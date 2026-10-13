Se filtraron las llamadas al 911 de la noche en que Christa Pike sobrevivió a su ejecución

Se conocieron las grabaciones de las llamadas que recibió el 911 la noche en que Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Tennessee, Estados Unidos.

El material, obtenido por la agencia AP, muestra que transcurrió cerca de media hora entre el primer pedido de auxilio, registrado a las 20.40 (hora de Nashville), y la confirmación de que la emergencia era real.

Durante ese lapso, los operadores intentaban establecer si debían enviar ambulancias o efectivos policiales a la cámara de ejecución o si estaban ante una falsa alarma. En uno de los audios, una operadora explica que necesitaban descartar que se tratara de una broma.

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A las 21.03, una voz que no fue identificada sostuvo: “Según los supervisores de aquí… nos han informado de que se trata de una llamada falsa”. Y añadió: “No se necesita asistencia médica en la prisión de Riverbend”.

La situación cambió a las 21.07, cuando un agente reportó: “Hay alguien fuera de la puerta de la prisión diciéndonos que es real y exigiéndonos que entremos. Dicen ser funcionarios estatales. Necesito que alguien vaya a la puerta y hable con esa gente”. Recién a las 21.11 las autoridades penitenciarias confirmaron que el pedido era genuino.

La ejecución fallida de Christa Pike: cronología de esa noche

Según el relato de los periodistas de Fox News y The Tennessean que presenciaron el procedimiento, las cortinas de la sala de testigos se abrieron a las 18.27. Entre los presentes estaba May Martínez, madre de Colleen Slemmer, la joven asesinada por Pike.

Una hora más tarde, a las 19.28, le insertaron la vía en el brazo derecho. La condenada empezó a toser y, de acuerdo con los testigos, se quejó: “Siento que la vena de mi brazo está a punto de reventar”.

Fox News informó que a las 19.41 se colocó por primera vez una piedra como símbolo de la espera de su muerte. Hacia las 19.51, Pike parecía roncar, mientras su consejero espiritual era llevado dentro y fuera de la sala.

Minutos antes de las 19.56, su cuerpo fue levantado de la camilla en forma de V. A las 20 su respiración se volvió más débil y, cinco minutos después, se tensó y emitió un jadeo. Sin embargo, no se declaró su muerte y las cortinas se cerraron de forma repentina.

Lo que siguió quedó registrado en los audios: mientras se discutía la veracidad de las llamadas, se perdieron minutos que podrían haber sido decisivos.

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De la terapia intensiva al alta

Pike fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville. El caso provocó un fuerte impacto en todo el país y llevó al gobernador de Tennessee a suspender las ejecuciones previstas para lo que resta del año.

La mujer pasó casi una semana con asistencia respiratoria mecánica. Su defensa solicitó que no se la desconectara el lunes pasado y, al día siguiente, de manera inesperada, recuperó la conciencia, empezó a hablar y pudo caminar con asistencia, según informaron sus abogados.

Durante el fin de semana le dieron el alta y volvió al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, el penal de mujeres en el que permanece detenida desde hace tres décadas.

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Por qué fue condenada a muerte Christa Pike

En 1995, cuando tenía 18 años, Pike y su novio torturaron y asesinaron a Colleen Slemmer. Según los fiscales, Pike sospechaba que Slemmer era una amenaza para su relación y la llevó a una zona apartada, donde ambos la atacaron con un cúter y la golpearon con un trozo de asfalto. Además, le habrían tallado un símbolo satánico en el cuerpo.

Pike no negó el crimen y en 1996 fue condenada a muerte, lo que la convirtió en una de las mujeres más jóvenes en recibir esa pena en Estados Unidos