Derrumbe de un edificio en Nueva York: confirmaron seis muertos y hay 19 heridos

Seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas, entre ellas siete niños, tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió el miércoles por la tarde, cerca de una obra en construcción, y motivó un amplio operativo de emergencia para rescatar a posibles sobrevivientes que habían quedado atrapados entre los escombros.

En un primer reporte, la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, había informado sobre dos víctimas fatales. Sin embargo, durante una actualización posterior, las autoridades confirmaron que los equipos de rescate habían retirado otros cuatro cuerpos de entre los restos de la edificación, por lo que la cifra de fallecidos ascendió a seis.

El organismo recibió los primeros llamados de emergencia alrededor de las 16, hora local (18 de Argentina), cuando vecinos alertaron sobre la presencia de personas atrapadas. Más de 250 bomberos y paramédicos acudieron al lugar para participar de las tareas de búsqueda y rescate. Entre los heridos, cuatro permanecían en estado crítico.

Las imágenes del operativo mostraron a los equipos de emergencia trabajando sobre una montaña de escombros, mientras intentaban localizar a quienes podían continuar debajo de la estructura. Entre las personas rescatadas se encontraba una mujer embarazada, que fue trasladada en camilla hasta una ambulancia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se presentó en el lugar y calificó el episodio como un "derrumbe devastador". Además, destacó el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron avanzar entre restos de estructuras inestables y espacios peligrosos bajo la superficie. A través de sus redes sociales, también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Derrumbe en un edificio de Nueva York | Crédito: AFP

Derrumbe en un edificio de Nueva York | Crédito: AFP

Los testimonios de los vecinos reflejaron la violencia del colapso. Un hombre identificado como Anthony contó a PIX11 News que escuchó gritos y un estruendo similar al de una bomba cuando el edificio se vino abajo. Por su parte, Melissa Orna relató a The New York Times: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

Uno de los residentes, Anderson Velez, contó al New York Post que se encontraba trabajando cuando recibió un llamado de su esposa, quien estaba dentro del inmueble junto a sus dos hijos, de 7 y 2 años. Según relató, la mujer le pidió ayuda para sacar a uno de los chicos antes de que se interrumpiera la comunicación. Posteriormente, se enteró de que su familia había sido rescatada con vida.

Derrumbe en un edificio de Nueva York | Crédito: AFP





Mientras continúan las tareas en la zona, inspectores del Departamento de Edificios realizan evaluaciones para determinar la estabilidad estructural de las construcciones cercanas. Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del derrumbe y señalaron que el episodio continúa bajo investigación.

En tanto, Flatbush Avenue permanece cerrada entre Clarendon Road y Bedford Avenue. La Oficina de Manejo de Emergencias y la Cruz Roja habilitaron un centro de recepción para los residentes afectados o desplazados en la YMCA de Flatbush, ubicada en el 1401 de Flatbush Avenue. Las autoridades también solicitaron evitar la zona y prever demoras en el tránsito.

PC/fl