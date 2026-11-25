Una ola de fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño azota desde hace varios días el sur de Brasil. La crisis climática causó seis muertos, según informó este miércoles el cuerpo de bomberos del estado de Paraná.

La región fue golpeada la semana pasada por una tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora que arrasó la pequeña ciudad de Tupanciretã, de unos 20.000 habitantes, y ahora enfrenta inundaciones en varios municipios.

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El lunes una pareja de ancianos murió ahogada en su vivienda cerca de Curitiba. "Fueron sorprendidos por el rápido aumento del nivel del agua, que alcanzó aproximadamente 1,6 metros en el lugar", detallaron los bomberos en un comunicado.

Las lluvias persisten y entre martes y miércoles provocaron otras cuatro muertes en los municipios de Vere, Nova Esperança do Sudoeste y Mato Rico. Entre las víctimas se cuentan otros dos ancianos.

Los bomberos recorren la zona en una docena de embarcaciones para rescatar a personas atrapadas por las inundaciones, que derrumbaron muros y arrastraron autos a su paso. Cientos de habitantes tuvieron que dejar sus viviendas en 22 municipios, según el gobierno estadual.

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A mediados de noviembre, la gobernación de Paraná advirtió sobre fuertes precipitaciones asociadas al El Niño, que afectaría la región en los dos últimos meses del año.

Este fenómeno climático es un calentamiento natural de las temperaturas superficiales en el centro y este del océano Pacífico ecuatorial. Por su parte, en el norte de Brasil el fenómeno trae una sequía que provoca incendios en la selva amazónica, mientras que en el sur del país se ve afectado por lluvias.

La madrugada del viernes el municipio de Tupanciretã, en el vecino estado de Rio Grande do Sul, fue arrasado en cuestión de minutos por lluvia, vientos y granizo. Cinco personas murieron y 8.000 de 8.600 casas de la ciudad quedaron destruidas, lo que llevó a declarar estado de calamidad en la zona.