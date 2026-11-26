Macarena Santelices, diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), acaba de provocar una gran polémica en Chile al reivindicar al dictador Augusto Pinochet mientras se debatía la Ley de Presupuesto 2027.

Según Clarín, en medio de la sesión de la Comisión de Diputadas y Diputados, la legisladora rememoró un nuevo aniversario del nacimiento del “presidente Augusto Pinochet”, que hubiera cumplido 101 años.

General Pinochet

Luego de señalar la herencia económica que dejó el gobierno de Gabriel Boric, Santelices expresó: “Escucho que allí al frente tienen la tupez de hablar de discriminación, de injusticias, de evocar a la dictadura. Por lo demás, feliz cumpleaños Presidente Augusto Pinochet, que hoy cumpliría un nuevo año. Porque si ustedes llaman dictador al que supo levantar Chile de las garras del comunismo, es porque son desfachatados”.

Estas palabras fueron cuestionadas por la diputada Marisela Santibáñez, quien le respondió a su colega: “Esto de verdad es una cachetada a la historia. Esto es negacionismo. Nombrar presidente al dictador, al ladrón, aquel que le arrebató la vida a tanto chilenos por luchar, incluso parientes de los que están presentes hoy día me parece que es una falta de respeto. No más negacionismo en el hemiciclo".

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri tampoco ocultó su enojo: “Me cuesta entender que, transcurridos tantos años y sabida toda la verdad, todavía haya gente que reivindique a un dictador asesino como Pinochet en este hemiciclo”.

Finalmente, el diputado Juan Santana anunció que denunciará a Santelices en la Comisión de Ética de la Cámara Baja, porque "las víctimas y sus familias merecen respeto y en democracia hay límites que una diputada de la República tiene que cumplir".

Diputada Santelices envió saludo de cumpleaños a Pinochet: Oposición la llevará a Comisión de Ética | Crédito: Captura de pantalla

La respuesta de Santelices ante una posible denuncia en su contra

En su cuenta oficial de X, la diputada Santelices escribió: “Llévenme a la Comisión de Ética cuantas veces quieran. Jamás me impedirán decir que Chile se salvó de las nefastas garras del comunismo”.

Para luego sumar: “Por eso siempre millones de chilenos estaremos agradecidos del Presidente Augusto Pinochet”.