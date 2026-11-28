Pasaron más de dos meses de que Christa Pike fue noticia a nivel mundial, porque soportó dos inyecciones letales "y seguía respirando, es más "roncaba, como dormida, pero estaba claramente viva", según contaron los azorados testigos de su frustrada ejecución en Tennessee. Pike, de 50 años, paga el crimen atroz de una compañera de su escuela secundaria, Colleen Slemmer, asesinada en enero de 1995, y al menos hasta fin de año no volvería a la camilla de la sala de ejecuciones, porque ante ese fracaso monumental, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, dispuso la "suspensión de todas las ejecuciones de 2026".

Todavía una explicación oficial de los investigadores de Tennessee, pero muchos consideran que el gobierno local oculta de manera deliberada los pasos de las pericias, al que no consiguen acceder ni los abogados de Pike, que por estos días de noviembre enfocan su estrategia principal en que la mujer pueda ser atendida o revisada por psicólogos y especialistas en trauma extremo o casos de tortura.

El objetivo es poder probar que con lo que ha sufrido en esa doble y frustrada ejecución, el estado de Tennessee "ha torturado a Pike, que quedó en estado crítico tras su frustrada ejecución, y sufre secuelas y dolores en todo el cuerpo a veces insoportables", de manera que ello por la excepcionalidad de su caso pueda llevar al menos a una reclusión perpetua. Difícil, pero no imposible a la vista de que el caso de Pike reviste por el sufrimiento que pasó un nivel de inpetitud en su ejecución que podría considerarse cercano a la tortura.

Una camilla de las que se utilizan en las inyecciones letales. | Crédito: Cedoc

Dijimos que las autoridades guardan bajo llaves las investigaciones, pero los especialistas consideran que Pike sobrevivió porque las dos dosis completas que le admnistraron de Pentobarbital habrían sido colocadas fuera de sus venas, de allí que gritaba del dolor "diciendo que su brazo estallaba". El margen del veneno que habría llegado a su torrente sanguíneo habría sido menor y de allí que haya podido sobrevivir, entrando seguramente con aquella noche terrible en los libros judiciales.

Se filtraron las llamadas al 911 de la noche en que Christa Pike sobrevivió a su ejecución

El equipo legal de Pike lo encabeza el abogado Randy Spivey, y contó que también tiene reestricciones para verla. "Ella está en un área de reclusión de la enfermería de la prisión de Nashville, tiene dolores en todo el cuerpo, a veces insoportables", agregó, señalando que busca frenrar que vuelvan a intentar ejecutarla con testimonios de expertos independientes que puedan evaluar "el daño que sufrió en su cuerpo y su mente" en la doble y fallida ejecución.

Sin embargo, Spivey dice que "choca con trabas burocráticas del Departamento de Corrección de Tennessee", que han bloqueado sus pedidos para que Pike sea revisada y evaluada por psicólogos externos especializados en trauma complejo y tortura.

"Me dicen que eso sería una atención médica no autorizada dentro del penal", y entonces "chocamos conque no podemos mostrar ante la Justicia el grado en que la han hecho sufrir". La suerte de Pike se juega, entonces en estos días de noviembre, en conseguir que especialistas en casos de trauma puedav evaluar su estado, y que ello le permita la pequeña rendija de poder llegar a una reclusión perpetua.

HB