El director de 'La sociedad de la nieve' vio a dos mil actores para elegir a los protagonistas

“El parecido físico con los personajes reales era muy importante para el director; al tratarse de una historia reconocida esa fue una de las primeras bajadas que tuvimos”, le dijo a PERFIL Iair Said, actor, director de cine y uno de los encargados del casting de La Sociedad de la nieve, junto a María Laura Berch y Javier Braier. La tarea implicó la audición de dos mil actores para derivar en la selección de la tripulación que protagonizaría la tragedia que enmarca una de las historias de supervivencia más célebres de todos los tiempos. “El director no hizo énfasis en que los actores fueran famosos, ni que fueran experimentados, ni que tuvieran la edad exacta de los personajes”, agregó.

Juan Antonio Bayona (ctro.) con los argentinos Esteban Kukuriczka y Simón Hempe.

María Laura Berch tiene una amplia experiencia en el rubro del casting y trabajó junto a Iair Said en dar con el casting adecuado: “Una de las grandes dificultades a la que nos encontramos en el casting fue poder trabajar a favor de lo 'experiencial', que es una palabra que Juan Antonio Bayona nos pidió para la modalidad de casting: el encuentro con las personas más allá de sus conocimientos previos en actuación. Lo importante era más la forma en la que nos íbamos a vincular. No era una circunstancia cualquiera. Trabajamos en dos países en simultáneo, Argentina y Uruguay, y en plena virtualidad ya que estábamos en pandemia. Entonces creo que el gran desafío del trabajo de casting fue poder aunar la expectativa de un gran director como es Bayona con las modalidades de casting que imprimía la virtualidad y la distancia”.

El actor argentino Andy Pruss junto al "personaje" que interpreta: Roy Harley.

—¿El parecido físico fue el primer filtro?

Iair Said: Sí, además de un pequeño monólogo que tenía que ver con el libro, pero que no estaba directamente extraído del guión. Para empezar a ver, más o menos, quién se podía desenvolver bien en cámara, quién no, quién tenía intuición, quién no. Porque más allá de los parecidos físicos, después hay que hacer actuar a alguien que nunca en su vida actuó. Y así se fue conformando un grupo de distintas experiencias de actores, no actores, chicos que venían de distintos lados, rugbiers. Y empezamos a llegar a las instancias de casting virtuales, que eran con nosotros presentes. Luego del monólogo, los chicos tenían que hacer un “self-tape” (se filman los actores mismos una escena), solos, sin dirección, con una escena concreta.

—Imposible que Juan Antonio Bayona haya visto a los dos mil actores que audicionaron.

Iair Said: Vio a todos los actores. Y hasta los investigó. Bayona fue realmente muy respetuoso del trabajo nuestro y de cada actor que entregaba su tiempo, su alma y su experiencia a eso. De hecho, los productores nos decían: “Bueno, pueden filtrar un poco, mándennos un poco menos de volumen”. Pero él quería verlo todo. Y eso a nosotros también nos motivaba porque era alguien que estaba prestando especial atención a una cuestión tan importante para el resultado final de la película.

—¿Y después?

Iair Said: Ahí empezó todo un proceso de casting virtual. La primera instancia era un video sin dar detalles sobre nada, con un monólogo. Las plataformas tienen una cosa que es medio tediosa: los acuerdos de confidencialidad y las escenas con marca de agua. Todo eso lleva mucho tiempo y trabajo. En paralelo, algunos actores ya estaban en instancias de callback, que es la segunda llamada. Hay otros actores que no habían sido citados a una primera instancia porque eran personajes que quizás iban a estar menos tiempo en pantalla, como también hay personajes que los encontramos dos semanas antes del rodaje y hay personajes que ya habían sido preseleccionados con cuatro, cinco, seis meses de antelación.

En filmación: los argentinos Matías Recalt (Roberto Canessa) y Agustín Pardella (Nando Parrado).

—El grupo de actores argentino es muy heterogéneo en cuanto a su experiencia y sin embargo la “sociedad” funciona bárbaro.

María Laura Berch: Con muchos de los chicos trabajé en sus primeras experiencias. Por ejemplo Diego Vegezzi, Fernando Contigiani o Agustín Pardella. Pero los convocamos desde el mismo lugar que se convocaron a todos los actores en general. No es que se los convocó para un rol determinado, sino que había también un proceso de acercamiento para ver cuáles eran sus fortalezas, sus energías, o lo que recordábamos de cada uno de ellos, para después potenciar eso en un tipo de personaje al cual lo pudiésemos acercar. También había que abrir muchísimo el casting, hasta arribar al personaje, hasta entenderlos dentro de un esquema de grupalidad. Entonces, de alguna manera, el tener o no experiencia no fue un impedimento en el punto de partida, sino que fue algo que se fue acomodando en el proceso de trabajo.

—En la película hay muchos personajes. Eso debe haber presentado dificultades en su trabajo.

Iair Said: Al tratarse de muchos personajes, junto a María Laura incorporamos más o menos ocho asistentes de casting. Cada uno se iba a encargar de algo distinto. Algunos venían de la publicidad, y fueron quienes se encargaron de traer volumen (grandes cantidades de actores) otros se encargaron más de la parte técnica, otros de la parte creativa, de salir a buscar actores con experiencia, otros de ir a buscar a clubes de rugby… Así fuimos repartiendo esos roles y fuimos organizando todo en función de grupos, lo que facilitó el trabajo.

Entre los actores argentinos que integran el elenco de La sociedad de la nieve están en los roles principales, Esteban Bigliardi, Andy Pruss, Rocco Posca, Juan Caruso, Diego Vegezzi, Fernando Contigiani, Santiago Vaca Narvaja, Benjamín Segura, Simón Hempe, Valentino Alonso, Felipe González Otaño, Rafael Federman, Francisco Romero, Esteban kukuriczka, Tomás Wolf, Agustín Pardella y Matías Recalt; y además en dos personajes que mueren en el impacto de la nave, actúan Louta –el cantante–, y Jerónimo Bosia.

