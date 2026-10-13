Detuvieron en Perú a "Papá", el tío de "Pequeño J" investigado como jefe de la banda del triple crimen

Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años y tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", fue detenido en Perú por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela. El hombre, identificado con el alias "Papá", tenía un pedido de captura internacional por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. Los investigadores sospechan que ocupaba una posición de liderazgo dentro de la organización criminal vinculada con los homicidios.

La detención se produjo el lunes 12 de octubre en Huachipa, una localidad ubicada al este de Lima, después de que agentes de Interpol Perú lograran localizarlo mediante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento. El operativo se realizó en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, sobre la avenida Las Torres. Al momento de su captura, Valverde Rodríguez utilizaba una identidad falsa a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná, un ciudadano registrado en el sistema de identificación peruano. Según fuentes de la investigación, el sospechoso habría recurrido a esa documentación para eludir controles policiales mientras permanecía prófugo.

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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó el arresto y anunció que comenzarán los trámites para solicitar su extradición a la Argentina. La orden de captura había sido emitida en septiembre por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, quien tiene a su cargo la investigación de los asesinatos. Valverde Rodríguez es requerido por el delito de homicidio agravado.

El papel de "Papá" en la organización investigada

Los investigadores consideran que Valverde Rodríguez habría ocupado uno de los puestos de mayor jerarquía dentro de la organización vinculada al narcotráfico que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Distintos testimonios incorporados al expediente identificaron a un hombre conocido como "Papá" como uno de los responsables de dirigir las actividades del grupo, un alias que posteriormente fue relacionado con el tío de "Pequeño J". La hipótesis judicial le atribuye responsabilidades en la adquisición de estupefacientes, la recaudación de dinero y la logística utilizada por la organización.

El 21 de septiembre de 2026, el juzgado también ordenó la captura de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Ambos son investigados por sus posibles vínculos con la misma estructura criminal. En una declaración incorporada a la causa, Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas, identificó a Taya Humpire como "custodio de Papá", según información judicial publicada por Infobae.

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Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Perú en septiembre de 2025 y extraditado a la Argentina en mayo de 2026, donde quedó procesado con prisión preventiva como presunto coautor de los tres homicidios. En junio, el juez Rodríguez consideró que había realizado aportes esenciales para la planificación y ejecución de los asesinatos, desde la organización del traslado de las víctimas hasta su sometimiento en la vivienda donde fueron encontradas. El acusado negó haber participado en los hechos durante sus declaraciones judiciales.

El triple crimen de Florencio Varela y el pedido de extradición

Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 después de subir a una camioneta en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas hasta una vivienda de Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo inmueble y encontrados cinco días después. La principal hipótesis de los investigadores vincula los homicidios con una venganza relacionada con el narcotráfico, aunque las responsabilidades individuales continúan bajo investigación.

Tras su captura en Lima, Valverde Rodríguez quedó bajo custodia de las autoridades peruanas. El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que iniciará los trámites para solicitar su extradición y ponerlo a disposición del juez Rodríguez. La entrega dependerá de la resolución del procedimiento de extradición en Perú.

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