La Fiscalía de Paraguay pidió este martes ampliar la imputación contra el destituido y detenido expresidente Santiago Peña Palacios por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo agravado (soborno) en la causa que investiga la quiebra del Ueno Bank, en una jornada marcada además por el pedido de imputación contra su hermano Francisco Peña y su cuñada Rocío Caballero Bosch, ambos arrestados el lunes.

Caso Ueno allanamientos

La pesquisa financiera apunta a la compra de un inmueble rural de 1.184 hectáreas en la localidad de María Antonia, a unos 65 kilómetros al sur de Asunción, valuado en tres millones de dólares. Según precisó el fiscal Christian Benítez, la adquisición se concretó a través de la firma PEAR SRL, una sociedad con un capital declarado de apenas seis millones de guaraníes, equivalentes a unos mil dólares, y habría sido financiada directamente por Ueno Bank, entidad en la que Peña fue accionista hasta 2025 dentro del grupo controlante.

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“El acta de imputación le incluye al expresidente de la República por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (soborno) y lavado de activos”, comunicó Benítez al formalizar la presentación dentro de la causa N° 92 junto a los fiscales Elena Fiore, Silvia González Véster, Marlene González, Verónica Valdéz, Laura Giacummo y Ruth Benítez, quedando la resolución en manos del Juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal.

El colapso del sistema estalló el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central paraguayo intervino Ueno Bank por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos. El escándalo escaló hasta provocar la destitución de Peña mediante juicio político y su posterior encarcelamiento con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción, debido a que la entidad digital concentraba cuantiosos fondos de organismos públicos bajo su órbita.

En paralelo a la ampliación de cargos contra el exjefe de Estado, el Ministerio Público solicitó imputar a su hermano Francisco Peña por lavado de activos, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y administración en provecho propio, reclamando su prisión preventiva. Para Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco, los fiscales pidieron la imputación por cohecho pasivo agravado y el cumplimiento de arresto domiciliario con tobillera electrónica, sumándose así al expediente por fraude económico que ya mantiene a cerca de 20 personas detenidas.

Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Pedro Alliana tras la destitución de Santiago Peña

El presidente Javier Milei viajará este miércoles hacia Paraguay para mantener el jueves una reunión bilateral con su par Pedro Alliana, quien asumió la jefatura de Estado tras la destitución y detención de Santiago Peña en medio del escándalo por la quiebra del Ueno Bank, en una visita oficial que incluirá también una ronda de encuentros con empresarios guaraníes para promover inversiones en la Argentina.

Pedro Alliana, Javier Milei y Santiago Peña | Crédito: Collage

La cumbre quedó sellada luego de que Milei se comunicara telefónicamente con Alliana el pasado 13 de noviembre para transmitirle su respaldo institucional tras el recambio presidencial en Asunción y coordinar el encuentro presencial de esta semana.

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De acuerdo con la agenda oficial prevista para el jueves, ambos mandatarios centrarán el diálogo bilateral en tres ejes estratégicos: el funcionamiento y la integración comercial de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cooperación energética entre ambos países y el fortalecimiento de las acciones conjuntas en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Más allá de la instancia protocolar y política con el nuevo mandatario paraguayo, el jefe de Estado argentino aprovechará su estadía en territorio vecino para reunirse con referentes del sector empresario guaraní, con el objetivo central de presentar el escenario económico local e incentivar el desembarco de capitales en el país.