleva más de seis décadas en la pantalla grande.

La elección también invita a mirar hacia atrás y reconocer el recorrido que lo llevó hasta este momento. Pattinson no abandonó su pasado como Edward Cullen: lo incorporó a una carrera que, con el paso del tiempo, se volvió mucho más amplia que aquel fenómeno inicial. Ahora tendrá la oportunidad de sumar una nueva identidad a su filmografía y demostrar, una vez más, que su lugar en Hollywood no está definido por un solo personaje.