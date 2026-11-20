A seis semanas de que António Guterres deje la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad realizó este viernes un nuevo sondeo informal (straw poll) que confirmó el bloqueo entre las potencias con poder de veto, ya que ninguno de los ocho candidatos logró evitar el rechazo de al menos uno de los cinco miembros permanentes.

La costarricense Rebeca Grynspan conservó el primer lugar y el argentino Rafael Grossi sostuvo el segundo, pero ambos siguen condicionados por votos de desaliento de las potencias que deciden la sucesión, según los resultados que difundió PassBlue, el medio estadounidense especializado en el organismo con sede en Nueva York.

La votación recuperó las boletas diferenciadas por colores que se habían estrenado el 16 de octubre, un mecanismo que permite identificar cuántos de los votos de aliento (encourage) y de desaliento (discourage) provienen del "P5", conformado por Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia, aunque sin revelar qué país votó en cada caso.

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Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, muy apoyada por los países identificados con el Sur Global, obtuvo diez votos a favor, cuatro en contra y uno sin opinión, con tres apoyos y dos rechazos del grupo de los cinco, el mismo resultado que en octubre, cuando se atribuyó esos dos votos negativos a Washington y Londres.

Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sostuvo los ocho apoyos y seis rechazos de aquella ronda, con un voto sin opinión, aunque esta vez tres de los votos de desaliento provinieron de miembros permanentes y dos de ellos alentaron su candidatura.

El dato que más pesó en los pasillos de Nueva York este viernes 20 de noviembre fue el desempeño de quienes se habían sumado a la carrera como posibles alternativas al bloqueo, un escenario que dejó la última votación en función del resultado en torno a los dos candidatos que lideran la campaña. La emiratí Lana Nusseibeh y el turco Feridun Sinirlioğlu, cuyos nombres empezaron a circular tras la votación de octubre y que finalmente formalizaron sus candidaturas, tampoco lograron destrabar la elección: Nusseibeh reunió siete apoyos y seis rechazos, tres de ellos del P5, mientras Sinirlioğlu sumó cinco votos a favor y diez en contra, cuatro de ellos de países con veto.

Atrás quedó la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, que en un momento del año tuvo fuerza (incluso se ubicó en segundo lugar por sobre Grossi), en función de una de las ideas que tomaron fuerza en la sede de la ONU: la posibilidad de que una mujer ocupe el máximo cargo diplomático a nivel global por primera vez en 80 años. Sin embargo, a diferencia de Grynspan, su popularidad fue en declive. En el último sondeo obtuvo seis apoyos y seis rechazos, con el mismo 3 a 2 entre los permanentes que Grynspan, y el ugandés Olara Otunnu y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki completaron la tabla con amplias mayorías en contra.

La reforma que prometen los que vetan

La votación llegó un día después de la cumbre trilateral histórica que Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron el jueves en la ciudad china de Shenzhen, al margen de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde los tres líderes firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a impulsar una reforma de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad. La paradoja quedó expuesta 24 horas después, cuando las mismas potencias que prometieron reformar la ONU volvieron a mostrar, a través de sus boletas, que no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe conducirla.

En medio de esa disputa, el sistema de Naciones Unidas dejó esta semana una señal en sentido contrario, cuando la Corte Internacional de Justicia declaró el jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá en 2017, en un fallo dividido de nueve votos contra seis que por primera vez en la historia del tribunal responsabiliza a un Estado por ese crimen. La sentencia, impulsada por Gambia con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, es seguida de cerca por su posible impacto en la causa que Sudáfrica lleva adelante contra Israel por Gaza.

Un bloqueo anunciado

Para la especialista en Relaciones Internacionales Paulina Astroza, el escenario era previsible por la propia naturaleza de la elección que fija la Carta de San Francisco. “Creo que la polarización actual podía hacer predecir que podría producirse un bloqueo en el P5. Él o la candidato/a que gustara a algunos, podía no gustar a los otros y así anularse mutuamente las posibilidades de llegar a un consenso. Es lo que está pasando”, explicó ante la consulta de PERFIL, y advirtió que ese cuadro “aumenta el rumor de una salida por fuera de los que han competido este año”.

Astroza encuentra la explicación en lo que buscan hoy los Estados, y en particular la administración Trump, que ya había anticipado por boca de su embajador Mike Waltz que había puesto “a la organización a dieta”. “Hoy más que nunca, especialmente Estados Unidos, que no logra comprender la naturaleza más básica de la ONU, los Estados quieren un/a administrador/a y no un Secretario General”, señaló, y puso como ejemplo la salida temprana de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, “la candidata que más claro expresó su independencia del P5”.

Para la especialista, aunque desde 2016 se intentó hacer de la elección un proceso más transparente y abierto a la sociedad civil internacional, el problema de fondo sigue intacto. “Basta que un Estado con derecho a veto lo ejerza para echar abajo las pretensiones de un candidato aunque cuente con 192 apoyos. Es el carácter oligocrático del Derecho Internacional Público, en gloria y majestad en pleno siglo XXI”, sostuvo.

La política exterior argentina condiciona a Grossi

Para la Argentina, la carrera de Grossi se cruza con una agenda en la que el Gobierno concentra buena parte de su energía diplomática en la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas, en el marco de una estrategia en torno a la Cuestión Malvinas que se ancla en el multilateralismo y en alcanzar la mayor cantidad de apoyos posibles.

Sin embargo, esa apuesta convive con una serie de votaciones en la ONU que pueden enfriar la mirada de los países árabes y de buena parte del Sur Global, como el rechazo de estos días a la resolución que reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, el voto en contra del mandato de la agencia de refugiados palestinos (UNRWA) el miércoles pasado y la abstención del martes, junto a Estados Unidos y Rusia, en la resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, aprobada con 175 votos a favor.

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La excepción fue la abstención en la votación que repudia la explotación de los recursos naturales palestinos por parte de Israel, que coincidió con las audiencias en Hamburgo y que marcó un raro despegue de Washington en un tema sensible para el reclamo por Malvinas.

Para que el Consejo de Seguridad recomiende un nombre a la Asamblea General, el candidato necesita al menos nueve votos favorables y ningún voto negativo de los cinco miembros permanentes, una combinación que por ahora nadie logra reunir.

Con el 31 de diciembre como fecha límite para el relevo de Guterres, la carrera entra en su tramo final con Grynspan al frente pero condicionada por dos vetos, Grossi sosteniendo el segundo lugar en una disputa donde ningún postulante tiene el camino libre y las potencias del Consejo empujando una reforma que, por ahora, no se refleja en su capacidad de ponerse de acuerdo.





ML