El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que investiga a MegaSpeed, una compañía de Singapur, por supuestamente ayudar a empresas chinas a evitar las restricciones norteamericanas a la exportación de chips.

Los departamentos de Comercio y de Justicia publicaron un comunicado conjunto afirmando que están trabajando para “aplicar todo el peso de la ley contra MegaSpeed por cualquier actividad delictiva que pudiera haberse producido”.

Jensen Huang (de espaldas) y Alice Huang (el apellido es coincidencia), la empresaria con la que el CEO de Nvidia tuvo un amorío. | Crédito: AFP

El texto revela que el Departamento de Comercio comenzó su investigación sobre la empresa por posibles infracciones a los controles a la exportación tras “una inspección presencial en las instalaciones de MegaSpeed para comprobar el uso final de los productos en junio de 2025”.

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En esa inspección interrogaron a Alice Huang, quien entonces dirigía la empresa, sospechosa de haber desviado chips de última generación de Nvidia hacia China a pesar de las restricciones vigentes pensadas para preservar la ventaja de Estados Unidos en materia de inteligencia artificial.

Al conocerse la noticia de la relación de Huang con el que fuera consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, el multimillonario presentó su renuncia.

Alice Huang y Jensen Huang | Crédito: AFP

Trump declaró que “no le importaría” que Jensen Huang volviera a liderar Nvidia

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes que “sería bueno que Jensen regresara; mucha gente le está pidiendo a Jensen… creen que Jensen debería regresar. Ciertamente no es una mala idea”.

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Durante el pasado fin de semana, Elon Musk y otras importantes figuras de Silicon Valley, incluyendo Travis Kalanick, fundador de Uber, firmaron una carta abierta exigiendo la reincorporación de Huang a su puesto.

Elon Musk y Donald Trump

Los firmantes le solicitaron al consejo de administración del grupo “devolver a Jensen mientras una investigación independiente establece los hechos”, salvo que se aporten “pruebas convincentes de que su destitución es en interés de Nvidia”.





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