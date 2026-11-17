Hoy es el día de la militancia peronista y se hará una cumbre de dirigentes en San Fernando, en la que el peronismo federal, encabezado por Juan Manuel Olmos, se reunirá con el Frente Renovador de Massa y delegados del kirchnerismo. El excluido de la invitación es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien tuvo su foto de acumulación de fuerza otro 17, el de octubre, Día de la Lealtad, con 20 mil militantes en La Matanza.

Si bien el kirchnerismo no termina de delinear su estrategia y sigue insistiendo de una manera difusa con la táctica de postular a Cristina Kirchner, envió delegados para fortalecer a Sergio Massa, quien parece tener un preacuerdo con Olmos y el peronismo federal.

Hay otras dos reuniones fundamentales hoy que empiezan a delinear el escenario electoral de cara al año que viene: la reunión de la mesa política del Gobierno y el comienzo de la discusión por la eliminación de las PASO en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. En resumidas cuentas, ambas se tratan de una cosa: el Gobierno apurando a Patricia Bullrich para que se defina si será oficialista u opositora. Es decir, hará todo lo posible para que se suspendan las PASO y se jugará a la reelección de Milei, o en el fondo no está de acuerdo con que se suspendan, porque ella misma quiere una interna, en cuyo caso su pertenencia a La Libertad Avanza tiene los días contados.

Este martes, día de la militancia peronista, comenzará a definirse en gran parte cuáles son los proyectos de país que disputarán las próximas elecciones, pero ¿de dónde viene el Día de la Militancia?

El 17 de noviembre de 1972 quedó marcado en la historia del peronismo como el Día de la Militancia. Ese viernes, después de 17 años de exilio, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina en medio de una dictadura militar que había intentado proscribirlo y borrar al peronismo de la vida política. El avión de Alitalia que lo traía desde Roma aterrizó en Ezeiza bajo un fuerte operativo de seguridad y con una movilización popular que desafió las restricciones del régimen de Alejandro Agustín Lanusse.

La vuelta no fue un hecho aislado: era el resultado de años de resistencia, organización sindical, militancia juvenil y lucha política contra la proscripción. Desde el golpe de 1955, que derrocó a Perón, el movimiento había sobrevivido en la clandestinidad, con huelgas, sabotajes, movilizaciones y distintas formas de organización. La consigna "Luche y vuelve" sintetizó esa resistencia y se convirtió en el regreso del líder en una causa colectiva.

Perón permaneció apenas 29 días en el país. El 14 de diciembre volvió a Madrid, pero su regreso ya había cambiado el escenario político: el 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora ganó las elecciones y puso fin a la dictadura. El propio Perón regresaría definitivamente el 20 de junio de ese año.

Según Eduardo Duhalde, el primer día de la militancia lo convocó Alberto Pierri en 1990, en un acto en Laferrere. Para los más jóvenes, Pierri es un exitoso empresario que de su papelera familiar se expandió con Papelera Tucumás y fundó Telecentro, la segunda mayor empresa de conectividad de Argentina después de la fusión de Telecom/Telefónica. Pero en los años 80 fue un dirigente político de mucho peso territorial en La Matanza y en los 90 fue el presidente de la Cámara de Diputados por 10 años durante el menemismo, el argentino que más tiempo dirigió la cámara baja.

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Es decir, el Día de la Militancia, que fue tomado principalmente por el kirchnerismo, no tuvo un origen, al menos en su convocatoria, de la izquierda peronista, sino del propio menemismo.

En el Día de la Militancia, una discusión que atraviesa al peronismo y también al oficialismo es qué sucederá con las PASO de 2027. El Gobierno de Javier Milei impulsa suspenderlas para las próximas elecciones presidenciales. Pero su eventual eliminación abre una pregunta: ¿cómo se resolverán las disputas internas de los partidos?

En el peronismo, la discusión tiene tres protagonistas: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Si no hubiera PASO, el PJ debería recurrir a sus propias reglas internas. Y aquí aparece una particularidad: el reglamento electoral nacional del justicialismo, aprobado en 2008, contempla una elección abierta para definir la fórmula presidencial, en la que pueden votar tanto los afiliados como los ciudadanos sin afiliación partidaria. El padrón, según ese reglamento, debe ser confeccionado por la Justicia Electoral. Es decir, existe un antecedente normativo para organizar una interna abierta sin necesidad de las PASO.

Pero hay otra pregunta: ¿podría Cristina ser candidata testimonial para enfrentar a Kicillof, ganarle y después renunciar para que asuma su vicepresidente como candidato presidencial? El artículo 61 del Código Electoral establece que, ante la renuncia del candidato presidencial, lo reemplaza su compañero de fórmula. Sin embargo, hoy existe un obstáculo previo: Cristina tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la condena en la causa Vialidad. Mientras esa inhabilitación siga vigente, no puede oficializar una candidatura. Para ser más claros: Cristina no está en el padrón directamente, no tiene ningún derecho político. El 15 de septiembre de 2025 la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión de la jueza federal de Río Gallegos Mariel Borruto, que había resuelto mantenerla en el padrón para que pudiera votar. Sin estar en el padrón no puede estar afiliada y sin estar afiliada no puede presentarse tampoco a una elección interna partidaria ni mucho menos a unas PASO.

Hoy diferentes encuestas indican que en unas PASO del peronismo solo Cristina Kirchner podría ganarle a Kicillof; incluso Sergio Massa figura con la mitad de intención de votos que el gobernador bonaerense en una eventual competencia, pero no se puede descartar que con el apoyo expreso de Cristina le reste votos a Kicillof y se los agregue a Massa, equilibrando las intenciones de votos.

Volviendo a la historia, hay dos antecedentes interesantes de cómo se dirimen las candidaturas internas. En 1988, el PJ organizó una interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero. Fue una elección directa entre afiliados que terminó con la victoria del riojano y demostró que el peronismo podía resolver una disputa por el liderazgo mediante el voto. Veamos un clip al respecto.

En 2015, Cambiemos protagonizó otra experiencia: Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió compitieron en las PASO, pero después de la elección los tres sectores confluyeron detrás de una misma candidatura. La coalición obtuvo el 30,11% de los votos y Macri se convirtió en su candidato presidencial. En las generales, Cambiemos alcanzó el 34,15%. Veamos un clip al respecto.

La pregunta que deja aquel antecedente es si una competencia pública podría cumplir una función de agrandar el espacio político dentro de La Libertad Avanza: por ejemplo, si Patricia Bullrich decidiera disputar el liderazgo electoral de Javier Milei.

Si un dirigente de un partido político quiere competir en las PASO contra el candidato que promueve la conducción, ¿puede impedirle presentarse? La respuesta es que no pueden hacerlo arbitrariamente. Precisamente, uno de los objetivos de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias es permitir que los distintos sectores de una misma fuerza política o alianza electoral resuelvan sus diferencias en las urnas, en lugar de que las candidaturas sean definidas exclusivamente por las cúpulas partidarias.

La Ley 26.571 establece que cada agrupación política puede fijar requisitos para presentar precandidaturas, siempre que respete la legislación electoral y su propia carta orgánica. Para competir por la Presidencia, por ejemplo, se deben reunir avales equivalentes al uno por mil del padrón general, distribuidos en al menos cinco distritos, o al uno por ciento del padrón de afiliados de la agrupación o alianza, también en cinco distritos. Esto es lo que presentó Juan Grabois cuando compitió contra Sergio Massa en las PASO del 2023.

La presentación de las listas se realiza ante la junta electoral partidaria. Esta puede aceptar o rechazar una candidatura, pero debe fundamentar su decisión. No alcanza con que la conducción prefiera a otro postulante o considere inconveniente que haya una competencia interna. Si un dirigente reúne las condiciones legales, los avales exigidos y cumple los requisitos partidistas, no deberían poder bloquearlo por una decisión política de quien conduce el partido.

Además, si la junta electoral rechaza su lista, el precandidato puede recurrir a la Justicia Electoral. Es decir, la conducción partidaria no tiene la última palabra: sus decisiones pueden ser revisadas judicialmente.

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Esto tiene consecuencias concretas para una eventual disputa dentro del peronismo o de una alianza como la que integraron el PRO, la UCR y la Coalición Cívica en 2015. Si Patricia Bullrich quisiera competir en unas PASO contra otro dirigente de su espacio, no bastaría con que la conducción hubiera elegido previamente a su candidato. Si Bullrich cumple los requisitos y su partido integra la alianza, debería poder presentar su lista y disputar la candidatura. Paralelamente, Patricia Bullrich ya está afiliada a La Libertad Avanza y no precisaría, como el PRO, para competirle a Milei en unas PASO, que LLA aceptará una alianza con ellos previamente.

Por supuesto, nadie puede obligar a una alianza a incorporar a un partido que no quiere integrarla, ni quedar exento de cumplir los requisitos electorales. Pero, una vez constituida la alianza, la competencia interna no puede quedar librada al capricho de sus autoridades.

En definitiva, las PASO no garantizan que cualquier dirigente pueda ser candidato en condiciones, pero sí estableció un mecanismo para que las conducciones no puedan imponer unilateralmente quién representa a una fuerza política cuando existen otros precandidatos habilitados que quieren competir.

Entonces, si hay PASO y efectivamente Javier y Karina Milei quieren eliminar las posibilidades de que Bullrich compita por la presidencia dentro de LLA, deben expulsarla. Hay que ver si tienen el margen político para hacerlo. Una expulsión de la figura con mejor imagen del espacio puede ser letal antes de la campaña. Bullrich sabe todo eso. Por esta razón, no creo que logren doblegarla en la reunión de la Mesa Política del Gobierno que se celebró hoy a las 11 de la mañana.

La discusión sobre las PASO, entonces, excede el costo de organizar una elección. También pone en juego las posibilidades de reelección de Milei si Bullrich encabezara una derecha más institucionalizada, y la renovación de la conducción del peronismo.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG