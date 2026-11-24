Hoy entramos técnicamente en recesión, porque el INDEC publicará el informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que, a todas luces, dará cuenta de otro mes de caída de la actividad económica. De esta manera, se cumplirían dos trimestres consecutivos en baja.

Es un dato desalentador, al que se suman los problemas en otras variables macroeconómicas, como el Riesgo País por encima de los mil puntos y un conjunto de vencimientos de deuda para los que no hay suficientes dólares. A pesar de todo, este no es el principal problema económico del Gobierno.

Lo que realmente complica a Milei y Caputo es que su palabra está devaluada. El Presidente y el ministro de Economía ya no pueden prometer más crecimiento y mejores 18 meses porque la mayoría de la sociedad no les cree. Esto parece abstracto, pero la confianza es la base de la economía. Se ve con claridad en el día a día. Si no se puede confiar en que alguien va a gestionar correctamente un negocio o, al menos, pagar sus deudas, es difícil salir de una situación crítica. Cada vez menos gente está dispuesta a cobrar más adelante o a prestar dinero. La confianza de los mercados y de la sociedad en el Gobierno está por entrar en el Veraz.

Es que, a lo largo de la gestión libertaria, tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, realizaron reiterados pronósticos optimistas sobre un despegue inmediato. Sin embargo, esos anuncios chocaron contra la caída del consumo y el estancamiento de la actividad. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 24 de abril de 2024, durante la cena anual de la Fundación Libertad. Allí, Milei aseguró por primera vez que la economía iba a subir "como pedo de buzo", una metáfora que volvió a repetir el 29 de abril de 2026, en el cierre de la Expo EFI. Sin embargo, tras aquel primer anuncio de 2024, el Producto Bruto Interno cerró el año con una fuerte contracción. La prometida recuperación en forma de V derivó en un rebote sumamente heterogéneo que dejó afuera a la industria, la construcción y el comercio minorista.

De hecho, es interesante este dato porque contrasta con otra afirmación reciente de Milei, ya no emitida como promesa que no se cumple, sino falseando el pasado. Escuchemos sus palabras hace exactamente un mes, en septiembre del 2026.

Milei: "Por primera vez en décadas el PBI creció por tres años consecutivos" 24 de septiembre de 2026 Economic Club de Nueva York





Veamos la serie histórica del INDEC de variación del PBI.

Variación anual del PBI real de Argentina

Acá se ve con claridad que en 2024 el PBI se contrajo. En 2025, subió de manera heterogénea, como vamos a explicar, pero subió y 2026 aún no fue medido y, naturalmente, ni siquiera sucedió. Milei oculta cuando dice "hace décadas", que la última vez que sucedió esto fue en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre el 2003 y el 2008, una experiencia que él considera muy parte de la llamada "decadencia argentina".

Por su parte, Caputo lanzó una apuesta similar el 14 de abril de 2026, cuando vaticinó que se venían los mejores 18 meses de las últimas décadas. El 11 de mayo de ese año aclaró que ese ciclo arrancaría en junio. Lejos de ese escenario ideal, en octubre de 2026 el propio mandatario debió relativizar la promesa ante la prensa, frente a la persistencia del estancamiento en la economía real y la debilidad de los salarios.

Existen otros antecedentes igual de emblemáticos en los que el oficialismo anticipó mejoras que no se materializaron en los plazos anunciados. En marzo de 2024, el Presidente sostuvo que el piso de la recesión se tocaría entre marzo y abril, para luego iniciar un ascenso sostenido. Sin embargo, los indicadores de actividad del INDEC continuaron mostrando caídas interanuales pronunciadas durante todo el segundo trimestre.

Otro momento clave sucedió el 2 de julio de 2025, durante una exposición ante empresarios en el IAE Business School. Allí, Caputo ironizó sobre quienes advertían acerca del atraso cambiario y los desafió con una frase: "Comprá, no te la pierdas, campeón". Apenas unas semanas después, durante julio de 2025, el tipo de cambio registró una fuerte escalada que desmintió la estabilidad prometida y volvió a presionar sobre los precios internos. Una vez más, las expectativas oficiales se habían adelantado a los resultados concretos en el bolsillo de los argentinos.

Hay otros ejemplos mundiales en los que las palabras de los gobernantes se devaluaron y estos terminaron perdiendo las elecciones.

En el Reino Unido, la administración de Liz Truss y su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, presentó el 23 de septiembre de 2022 un paquete de recortes impositivos sin un respaldo fiscal claro para estimular el crecimiento. La fuerte dislocación en el mercado de bonos obligó al Banco de Inglaterra a intervenir apenas cinco días después. Frente a la crisis financiera, el Gobierno retiró la rebaja de la tasa máxima del impuesto a la renta el 3 de octubre. Truss despidió a Kwarteng el 14 de octubre y dio marcha atrás con el impuesto a las sociedades. Finalmente, presentó su propia renuncia el 20 de octubre. En el plano electoral posterior, el Partido Conservador sufrió una derrota histórica frente al Partido Laborista en las elecciones generales de julio de 2024.

En México, el 20 de diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo y su secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, intentó contener la presión cambiaria mediante una devaluación controlada de alrededor del 15%. Sin embargo, la apuesta fracasó en apenas 48 horas. Al día siguiente, el Banco de México perdió 4.000 millones de dólares en reservas intentando defender la paridad. El 22 de diciembre, las autoridades debieron dejar flotar el peso, lo que desencadenó la crisis conocida como el "efecto Tequila" y la salida de Serra Puche. En los comicios federales intermedios de 1997, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera vez en décadas la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Posteriormente, perdió la presidencia de la República en el año 2000.

La Argentina, al borde de la recesión técnica: el INDEC publica el dato que confirmaría dos trimestres de caída

En Grecia, entre 2009 y 2010, el gobierno entrante de Yorgos Papandréu informó que las previsiones reales del déficit fiscal de 2009 eran drásticamente superiores a las estimadas previamente. Pasaban del 5,7% al 12,7% del PIB y, tras nuevas revisiones en 2010, alcanzaron el 15,4%. Aunque el problema fiscal era heredado, la pérdida de credibilidad sobre las estadísticas oficiales disparó la prima de riesgo exigida por los inversores y cerró el acceso al financiamiento privado. Esto obligó al país a recurrir a rescates internacionales. Papandréu dimitió en noviembre de 2011 y su fuerza política, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), sufrió un fuerte retroceso electoral en las elecciones parlamentarias de mayo y junio de 2012.

Finalmente, el antecedente argentino remite al 28 de diciembre de 2017. Ese día, el equipo económico del gobierno de Mauricio Macri —integrado por Nicolás Dujovne, Luis Caputo (entonces ministro de Finanzas), Marcos Peña y Federico Sturzenegger— modificó las metas de inflación y fijó un nuevo objetivo del 15% para 2018. La decisión afectó la credibilidad del Banco Central y precedió a una fuerte corrida cambiaria. También llevó al Ejecutivo a solicitar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional en junio de ese año. La evaluación posterior del organismo concluyó que el programa no logró restablecer la confianza del mercado. Al igual que en los casos internacionales mencionados, el oficialismo argentino resultó derrotado en los comicios siguientes y perdió las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en primera vuelta.

Volviendo al país de hoy, qué pasa cuando el problema es el mensajero. Cuando la gente, en este caso el mercado, descubre que el Rey está desnudo y, peor aún, también su ministro de Economía quedó desnudo. La desnudez fundamental es la de quien, lo que dice, ya no resulta creíble. Un problema aun mayor para quien se autopercibía Aarón, el gran comunicador de los hebreos, como Milei.

Según el libro del Éxodo, Moisés le dice a Dios que le cuesta hablar. Dios le responde que Aarón hablará por él ante el pueblo hebreo. Aarón también se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, según la tradición bíblica.

Hay un estudio que parece contradecir nuestra tesis. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora todos los meses la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, mide cuánto respaldo político e institucional tiene el Poder Ejecutivo nacional en una escala de 0 a 5 puntos. En noviembre de 2026 —correspondiente al mes 35 de la gestión de Javier Milei—, el indicador subió un 4,1% respecto de octubre y alcanzó los 2,04 puntos. Se trata de su segundo avance mensual consecutivo. Sin embargo, el propio informe aclara que, desde abril, el índice viene oscilando en torno a los 2 puntos, sin mostrar una recuperación sostenida tras la fuerte caída sufrida entre enero y mayo. Además, en la comparación interanual permanece un 17,5% por debajo del registro de noviembre de 2025. Pero 2 puntos sobre 5 es el 40% que, si fuera un predictor de votos como lo ha sido en el pasado, si las elecciones fueran hoy, Milei todavía podría ser el candidato más votado en primera vuelta, aunque perdería un balotaje.

Porque tres sobre cinco que no lo aprueba es equivalente a 60% que podría no votarlo; lo mismo plantea el estudio de noviembre de 2026 elaborado por AtlasIntel y Bloomberg. Según ese relevamiento, el 60,2% de los consultados desaprueba el desempeño del Gobierno —tres puntos más que en octubre—, frente a un 36,2% que lo aprueba. En esa misma medición, el 55,7% califica la gestión general como mala o muy mala y apenas el 28,9% la considera buena o excelente. El rechazo aparece estrechamente ligado a la percepción sobre la economía cotidiana.

Entonces, como Milei y Caputo no pueden convencer a una mayoría de que se va a estar mejor, intentan orientar su narrativa hacia otro lado: prometer que con la oposición se estaría peor. Esa es la batalla cultural. Se trata de estigmatizar al peronismo y a la oposición en general, tomando algún aspecto controversial y maximizándolo. Ese es el caso de la polémica que se desató por el homenaje a Santucho llevado adelante por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Humildemente, creemos que las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la agrupación La Mella, ligada a Juan Grabois, y la cátedra que impulsó el homenaje cometieron un error. La reivindicación de alguien que militaba para que se produjera la toma del poder a través de las armas no coincide con el acuerdo democrático que existe en la sociedad y que Milei quiere destruir. Al contrario, esa reivindicación le sirve a Milei para acusar de extremista al peronismo y de adoctrinamiento a la universidad pública, uno de los sectores más atacados por el Presidente y que mayor prestigio conserva.

El Gobierno se tomó de este error, que, de cualquier manera, es un hecho de menor importancia, para instalarlo en los medios y apostar a la polarización con el peronismo. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, pidió retirar el homenaje, correctamente, a nuestro modo de ver. Por su parte, el hijo de Santucho, editor de la revista Crisis, planteó que la extrema derecha utilizaba la polémica para lanzar una ofensiva.

Economía bipolar: "Hay recesión en el 75% de la sociedad y crecimiento en el 25% restante"

El peronismo y el conjunto de la oposición deben tomar conciencia de que estamos entrando en campaña. Como no tiene buenos resultados económicos para mostrar, el Gobierno intentará aferrarse a cualquier controversia para estigmatizar a sus adversarios y mantener movilizado a su núcleo duro, que todavía resulta alto.

Si la oposición realmente quiere ganarle a Milei, los valores y las ideas que debe contraponerle son los del Papa. No son tiempos de guerrilla ni de revolución. Son tiempos en los que la dignidad humana, la democracia y el respeto por el otro están en disputa frente al capitalismo en su fase más cruel.

Finalmente, la mayor devaluación que puede sufrir un político es la devaluación de su palabra. Porque la palabra es uno de los principales instrumentos con los que ejerce el poder.

En el caso de un presidente, y especialmente de un ministro de Economía, la credibilidad no es solamente un atributo moral: es también un activo económico. De ella depende, en parte, su capacidad para orientar expectativas, inducir inversiones, modificar comportamientos y generar confianza.

Los dos ejemplos mundiales son el de Alan Greenspan y Mario Draghi: el primero sacó a EE.UU. de la peor crisis de este siglo hablándole al mercado, que le creyó, y el segundo, en la crisis de la Unión Europea, pronunció la frase "Whatever it takes" (Lo que sea necesario) y agregó: "Y créanme, será suficiente", salvando al euro.

La analogía monetaria es particularmente fértil: así como una moneda pierde valor cuando se emite en exceso y sin respaldo suficiente, la palabra política se devalúa cuando se emiten promesas en exceso y sin respaldo en los acontecimientos. A una inflación discursiva le corresponde una descapitalización reputacional.

La peor devaluación para un ministro de Economía no es la de la moneda, sino la de su palabra. La inflación de las promesas termina produciendo la devaluación del mensajero. La credibilidad se acumula lentamente y puede perderse vertiginosamente. Cuando la palabra pierde valor, gobernar se vuelve más costoso. El problema ya no es que no le crean cuando dice algo falso, sino que tampoco le crean cuando dice la verdad.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi









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