La Policía de Colombia anunció que fueron 76 los rehenes retenidos el martes en un supermercado de Cartagena de Indias, en lugar de la treintena reportada inicialmente. Fueron secuestrados por tres asaltantes que controlaron el comercio durante 17 horas, hasta que la fuerza pública tomó el control de la situación poco después de la medianoche.

Colombia pasa por una grave crisis de seguridad después de que en apenas 72 horas, y coincidiendo con el décimo aniversario del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, sufriera seis atentados que dejaron decenas de heridos y, a pesar de todo, solo un militar muerto.

Es el mayor desafío para el presidente Abelardo de la Espriella desde su asunción, en agosto pasado. Él atribuye este repunte de la violencia a su campaña de bombardeos —hasta diez en estos tres meses— y operaciones contra los grupos armados.

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El momento álgido de esta crisis tuvo lugar el lunes por la noche, en vísperas de ese décimo aniversario del histórico acuerdo de paz con las FARC, con la explosión de un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta en Villavicencio, que dejó una treintena de heridos y desperfectos en la red eléctrica que provocaron un apagón masivo en otros cinco departamentos del suroeste de Colombia.

De la Espriella señaló como responsable a Ómar Pardo Galeano, alias 'Antonio Medina', uno de los cabecillas de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que lidera Néstor Vera Fernández, apodado 'Iván Mordisco'. El presidente aseguró que varios atentados más fueron frustrados en ese mismo departamento de Meta.

La violencia ha vuelto a golpear la zonas urbanas de las capitales de provincia después de años. Se suma el ataque con drones que se produjo el lunes contra dependencias de la Policía en Cúcuta, en el noreste del país.

Ese ataque, como otro similar ocurrido ese mismo día apenas unas horas después contra una comisaría de Policía en el municipio de Curumaní, departamento de Cesar, fueron atribuidos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también habría estado detrás del que dio inicio a esta oleada el pasado sábado en el municipio cesarense de La Jagua de Ibirico, que dejó un militar muerto.

Ya el martes, otro ataque con drones llegó a dependencias de la Policía en la pedanía de Campo Dos, en Tibú, un municipio ubicado en pleno Catatumbo, una de las regiones más calientes de país, en las que las disidencias de las FARC y el ELN por el control de un territorio clave para el tráfico de drogas, de minería ilegal y de otras pingües economías ilícitas.

Según datos del Ministerio de Defensa, el uso de drones de ataques también ha crecido durante los dos primeros meses de mandato del presidente De la Espriella. En lo que va de 2026 se han registrado 350 casos, lo que supone uno al día de media y un aumento de alrededor del 140% con respecto al año anterior.

Una década del acuerdo de paz con las FARC

Este martes se cumplieron diez años de la firma de este ambicioso plan de paz, con el que se intentó poner fin a más de medio siglo de combates entre el Estado colombiano y la que era hasta entonces la guerrilla más antigua de América Latina.

Sin embargo, estos diez años han estado marcados por la incapacidad, a veces, y la negligencia, otras tantas, del Estado colombiano para aplicar lo acordado, como lo relativo a la reforma agraria en un país con un desigual reparto de la tierra, verdadero motor y origen del inicio de este conflicto.

Pese a que durante los primeros años del acuerdo se registraron descensos sin precedentes en el número de homicidios y secuestros y más de 13.600 guerrilleros dejaron las armas, el espacio dejado por las FARC tras su disolución fue ocupado por viejos y nuevos actores armados ante la incapacidad del Estado.





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