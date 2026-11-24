Al menos 12 personas resultaron heridas este lunes por la noche, cerca de las 21:30 hora local, cuando un auto bomba explotó frente a la sede de la Gobernación del departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia, en un ataque explosivo que abrió un enorme cráter en la plaza, provocó severos daños en edificios cercanos y llevó al presidente Abelardo de la Espriella a denunciar la "desesperación" del "narcoterrorismo" frente a la ofensiva de las fuerzas de seguridad.

La detonación dejó fachadas arrancadas, techos levantados, ventanas rotas y escombros esparcidos en los alrededores, destruyó por completo un conocido restaurante de la zona y generó versiones sobre un compromiso estructural en el edificio de la Gobernación de Meta, mientras los hospitales locales entraron en estado de alarma y unidades de la Policía Militar y organismos de inteligencia desplegaron un operativo para asegurar el área e investigar la autoría.

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A través de sus redes sociales, De la Espriella, quien asumió la presidencia hace cerca de cuatro meses, atribuyó el episodio al accionar de grupos armados golpeados por la Fuerza Pública y fijó una postura de confrontación sin negociaciones: "Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado", afirmó el mandatario, mientras aguardaba los reportes oficiales con la esperanza de que no haya víctimas fatales.

El atentado también desató condenas institucionales y políticas, encabezadas por la Defensoría del Pueblo, cuya titular, Iris Marín, calificó el ataque como "inadmisible y doloroso", advirtió que el uso de explosivos en zonas urbanas "agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil" y reclamó respeto por el derecho internacional humanitario, sumándose a pronunciamientos de dirigentes locales como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El hecho se inscribe en un escenario de recrudecimiento de la violencia armada en Colombia, donde un informe del Ministerio de Defensa contabilizó 358 ataques con drones cargados con explosivos entre enero y noviembre de este año, con un incremento del 140% entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre respecto del mismo lapso de 2025, además de registrarse en las últimas horas otros episodios violentos en regiones como La Jagua de Ibirico, en Cesar, y Cúcuta, en Norte de Santander.

Quién era Miguel Uribe Turbay, el recordado político asesinado en un atentado

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial para las elecciones de 2026, murió a los 39 años en un hospital de Bogotá dos meses después de haber sido baleado durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en un ataque con motivación política ocurrido el 7 de junio de 2025 en el que recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, según informó la Fiscalía.

De acuerdo con los datos de la investigación judicial, tras el ataque, que el propio dirigente había advertido en reiteradas oportunidades que temía sufrir por sus críticas al Gobierno, quedó detenido bajo estricta custodia un adolescente de 15 años señalado como presunto autor material, identificado como Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño", mientras las autoridades continuaban indagando las circunstancias del crimen.

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Nacido en 1986, Uribe Turbay integraba una familia de fuerte peso político y mediático en Colombia: era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala (mandatario entre 1978 y 1982) y de Nydia Quintero de Balcázar, fundadora de Solidaridad por Colombia, además de hijo de la reconocida periodista Diana Turbay, secuestrada en 1991 por Los Extraditables, la estructura criminal encabezada por Pablo Escobar, y muerta durante un operativo de rescate policial.

En su formación académica y vida personal, se graduó como abogado y obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de los Andes, completó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y en 2016 se casó con María Claudia Tarazona, con quien tuvo un hijo llamado Alejandro.

Su carrera pública comenzó en 2011, cuando con 25 años fue electo concejal de Bogotá por el Partido Liberal Colombiano como opositor al entonces alcalde Gustavo Petro; a los 30 años asumió como secretario de Gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa, período en el que la tasa de homicidios de la capital bajó a 12,7 cada 100.000 habitantes, el registro más bajo desde 1970, en 2018 compitió sin éxito por la alcaldía bogotana y en 2022 encabezó la lista del Centro Democrático al Senado, convirtiéndose en el senador más votado del país antes de proyectarse hacia la carrera presidencial.