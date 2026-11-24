El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó hasta 15 millones de dólares con sus participaciones en acciones de Nvidia después de que el precio de las acciones del fabricante de chips se disparara tras el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo.

Para muchos este regreso fue sorpresivo, ya que Huang, quien cofundó la empresa en 1993, había sido destituido por la junta directiva por mantener relaciones extramatrimoniales con dos empleadas de la compañía y una mujer acusada de ser una espía china. Quien se sorprendió fue el mismo Trump, el artífice de este regreso.

“Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera”, dijo Trump a CNBC el lunes. “Y los convencí… Cerré el trato”.

Donald Trump se prepara para anunciar nuevos aranceles a las importaciones

Según publicó el Financial Times, las declaraciones financieras del presidente estadounidense a la Oficina de Ética Gubernamental indican que podría haber poseído hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre. El lunes, Huang volvió a la sede central de la empresa en Santa Clara, California, donde fue recibido como un héroe , al grito de "¡Jensen, Jensen, Jensen!". Las acciones aumentaron un 31,5%, lo que sumó unos 950.000 millones de dólares al valor de la compañía.

Un análisis de la BBC de las declaraciones financieras de Trump sostiene que el presidente compró acciones de Nvidia por un valor de entre 23 y 86 millones de dólares. Desde que volvió a la presidencia, también vendió parte de su participación en la empresa, lo que le valió una ganancia de entre 3,5 y 10,2 millones de dólares, según sus declaraciones gubernamentales.

Demócratas afirman que Trump podría haber iniciado el estallido de la burbuja de la IA

Estos movimientos no pasaron inadvertidos. Desde que perdió las elecciones legislativas de medio término, el 3 de noviembre, Donald Trump es seguido de cerca por los legisladores demócratas, que no pierden ocasión para acusarlo de corrupto y amenazarlo con llevarlo a juicio político.

El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego publicó en su cuenta de X: "Necesitamos investigar qué posiciones bursátiles se tomaron antes del anuncio [de reincorporación de Huang]. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia". Más tarde publicó: "Trump podría haber iniciado el estallido de la burbuja de la IA".

Jensen Huang regresó a Nvidia: fue recibido con una ovación por sus empleados y pidió disculpas

Por su parte, el director de estrategia de renta variable del banco de inversión Cavendish, Roger Lee, afirmó: "Dado el papel fundamental de Nvidia en el despliegue de la inversión en IA, las implicaciones de la reincorporación de Huang podrían ser profundas. Siguiendo la línea de la crisis financiera mundial, ¿son algunos directores ejecutivos de empresas tecnológicas tan importantes para el futuro de la IA y el liderazgo estadounidense en la última revolución tecnológica que no pueden ser despedidos?".

Fuerte suba de los mercados asiáticos tras el regreso de Huang

Los mercados de Asia y el Pacífico experimentaron un fuerte repunte este martes tras el regreso de Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia, que fue leído como una señal de que la "burbuja de la IA" todavía no está por estallar. Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia se dispararon, impulsadas por el resurgimiento del sector de la inteligencia artificial tras unos meses turbulentos. Por su parte, los mercados bursátiles europeos se mantuvieron prácticamente estables.

En Estados Unidos, los mercados bursátiles siguen dibujando un serrucho. Después de la gran subida de Wall Street el lunes, este martes abrieron a la baja: el S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq, de gran peso tecnológico, un 1,8%. Las acciones de Nvidia cayeron un 6% al inicio de la sesión. Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que vendió acciones en su histórica salida a bolsa la semana pasada, vio caer sus acciones un 8,3% al comienzo de la sesión, hasta los 80,34 dólares, por debajo del precio de salida a bolsa de 83 dólares. Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial llevan meses en una montaña rusa, debido a la preocupación por los niveles de deuda del sector y por las posibles regulaciones que podría traer la composición del próximo Congreso.





MB/ML