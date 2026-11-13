Informan caída masiva de Microsoft Outlook: qué dijo la empresa sobre lo que está pasando

La aplicación de mensajería Microsoft Outlook tuvo una interrupción este jueves 12 de noviembre a nivel mundial, con decenas de miles de usuarios sufriendo dificultades para poder entrar a sus correos electrónicos.

Según la Agencia AFP, el problema duró durante gran parte de la jornada laboral en Estados Unidos y además afectó otros productos de la empresa, como la aplicación de mensajería instantánea Teams y el asistente de IA Copilot.

En una hora la interrupción se volvió global dejando fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, detalló el monitor de caída de servicios en línea Downdetector, quien compartió un mapa indicando que el apagón afectó a usuarios en todo el continente americano y también partes de Europa, Asia y África.

Primero, Microsoft dijo que investigaba reportes de interrupciones “en las Américas”, para luego reconocer que había “confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región”.

Y agregó: “Determinamos que una parte de la infraestructura está experimentando una elevada carga en múltiples regiones, lo que posiblemente está contribuyendo a los errores de conectividad. Estamos siguiendo agresivamente todas las vías para reducir el impacto”.

En ese punto, indicó que “hemos detenido todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio”.

Según Downdetector, aproximadamente 130.000 usuarios reportaron problemas con Outlook después de las 18H00 GMT, y miles de usuarios también describieron problemas para acceder a Microsoft Teams.





Microsoft indicó que “no hay actividad maliciosa” detrás de la caída de Outlook

Microsoft indicó que no detectó indicios de que la caída global de Outlook se deba a "una actividad maliciosa”.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su resolución completa", informó la empresa.